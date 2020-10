Basket, EuroCup 2020-2021: la Virtus Bologna cala il tris ed espugna Andorra

La Virtus Bologna concede il tris in EuroCup. La squadra di coach Djordjevic espugna il campo del MoraBanc Andorra con il punteggio di 82-66 e resta in vetta alla classifica del gruppo C. Una partita che si è decisa nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 29-10 da parte dei bolognesi. Grandissimi protagonisti Milos Teodosic, autore di 21 punti, e anche Julian Gamble, che ha messo a referto 16 punti.

Inizio tutto in favore degli spagnoli, che si portano avanti 13-4 con uno scatenato Jelinek. Ricci e Alibegovic firmano la reazione della Virtus, che si porta sul -3 (17-14), ma alla prima sirena il vantaggio è di Andorra (20-16). Nella seconda frazione Bologna si scatena e piazza un parziale di 12-0 che la porta a condurre sul +10 (38-28). All’intervallo il tabellone segna 45-30 per Teodosic e compagni.

Al rientro dagli spogliatoi Alibegovic firma subito il +22 e la Virtus deve solamente controllare il vantaggio. Venti minuti di pura amministrazione per Bologna, con Djordjevic che può anche girare la squadra, risparmiando energie anche per il campionato.

Questo il tabellino della partita

MORABANC ANDORRA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 66-82 (20-16, 10-29, 22-22, 14-15)

Andorra: Pauli 4, Olumuyiwa 2, Llovet 4, Dime 4, Hannah, Gielo 12, Palsson 6, Garcia 10, Colom, Jelinek 15, Senglin 9, Pons

Bologna: Tessitori 2, Deri, Abass 2, Alibegovic 16, Markovic 2, RIcci 3, Adams 7, Hunter 6, Weems 7, Nikolic, Teodosic 21, Gamble 16

