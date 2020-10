LIVE Civitanova-Trento 3-0, Superlega volley in DIRETTA: i marchigiani dominano il match. Juantorena incontenibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.07 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del match tra Civitanova e Trento. Buon proseguimento di serata.

Loading...

Loading...

22.05 Civitanova vince meritatamente il big match della terza giornata di Superlega con un nettissimo 3-0 contro Trento. Troppo fallosi i dolomitici. Solidi e concreti i ragazzi di De Giorgi che non sbagliano un colpo!

25-18 MUROOOOOO DI SIMOOOOON!!!!! Civitanova vince!!!!

24-18 Bolideeeeeee di Leaaaal!!!!!!!

23-18 Rychlicki tira in rete il servizio.

23-17 Ace di Rychlicki!!!! Fortunato la sua palla deviata dal nastro finisce nel campo di Trento. Il match sembra ormai indirizzato.

22-17 Rychlicki tira un gran servizio sul quale Trento fa molta fatica, il contrattacco di Abdel Aziz finisce lungo.

21-17 In rete il servizio di Kooy!

20-17 Primo tempo vincente di Podrascanin!

20-16 Grandissimo diagonale di Leal!!!!!!!

19-16 Il muro di Trento tiene sull’attacco di Leal e Abdel Aziz tira un diagonale vincente sulla ricostruzione.

19-15 Questa volta sbaglia Juantorena al servizio.

19-14 Il video check mostra che il servizio di Juantorena ha pizzicato la linea.

18-14 In crisi Trento sul servizio di Juantorena, Lucarelli prova l’attacco dal centro del campo ma sbaglia.

17-14 Punto invertito dal video check per un’invasione di Podrascanin

16-14 Gran primo tempo di Lisinac.

16-13 Grande diagonale di Juantorena.

15-13 Errore di Simon al servizio!

15-12 Rychlicki passa tra le mani del muro in diagonale!!!

14-12 Brutto errore di Juantorena che prova a tirare una palla staccatissima da rete,

14-11 Errore in difesa di Trento, Juantorena tira un gran bolide.

13-11 Pipe di Juantorena che prende in contro tempo il muro di Lisinac.

12-11 MONSTER BLOOOOOCK DI GIANNELLIIIIIIIIIII!!!!!!

12-10 Rychlicki serve lunghissimo.

12-9 ACEEEEE Rychlicki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11-9 Preciso mani out di Rychlicki.

10-9 Diagonale potente e stretta di Kooy favolosa! Che giocata!

10-8 ACEEEEE DI ANZANIIIIII!!!!

9-8 Ancora un errore al servizio di Trento.

8-8 Grande attacco di Abdel Aziz murato da Leal ma la palla finisce out.

8-7 Monster block di Anzani!!!!!!!!!!

7-7 Pipe di Leal!!!!!! Che bolide che affonda Lucarelli!!!!

6-7 Bomba in diagonale di Abdel Aziz!!!!!

6-6 Dolcissimo pallonetto di Rychlicki!!!!!

5-6 In rete il servizio di Simon.

5-5 Potentissimo primo tempo di Simon!!!!!!!!

4-5 Mani fuori potentissimo di Lucarelli.

4-4 Diagonale potentissimo di Leal che affonda Lucarelli.

3-4 Primo tempo di Podrascanin!

3-3 Kooy sbaglia dal servizio.

2-3 Abdel Aziz incredibile!!!!!! Tira una palla dal centro del campo che trova le mani del muro e finisce out.

2-2 Bellissimo punto di Kooy che staccato da rete riesce a trovare uno spazio in parallela.

2-1 In rete il servizio di Abdel Aziz! Trento troppo fallosa dal servizio.

1-1 Ottimo attacco in parallela di Kooy.

1-0 Lungo il servizio di Lisinac.

INIZIA IL TERZO SET

26-24 MUROOOOOOOOOO JUANTORENAAAAAAAA!!!!! L’azzurro stampa in faccia ad Abdel Aziz la diagonale.

25-24 Diagonale precisissima di Juantorena che beffa il muro avversario, ora al servizio nuovamente Simon.

24-24 MONSTER BLOOOOCK DI LISINAAAAAAAC!!!! Annullati i due set point. De Giorgi chiama il time-out.

24-23 Diagonale maestosa di Abdel Aziz!!!!!!!!!!!

24-22 Primo tempo devastante di Simon. Due set point per i padroni di casa.

23-22 Punto molto simile al precedente di Abdel Aziz in parallela!!!

23-21 In rete il servizio di Kooy.

22-21 Abdel Aziz riesce a colpire con una parallela da manuale su una palla corta di Giannelli.

22-20 Kooy prova a trovare le mani del muro ma sbaglia, il suo attacco è out.

21-20 Leal attacca sfruttando le mani del muro su una palla lontanissima da rete.

20-20 Attacco profondissimo di Kooy il video check conferma la bontà della diagonale dell’opposto di Trento.

20-19 Primo tempo di Podrascanin di poco out. Brutto errore del centrale di Trento.

19-19 Juantorena si rifà immediatamente con un attacco sopra le mani del muro favoloso!

18-19 MONSTER BLOOOOOOOCK DI KOOOOY SU JUANTORENA!!!

18-18 Scambio intenso e lungo, alla fine Abdel Aziz passa tra le mani del muro.

18-17 Azione rocambolesca con la palla che si insacca in rete e Civitanova la rialza, l’attacco immediato di Juantorena finisce in campo di pochissimo.

17-17 Passa la diagonale di Abdel Aziz.

17-16 Il muro tiene l’attacco di Abdel Aziz e in ricostruzione Rychlicki tira una bomba incredibile!

16-16 Alzata ancora non precisissima di De Cecco ma Juantorena in maniera intelligente appoggia sulle mani di Abdela Aziz.

15-16 Attacco in diagonale tra le mani del muro di Lucarelli!

15-15 Bomba di Leal su Lucarelli e palla out.

14-15 De Cecco sbaglia l’alzata a Rychlicki e Lucaralli sfrutta la situazione con un gran mani fuori.

14-14 Diagonale strettissimo da manuale di Lucarelli, punto fantastico!

14-13 Di pochissimo out il servizio di Trento.

13-13 Spettacolare primo tempo no look di Podrascanin!

13-12 Bomba di Leal sopra le mani del muro in parallela!

12-12 ACEEEEE ABDEEEEL AZIIIIIIZZZZZZ!!!!

12-11 Primo tempo vincente di Podrascanin.

12-10 Attacco potente in diagonale di Juantorena che trova le mani di Kooy.

11-10 Il muro di Trento tocca la palla e Koey è il più lesto a trovare l’attacco vincente.

11-9 Bomba di Rychlicki che finisce lunghissimo.

11-8 MUROOO DI ABDEL AZIIIZZZZ!!!!

11-7 Kooy riesce a trovare le mani del muro su un attacco molto staccato da rete.

11-6 Il muro di Civitanova blocca col muro l’attacco di Lisinac e Abdel Aziz ne approfitta Juantorena tira un bolide praticamente senza muro.

10-6 MONSTER BLOOOOOCK DI ANZANI!!!!!!!!! Incredibile sin qui l’azzurro. Quarto muro del match!!!

9-6 Scambio intenso e molto lungo, chiuso da un attacco precisissimo di Juantorena.

8-6 Lungo il servizio di Simon!

8-5 Abdel Aziz attacca ancora una volta sull’asta.

7-5 La difesa di Trento non tiene il servizio di Simon che si è rimesso immediatamente e Rychlickipassa tra le mani del muro.

6-5 Sontuoso Rychlicki!!!!!! Simon ricade male ed è costretto a ricorrere alle cure del medico.

5-5 Favoloso Nimir Abdel-Aziz con un gran bolide in diagonale!!!

5-4 Leal trova il giusto pertugio tra le mani del muro dei dolomitici.

4-4 Errore al servizio dei marchigiani!

4-3 Civitanova ricostruisce bene e Rychlicki chiude con una gran botta.

3-3 Grande attacco in diagonale di Juantorena!

2-3 Primo tempo di Podrascanin toccato da Simon ma la palla termina out.

2-2 Potentissimo mani fuori di Leal!

1-2 Grande diagonale stretta di Kooy.

1-1 Attacco in diagonale di Abdel Aziz che viene toccato dalla difesa di Civitanova prima di finire out.

1-0 L’attacco di Abdel Aziz abbatte l’asta.

INIZIA IL SECONDO SET

25-15 Anzani chiude un primo set dominato da Civitanova.

24-15 In rete il servizio di Juantorena.

24-14 Trento difende bene ma Abdel Aziz non riesce a superare Anzani che piazza il terzo muro del set.

23-14 MURO DI PODRASCANIN SU ANZANI!!!!!

23-13 Scambio lunghissimo chiuso dal gran muro di Abdel Aziz su Juantorena!!!!

23-12 Muro stampato in faccia ad Abdel Aziz. Civitanova ha ipotecato il set.

22-12 Pipe fortunata di Leal che viene deviata dal nastro e finisce in campo

21-12 Lungo l’ennesimo servizio di Simon.

21-11 Simon mette in crisi con il suo bolide dal servizio la difesa di Trento, Juantorena appoggia comodamente.

20-11 TERZO ACE DI SIMON!!!!!!!! Incredibile questa serie al servizio!!!

19-11 Parallela bruttissima di Lucarelli.

18-11 Seconda ace consecutivo di Simon!!!!!!!!!

17-11 Ace di Simon!!!!

16-11 MUROOOOOOOOO ANZANIIIIIIIII!!!!! Favoloso monster block dell’azzurro sulla pipe di Trento.

15-11 Giannelli forza il servizio e sbaglia.

14-11 Ancora un errore in attacco sull’appoggio di De Cecco, sfrutta Abdel Aziz con un gran bolide in diagonale.

14-10 Regalo di De Cecco che sulla ricezione imprecisa di Trento tira out senza muro.

14-9 Simon sfrutta in maniera perfetta le mani del muro.

13-9 Attacco strettissimo di Lucarelli che trova la deviazione di Leal.

13-8 Niente da fare, Trento è troppo imprecisa al servizio.

12-8 Ottimo attacco in diagonale lungo di Kooy.

12-7 ACEEEEEEE ANZANI!!!!! Secondo time out per Lorenzetti.

11-7 In confusione Kooy in ricezione, delicatissimo pallonetto di Leal sul contrattacco.

10-7 Attacco altissimo di Leal che trova la deviazione del muro.

9-7 Scambio molto lungo con Rychlicki che prova un angolo impossibile e sbaglia.

9-6 Ancora un regalo dal servizio di Trento

8-6 Lunghissimo il servizio di De Cecco.

8-5 Muro stampato in faccia a Lisinac!!!!

7-5 Favoloso attacco in diagonale di Juantorena che lascia sfonda il muro avversario.

6-5 Errore al servizio di Leal.

6-4 Leal anticipa il muro avversario.

5-4 Ancora Leal dal centro.

4-4 Errore in attacco di Civitanova.

4-3 Sfonda dal centro Leal.

3-3 Marko Podrascanin colpisce con un grande attacco!

3-2 Entra nel vivo del match anche uno dei martelli marchigiani ovvero Juantorena.

2-2 Bomba di Kooy che ristabilisce la parità.

2-1 Invasione di Trento.

1-1 Immediata risposta di Trento con un bolide di Kooy!

1-0 Civitanova parte bene grazie all’attacco vincente di Rychlicki.

SI PARTE!!!

20.30 Ormai ci siamo, a breve prenderà il via la partita tra Civitanova e Trento.

20.25 Giocatori in campo per il riscaldamento.

20.20 Mancano circa 10 minuti all’inizio del match.

20.15 La Lube nell’ultimo match di campionato ha superato a fatica Ravenna al tie-break mentre i dolomitici hanno subito un pesantissimo 3-0 per mano di Verona.

20.10 Sarà una partita molto più equilibrata di quanto possano dire i precedenti che nelle ultime 10 sfide hanno visto trionfare per 8 volte i marchigiani.

20.05 Scenderanno sul parquet dell’Euruole Forum due delle squadra candidate alla vittoria dello scudetto.

20.00 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Civitanova-Trento big match della terza giornata di Superlega.

La presentazione della terza giornata di Superlega – Cronaca della seconda giornata di Superlega – Programma, Tv, streaming, orari di Civitanova-Trento – Programma, Tv, streaming, orari della terza giornata di Superlega

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, big match della terza giornata di Superlega volley maschile 2020/2021 in programma all’Euruole Forum, ancora privo di pubblico. E’ il momento della prima super sfida del massimo campionato italiano fra due delle pretendenti al titolo che non stanno attraversando un momento facile: da una parte Civitanova che ha appena ceduto un punto sul proprio campo a Ravenna, dall’altra Trento che ha ceduto nettamente in casa nel derby del triveneto con Verona.

E’ una sfida che, di fatto, non deciderà granché ma, soprattutto per Trento, non perderla sarebbe importante perché una sconfitta (che sarebbe la seconda in tre partite, la terza su quattro se si conta anche la semifinale di Supercoppa proprio contro Civitanova, doppia sfida vinta al Golden Set dai marchigiani) metterebbe già spalle al muro la squadra di Lorenzetti, partita con i favori del pronostico da buona parte degli addetti ai lavori ma ancora priva di qualche uomo importante (Lisinac su tutti) e che ritroverà domani Michieletto, reduce dalla trasferta d’argento dell’Italia all’Europeo Under 20.

Amalgama ancora da trovare sia per i trentini, che hanno cambiato tantissimo in estate, con gli arrivi importanti di Lucarelli, Podrascanin, Kooy, Abdel Aziz e Rossini, sia per i marchigiani che invece hanno cambiato molto meno ma ancora devono oliare qualche meccanismo in ricezione e nell’intesa fra alzatore e schiacciatori di palla alta (i 15 muri subiti da Ravenna domenica scorsa nel sono la dimostrazione lampante).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, big match della terza giornata di Superlega volley maschile 2020/2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli