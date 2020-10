Volley, SuperLega: seconda giornata. Perugia vince a Piacenza, Civitanova costretta al tie-break, Trento travolta da Verona

Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per la seconda giornata della SuperLega 2020-2021, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia aggancia Milano, ieri vittoriosa su Monza, in testa alla classifica generale a punteggio pieno. I Block Devils si sono imposti per 3-1 sul campo di Piacenza, lasciando sul piatto il terzo set prima di chiudere i conti. La compagine umbra è così riuscita ad avere la meglio sugli emiliani guidati al grande ex Lorenzo Bernardi, grazie soprattutto alle prestazioni del fuoriclasse Wilfredo Leon (19 punti, 5 muri, 2 aces) e del sempre più convincente sciacciatore Oleg Plotnytskyi (16), da evidenziare anche la doppia cifra dell’opposto Thijs Ter Horst (11, sostituisce Aleksandar Atanasijevic) e del centrale Sebastian Solé (10, 5 muri). Ai Lupi non sono bastati i 13 sigilli a testa di Aaron Russell e Georg Grozer.

Civitanova si è salvata soltanto al tie-break contro Ravenna. Gli ultimi Campioni d’Italia si erano trovati sotto 0-1, poi erano riusciti a riportarsi sul 2-1, ma sono stati trascinati al parziale decisivo dai romagnoli e hanno così lasciato un punto per strada. Il regista Luciano De Cecco ha mandato in doppia cifra l’opposto Kamil Rychlicki (18 punti, 3 aces), il martelo Yoandy Leal (18, 2 muri, 2 aces), lo schiacciatore Osmamy Juantorena (15, 4 aces) e il centrale Robertlandy Simon (13). I giallorossi di un superlativo Giulio Pinali (22 punti) sono andati vicinissimo all’impresa in trasferta. Ora la Lube si trova a -1 da Milano e Perugia.

Clamoroso tracollo casalingo di Trento, tra le favorite per la conquista dello scudetto. I dolomitici si sono arresi per 3-0 al cospetto di una scatenata Verona, guidata dai grandi ex Rado Stoytchev e Matey Kaziyski: il bulgaro ha messo a terra 11 punti, affiancato dall’opposto Stephen Boyer (12) e dall’altro martello Thomas Jeaschke (14), mentre ai padroni di casa non sono bastate le 21 marcature di Nimir Abdel-Aziz, servito con insistenza da Simone Giannelli. Arriva la prima vittoria in campionato per Modena, un 3-0 sul campo di Vibo Valentia (secondo set ai vantaggi): i Canarini sono stati presi per mano da Moritz Karlitzek (19 punti, 4 muri) e Nemanja Petric (14), 9 punti per l’opposto Luca Vettori e 10 per il centrale Daniele Mazzone.

A completare il quadro è il successo di Padova per 3-0 sul campo di Cisterna, arrivato per mano dell’opposto Toncek Stern (16 punti, 3 aces) e del sempre più convincente Mattia Bottolo (16, 2 aces). Di seguito tutti i risultati dettagliati della seconda giornata di SuperLega 2020-2021 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SECONDA GIORNATA SUPERLEGA:

Cucine Lube Civitanova vs Consar Ravenna 3-2 (23-25; 25-22; 25-14; 23-25; 15-9)

Itas Trentino vs NBV Verona 0-3 (26-28; 23-25; 21-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Safety Conad Perugia 1-3 (22-25; 17-25; 25-19; 20-25)

Top Volley Cisterna vs Kioene Padova 0-3 (22-25; 16-25; 18-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Leo Shoes Modena 0-3 (21-25; 26-28; 20-25)

Vero Volley Monza vs Allianz Milano 1-3 (22-25; 25-21; 19-25; 20.-25), giocata ieri

CLASSIFICA SUPERLEGA (dopo la seconda giornata):

Milano 6, Perugia 6, Civitanova 5, Modena 3, Monza 3, Piacenza 3, Padova 3, Verona 3, Trento 3, Ravenna 1, Vibo Valentia 0, Cisterna 0.

