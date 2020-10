LIVE Civitanova-Trento Superlega volley in DIRETTA: match dal profumo di scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, big match della terza giornata di Superlega volley maschile 2020/2021 in programma all’Euruole Forum, ancora privo di pubblico. E’ il momento della prima super sfida del massimo campionato italiano fra due delle pretendenti al titolo che non stanno attraversando un momento facile: da una parte Civitanova che ha appena ceduto un punto sul proprio campo a Ravenna, dall’altra Trento che ha ceduto nettamente in casa nel derby del triveneto con Verona.

E’ una sfida che, di fatto, non deciderà granché ma, soprattutto per Trento, non perderla sarebbe importante perché una sconfitta (che sarebbe la seconda in tre partite, la terza su quattro se si conta anche la semifinale di Supercoppa proprio contro Civitanova, doppia sfida vinta al Golden Set dai marchigiani) metterebbe già spalle al muro la squadra di Lorenzetti, partita con i favori del pronostico da buona parte degli addetti ai lavori ma ancora priva di qualche uomo importante (Lisinac su tutti) e che ritroverà domani Michieletto, reduce dalla trasferta d’argento dell’Italia all’Europeo Under 20.

Amalgama ancora da trovare sia per i trentini, che hanno cambiato tantissimo in estate, con gli arrivi importanti di Lucarelli, Podrascanin, Kooy, Abdel Aziz e Rossini, sia per i marchigiani che invece hanno cambiato molto meno ma ancora devono oliare qualche meccanismo in ricezione e nell’intesa fra alzatore e schiacciatori di palla alta (i 15 muri subiti da Ravenna domenica scorsa nel sono la dimostrazione lampante).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, big match della terza giornata di Superlega volley maschile 2020/2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

