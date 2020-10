Basket, Eurocup 2020-2021: un grande Teodosic stende la Lokomotiv Kuban, Brescia supera Ulm all’overtime

Due le squadre italiane impegnate stasera in Eurocup 2020-2021, vale a dire Germani Brescia e Virtus Bologna. Di seguito andiamo a vedere come sono andati i match da loro disputati.

GERMANI BRESCIA – RATIOPHARM ULM 87-84

Serve un supplementare alla Germani Brescia per cogliere il primo successo stagionale in Eurocup. Ulm paga un attacco troppo ondivago, il quale, dopo un primo quarto da trenta punti, ha realizzato un secondo periodo da appena nove punti. Brescia, invece, nel finale, trova un indemoniato Burns che sigla il sorpasso a un minuto dalla fine dell’OT e ha la freddezza necessaria per mettere i liberi decisivi a tre secondi dalla sirena.

BRESCIA: Chery 17, Burns 16, Cline 14

ULM: Obst 22, Osetkowski 18, Caupain 18

VIRTUS BOLOGNA – LOKOMOTIV KUBAN 85-79

La Virtus Bologna ottiene un’importante successo contro i russi del Lokomotiv Kuban. A rendere ancor più prestigioso il trionfo delle V-Nere è il fatto che quest’ultimi abbiano tirato appena quattordici liberi, contro i trentuno dei russi. Decisivo un fantastico terzo quarto del sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna, nel quale i padroni di casa hanno segnato ben 32 punti. A fare la differenza, come sovvente accade, è stato un Milos Teodosic da 18 punti e 7 assist, che ha messo in ritmo una Virtus capace di segnare quattordici triple, sei in più rispetto ai rivali.

VIRTUS: Teodosic 18, Adams 17, Weems 13

KUBAN: Kuzminskas 20, Cummings 18, Crawford 15

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo