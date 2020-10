LIVE Andorra-Virtus Bologna, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere inseguono il tris in Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MORABANC ANDORRA-VIRTUS BOLOGNA

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del girone C di EuroCup 2020-2021 tra MoraBanc Andorra e Virtus Segafredo Bologn.

Le V nere sono in cerca del terzo successo europeo consecutivo e anche di una reazione, dopo la prova non esattamente convincente che è stata alla base della sconfitta contro la Vanoli Cremona di un Peppe Poeta mai come sabato ai limiti della realtà. Gli uomini di coach Sasha Djordjevic devono tornare, con la mente, al grande terzo quarto disputato contro il Lokomotiv Kuban, finora una delle cose più belle fatte vedere nell’ambito della pallacanestro italiana in quest’annata.

Il MoraBanc Andorra è squadra di buon livello, ma che è partita in modo incerto in Liga ACB (2 vinte, 3 perse) e anche in EuroCup perso contro l’AS Monaco, ma ha espugnato Anversa. Clevin Hannah, già visto in Eurolega, Jeremy Senglin e Tyson Perez sono i principali terminali offensivi di una squadra che fa affidamento su una lunga serie di buoni elementi, senza però avere la vera e propria stella di prima grandezza. Le qualità sono buone soprattutto vicino a canestro, dov’è stato aggiunto proprio nei giorni scorsi Tomasz Gielo: il polacco ricoprirà gli spot di 4 e 5.

Queste le parole di coach Sasha Djordjevic in presentazione del match: “Sarà una partita molto difficile, giocando in trasferta sarà importante per il nostro cammino in Eurocup. Bisogna cambiare il chip di domenica. Tutti insieme abbiamo fatto un’analisi dura e tosta, come è giusto che sia. Adesso, partendo proprio da li, mi aspetto un altro approccio alla partita. Utilizzando le nostre armi, cercheremo di giocarla fino alla fine per portare a casa un’importante vittoria“.

MoraBanc Andorra-Virtus Segafredo Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

