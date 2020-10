LIVE Andorra-Virtus Bologna 66-82, EuroCup basket in DIRETTA: vittoria netta delle V nere che fanno tris, 21 di Teodosic. MoraBanc malissimo da tre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI MORABANC ANDORRA-VIRTUS BOLOGNA

LA CRONACA DELLA PARTITA

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!

TOP SCORER – ANDORRA: Jelinek 15; BOLOGNA: Teodosic 21

FINISCE QUI! E’ terza vittoria Virtus, molto facile, Andorra con un paio di assenti a metà tra il preventivato e non cede 66-82, dopo aver tirato con 10/44 da tre (e 24 volte da 2). Ottima prestazione per la Segafredo che dunque rimane sola in testa al girone.

66-82 Tripla di Garcia in transizione.

Ultimo minuto.

Djordjevic fa entrare in campo anche il giovane, classe 2001, Lorenzo Deri.

0/2 Tessitori.

Guadagna altri due liberi Tessitori.

63-82 A segno Gielo, 12 per lui.

61-82 1/2 Jelinek.

Adams manda in lunetta Jelinek. 1’48” alla fine.

60-82 A segno Oriol.

58-82 2/2 Tessitori.

Pauli manda in lunetta Tessitori.

58-80 2/2 Garcia.

Due liberi per Garcia, che inciampa sul piede di Adams. 3’38” alla fine, e adesso cominciano a svuotarsi le panchine con la Virtus che manda in campo Stefan Nikolic.

56-80 ALIBEGOVIC! PENETRAZIONE CON SCHIACCIATA!

56-78 Realizza l’aggiuntivo Gamble.

56-77 Adesso arriva l’assist di Milos con schiacciata del 45! C’è anche il fallo di Palsson.

Teodosic serve Gamble che schiaccia, ma c’è il fallo precedente di Llovet, non vale il canestro. Andorra che comunque ha esaurito il bonus.

ABASS! La stoppata volante su Llovet!

Ultimi 7 minuti.

56-75 Gamble appoggia evitando la stoppata.

56-73 Markovic vede con gli occhi dietro la testa, evidentemente, perché dal nulla trova Weems dall’altra parte del campo!

56-71 1/2 Teodosic.

Finta di Teodosic, che poi tira, ma nel frattempo Gielo è caduto nella trappola: liberi.

56-70 Ancora Jelinek dall’arco.

53-70 TEODOSIC! Da otto metri raggiunge quota 20!

53-67 1/2 Senglin.

Penetrazione di Senglin, Weems spende il fallo quando si sta alzando per il tiro: lunetta.

TOP SCORER – ANDORRA: Jelinek 11; BOLOGNA: Teodosic 17

FINE TERZO QUARTO – +15 per la Virtus, che si è un po’ distratta negli ultimi minuti, ma Teodosic e Adams quando serve richiamano un sufficiente grado di attenzione.

52-67 Realizza l’aggiuntivo Adams.

52-66 Ci pensa ancora Adams! Penetrazione e gioco da tre punti guadagnato, 9″1 alla penultima sirena.

52-64 Jelinek da tre in transizione veloce.

49-64 Seconda tripla di Gielo, questa da almeno sette metri e mezzo. Ultimo minuto del quarto.

46-64 Splendido canestro con virata di Adams!

46-62 Gielo piazza la tripla, nuovo time out Djordjevic.

Campo anche per Tessitori con 2’20” da giocare nel terzo quarto.

43-62 Palsson prende la linea di fondo, fa saltare Hunter e appoggia.

41-62 Abass e +21 Virtus!

41-60 1/2 Palsson.

Arrivano due tiri liberi per Palsson e il quarto fallo di Hunter.

40-60 L’ALLEY OOP! Teodosic per Hunter, ed è time out Andorra.

40-58 TEODOSIC! La tripla frontale!

0/2 Garcia.

Garcia mandato in lunetta da Adams sulla penetrazione.

40-55 Torna a segnare Teodosic!

40-53 Alibegovic stoppa in ritardo Llovet, parziale 10-1 Andorra con 6′ da giocare nel terzo quarto.

38-53 Tripla di Jelinek totalmente libero nell’angolo dopo una transizione veloce da persa di Teodosic.

35-53 2/2 Llovet.

Llovet viene raddoppiato sotto canestro, il fallo è di Hunter che lo manda in lunetta. Terzo fallo per il numero 32 virtussino.

33-53 Segna il libero Teodosic, possesso Andorra.

Fallo tecnico contro la panchina di Andorra, libero per Teodosic. Il parziale finora decisivo è quello di 2-26 partito dal 28-26 per il MoraBanc.

33-52 Dopo 21 triple consecutive sbagliate da Andorra, arriva quella realizzata da Senglin.

30-52 Gran circolazione, tripla di Alibegovic a segno!

30-49 Gran palla di Markovic per Gamble che si libera facilmente di Dime e appoggia.

30-47 Gran canestro di Gamble da posizione complicata sotto le plance!

Si ricomincia con il primo possesso per Andorra.

Due minuti e si riparte!

Ci stiamo avvicinando al terzo quarto, squadre in campo per il riscaldamento che lo precede.

Highlights dai primi due quarti

Josh Adams from @Virtusbo skies to pin Oriol Pauli’s dunk try to the backboard! 👀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hCueIfr7as — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 13, 2020

Arriva anche una bella notizia dalla Francia, dove Trento batte il Nanterre per 65-71 con 18 di Gary Browne e 14 di Jeremy Morgan, diventando sempre più leader del girone D con tre vittorie su tre.

TOP SCORER – ANDORRA: Garcia, Jelinek, Senglin 5; BOLOGNA: Alibegovic, Teodosic 11

30-45 DALLA STOPPATA CLAMOROSA DI ADAMS SU PAULI (DI NUOVO) A HUNTER CHE SULLA SIRENA FIRMA IL +15!

30-43 WEEMS! Da tre il massimo vantaggio è ritoccato!

Ultimo minuto del secondo quarto.

30-40 Adams sbaglia la penetrazione, Hunter tocca a rimbalzo e segna!

30-38 0/2 Llovet, ma Gielo raccoglie il rimbalzo e appoggia. Time out chiamato da Djordjevic che ha qualcosa da dire in merito.

Fallo a rimbalzo di Weems su Llovet, ci sono due liberi.

28-38 1/2 Alibegovic.

Parte dal palleggio Alibegovic cercando la linea centrale venendo da destra, c’è fallo sul raddoppio, il secondo di Palsson (che come lui arriva dalla Stella Azzurra come formazione) e sono liberi.

0/2 Alibegovic. Virtus a 3/9 dalla lunetta con 2’30” all’intervallo.

Fallo a rimbalzo di Llovet su Alibegovic nella lotta per la posizione sulla tripla di Abass, sono due tiri liberi.

28-37 MARKOVIC! Si butta sulla linea di passaggio di Hannah e va ad appoggiare!

0/2 Gamble.

Spinta di Jelinek su Gamble vicino a canestro, due liberi per lui e anche bonus esaurito per Andorra.

28-35 E chi lo ferma più ora? Vola Teodosic, quota 11 per lui in arresto e tiro dalla media!

28-33 Teodosic vola a quota 9!

28-31 TEODOSIC PER GAMBLE! A tutto campo, +3 e time out Navarro!

28-29 TEODOSIC! Da tre, arriva il sorpasso Virtus!

28-26 2/2 Senglin. Andorra che dopo le prime tre triple segnate ne ha sbagliate undici.

Senglin trova la via verso il canestro, lo ferma Gamble con il fallo in volo che manda in lunetta l’altra bocca da fuoco di Andorra.

26-26 Teodosic in penetrazione, ed è parità!

26-24 Arrivano i primi due di Teodosic! Poco più di 7′ all’intervallo.

26-22 Garcia trova il taglio centrale di Olomuyiwa che va a segno.

24-22 1/2 Gamble.

Alibegovic sotto per Gamble, Dime lo cintura in zona collo e poteva starci l’antisportivo, in ogni caso è lunetta per il centro virtussino e terzo fallo per il senegalese centro del MoraBanc.

24-21 2/2 Alibegovic, sono già 10 per lui.

Bella palla sotto di Teodosic per Alibegovic che sfiora il gioco da tre punti, ci saranno comunque due liberi.

24-19 Spettacolare finta di Gielo, appena arrivato al MoraBanc, che manda al bar mezza difesa virtussina per appoggiare.

22-19 ALIBEGOVIC! Di nuovo lui da tre, sono otto per Amar!

22-16 Alley oop Hannah-Dime.

TOP SCORER – ANDORRA: Garcia, Jelinek 5; BOLOGNA: Alibegovic 5

FINE PRIMO QUARTO – Stoppata di Dime su Hunter per chiuderlo, Andorra avanti di quattro punti.

20-16 Stoppata irregolare di Dime su Alibegovic che si era girato per il semigancio, sono due punti.

20-14 1/2 Pauli.

Ultimo minuto del quarto in arrivo, lotta a rimbalzo con Pauli che subisce fallo a rimbalzo da Abass: liberi.

19-14 2/2 Palsson.

Palsson guadagna due liberi per bonus raggiunto da Bologna su fallo per fermare il contropiede di Alibegovic.

17-14 ALIBEGOVIC! E con la tripla la Virtus si riavvicina.

17-11 2/2 Palsson.

Palsson cerca la penetrazione centrale, trova il fallo di Hunter e i due tiri liberi.

Dopo il 3/3 iniziale, Andorra ha sbagliato tutte le sette triple successive. 2’32” alla prima sirena.

CHE STOPPATA DI ADAMS SU PAULI!

15-11 RICCI! Prima tripla per Bologna, ed è anche quella che obbliga al time out Ibon Navarro.

15-8 Deposita facilmente a canestro Jelinek.

13-8 Weems sposta Pauli e va ad appoggiare.

Trascorsa la prima metà del quarto d’apertura.

Sbaglia l’aggiuntivo Adams.

13-6 Bravo Adams a prendere la linea di fondo, appoggiare al vetro e costringere Senglin al fallo che lo manda in lunetta.

13-4 Tripla anche di Jelinek, dopo 3’15” di questo 3/3 dall’arco Djordjevic ne ha abbastanza e chiama time out.

10-4 Dall’angolo Senglin, ed è già vantaggio significativo per Andorra.

7-4 Tripla ancora di Garcia, 5 per lui.

4-4 Replica con la stessa moneta Gamble.

4-2 Gran schiacciata direttamente dal rimbalzo di Dime.

2-2 Vola in entrata Sergi Garcia.

0-2 Semigancio di Gamble a segno.

Primo possesso Bologna.

Si comincia ora!

Prima del match, però, un minuto di silenzio in ricordo di uno dei più importanti giornalisti che seguiva il MoraBanc, scomparso recentemente.

QUINTETTI – ANDORRA: Garcia Senglin Jelinek Llovet Dime; BOLOGNA: Markovic Adams Weems Ricci Gamble

19:58 Situazione particolare, se vogliamo, con Luigi Lamonica, il decano degli arbitri italiani, come primo fischietto della terna. La sua imparzialità, però, è cosa più che nota.

19:56 Tra pochi minuti la palla a due!

19:54 In corso la presentazione.

19:50 Dieci minuti all’inizio!

19:45 Quella oggi in scena è l’unica partita del girone C che si gioca; le altre sono tutte relative al girone D (Trento). Domani ci sarà un incontro in meno, quello dell’Umana Reyer Venezia, per la rinuncia ad andare al Taliercio dei francesi del JL Bourg-en-Bresse a causa dei tanti casi di coronavirus in squadra.

19:40 Uno sguardo anche all’altra italiana impegnata oggi, la Dolomiti Energia Trento, che al momento è sotto 33-31 sul campo del Nanterre dopo 17 minuti, con Gary Browne leader realizzativo a quota 9 punti.

19:35 Non ci sono novità particolari rispetto alle notizie circolate nell’inizio di settimana circa entrambe le squadre, che partono dunque con gli effettivi di cui si era già a conoscenza: tutti per Andorra, Pajola assente per la Virtus.

19:30 Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida della Virtus Segafredo Bologna in EuroCup. Questa volta c’è di scena la trasferta nella tana del MoraBanc Andorra.

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del girone C di EuroCup 2020-2021 tra MoraBanc Andorra e Virtus Segafredo Bologna.

Le V nere sono in cerca del terzo successo europeo consecutivo e anche di una reazione, dopo la prova non esattamente convincente che è stata alla base della sconfitta contro la Vanoli Cremona di un Peppe Poeta mai come sabato ai limiti della realtà. Gli uomini di coach Sasha Djordjevic devono tornare, con la mente, al grande terzo quarto disputato contro il Lokomotiv Kuban, finora una delle cose più belle fatte vedere nell’ambito della pallacanestro italiana in quest’annata.

Il MoraBanc Andorra è squadra di buon livello, ma che è partita in modo incerto in Liga ACB (2 vinte, 3 perse) e anche in EuroCup perso contro l’AS Monaco, ma ha espugnato Anversa. Clevin Hannah, già visto in Eurolega, Jeremy Senglin e Tyson Perez sono i principali terminali offensivi di una squadra che fa affidamento su una lunga serie di buoni elementi, senza però avere la vera e propria stella di prima grandezza. Le qualità sono buone soprattutto vicino a canestro, dov’è stato aggiunto proprio nei giorni scorsi Tomasz Gielo: il polacco ricoprirà gli spot di 4 e 5.

Queste le parole di coach Sasha Djordjevic in presentazione del match: “Sarà una partita molto difficile, giocando in trasferta sarà importante per il nostro cammino in Eurocup. Bisogna cambiare il chip di domenica. Tutti insieme abbiamo fatto un’analisi dura e tosta, come è giusto che sia. Adesso, partendo proprio da li, mi aspetto un altro approccio alla partita. Utilizzando le nostre armi, cercheremo di giocarla fino alla fine per portare a casa un’importante vittoria“.

MoraBanc Andorra-Virtus Segafredo Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo