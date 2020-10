Basket, EuroCup 2020-2021: Virtus Bologna e Trento, restare imbattute in Europa per dimenticare l’Italia

Scendono in campo domani due delle quattro italiane impegnate nell’EuroCup 2020-2021 e sul parquet ci saranno le formazioni che hanno fatto percorso netto nelle prime due giornate, cioè la Virtus Segafredo Bologna e la Dolomiti Energia Trentino. Due squadre che, però, arrivano all’appuntamento dopo la doppia delusione in campionato.

La Virtus Bologna sarà impegnata, con palla a due alle ore 20.00, sul campo del MoraBanc Andorra, attualmente con uno score di un successo e un ko. I padroni di casa hanno vinto in trasferta nell’ultimo turno contro il Telenet Giants Antwerp dopo la sconfitta all’esordio tra le mura domestiche contro il Monaco. Per i bolognesi, invece, doppio successo con la vittoria esterna all’esordio contro il Lietkabelis Panevezys e il bis contro il Lokomotiv Kuban Krasnodar.

La squadra di Sasha Djordjevic, dunque, punta al tris in Europa per continuare a correre, ma anche per dimenticare il bruciante ko casalingo subito l’altro ieri contro la Vanoli Cremona. Teodosic e compagni sono stati sorpresi dalla giornata perfetta di Poeta, ma soprattutto ancora una volta hanno dimostrato di giocare non sempre al 100%, andando sotto anche di 21 punti prima di una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto che, però, non è bastata. Ad Andorra, però, non ci si potrà permettere di concedere così tanto.

Alle 19, invece, la Dolomiti Energia Trentino sarà impegnata sul campo del Nanterre e la situazione nel girone D è uguale a quella dei bolognesi. I trentini arrivano all’appuntamento con due successi su due, mentre i francesi hanno vinto all’esordio in casa contro il Cedevita Olimpija Ljubljana, ma sono usciti sconfitti dalla trasferta in casa del Herbalife Gran Canaria.

Se in Europa Trento sorride, ben diversa è la situazione della squadra in Italia. Il ko netto subito contro la Fortitudo Bologna questo sabato, infatti, ha fatto salire a tre le sconfitte della Dolomiti Energia in questo avvio di stagione che vede la squadra di Brienza in fondo alla classifica di Serie A. Maye e compagni stanno ancora cercando la quadra, con le statistiche che vedono Trento perdere troppi palloni e non sfruttare l’indisciplina altrui con percentuali bassissime ai liberi. In EuroCup le cose sono andate meglio e Brienza spera di ritrovare la squadra che ha battuto 78-51 il Promitheas Patrasso anche domani.

