LIVE Superbike, GP Catalogna 2020 in DIRETTA: Rea vince in solitaria davanti a Redding, settimo Rinaldi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP CATALOGNA 2020 SUPERBIKE

14:42 Questa la nuova classifica generale:

Jonathan Rea 268 Scott Redding 227 Chaz Davies 157 Toprak Razgatlioglu 157 Michael van der Mark 146

14:38 L’arrivo al traguardo di Rea

Vince Rea davanti a Redding e Davies, poi van der Mark, Bautista e Razgatlioglu che si fa beffe di Rinaldi nel finale.

ULTIMO GIRO! Bautista sul rettilineo sorpassa Rinaldi per il quinto posto, passerella invece per Rea.

-2 van der Mark si mette Rinaldi alle spalle, arriva anche Bautista.

-3 Davies si prende il podio virtuale ai danni di Rinaldi, attenzione che da dietro arrivano anche van der Mark e Bautista.

-4 Crollo della gomma per Rinaldi che sta per essere raggiunto da Davies.

-6 Errore di Bautista che perde la posizione appannaggio di Davies e Bautista.

-7 Rinaldi a 6 decimi da Redding, l’italiano non molla il secondo posto.

-8 Davies con una super staccata infila van der Mark per il quinto posto.

-10 Razgatlioglu si stacca da Davies che intanto riprende van der Mark.

-11 Rea vola, 1”7 il suo vantaggio sul rivale Redding.

-12 Rinaldi fa fatica a tenere il passo di Redding mentre da dietro recupera terreno Bautista.

-13 Redding svernicia Rinaldi e i due provano a forzare il ritmo.

-14 Sale sopra il secondo il vantaggio del pilota della Kawasaki.

-15 Rinaldi sta guidando alla grande! L’azzurro resta a 9 decimi da Rea, Redding per ora tiene il ritmo ma sembra leggermente impiccato.

-16 Bautista riprende van der Mark, mentre Davies si mette Razgatlioglu alle sue spalle.

-17 Un po’ più distante c’è il terzetto composto da Bautista, Razgatlioglu e Davies.

-18 Rea ha 9 decimi di vantaggio sulla coppia Ducati, poi van der Mark da solo in quarta posizione.

-19 Rinaldi scavalca Redding e chiede al britannico di rimanergli alle spalle per non disturbarsi!

-19 giri. Scattato male invece Bautista che ha superato Razgatlioglu e Sykes ed è quinto.

Primo giro di 20. Super partenza di Redding e Rinaldi, i quali sono secondo e terzo alle spalle di Rea.

SEMAFORO VERDE! Parte bene Rea che si tiene la vetta, subito contatto tra van der Mark e Razgatlioglu con i due della Yamaha che perdono qualche posizione.

13:58 Cominciato il giro di ricognizione, tra pochissimo si parte!

13:55 Anche in casa Ducati sono pronti

13:50 Ultimi preparativi in casa Yamaha

🇪🇸 Ever wondered who’s responsible for @toprak_tr54’s visor tear-offs? It’s @54KenanSofuoglu! The @PataYamahaWSBK riders are now on their way to the grid for Race 1 in Barcelona. #YamahaRacing | #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/FOgUF3fcyM — Yamaha Racing (@yamaharacingcom) September 19, 2020

13:45 L’alfiere della Ducati scatterà solamente dalla settima piazza, proprio dietro al nostro Rinaldi. Ancora peggio l’altro ducatista ufficiale, Chaz Davies, il quale partirà 11°.

13:40 Pole position per il solito Jonathan Rea, davanti a Razgatlioglu e Bautista. Il britannico può aumentare ancora il suo vantaggio in classifica su Redding.

13:35 Questa la griglia di partenza

13:30 Ben ritrovati amici appassionati di Superbike, alle ore 14 scatterà gara-1 del GP di Catalogna.

11.28 Sembrava tagliato fuori dalla lotta ma Rea è di nuovo in superpole! Ecco i tempi

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.619 10 17.704 49.614 1’10.533 1’41.619 320 1’41.619

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’41.713 +0.094 9 +0.024 +5.444 +6.796 1’50.694 309 1’41.713

3 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 1’41.757 +0.138 11 -0.134 +6.698 +8.921 1’52.230 321 1’41.757

4 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1’41.823 +0.204 5 +0.037 -0.053 +0.206 1’41.823 314 1’41.823

5 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1’41.973 +0.354 11 PIT IN 313 1’41.973

6 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’42.216 +0.597 8 PIT IN 315 318 1’42.216

7 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’42.222 +0.603 11 -0.168 +0.336 +3.835 1’58.772 318 1’42.222

8 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.259 +0.640 8 +0.200 +0.351 +0.501 1’42.259 312 1’42.259

9 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1’42.320 +0.701 8 PIT IN 314 1’42.320

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 1’42.421 +0.802 10 +0.102 +0.411 +0.682 1’48.692 320 1’42.421

11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’42.422 +0.803 10 2’28.840 319 1’42.422

12 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1’42.555 +0.936 10 -0.058 +9.924 +13.232 2’00.620 317 1’42.555

13 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1’42.586 +0.967 9 PIT IN 316 1’42.586

14 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 1’42.615 +0.996 9 +0.059 +0.799 +1.431 1’44.858 309 1’42.615

15 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’42.663 +1.044 10 +0.023 +0.313 +0.556 1’42.860 313 1’42.663

16 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1’43.243 +1.624 8 +0.279 +0.647 +1.105 1’43.243 314 1’43.243

17 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’43.493 +1.874 11 +0.213 +1.119 +1.656 1’44.220 315 1’43.493

18 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1’44.086 +2.467 10 +1.069 +4.409 +6.038 1’55.048 309 1’44.086

19 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1’44.288 +2.669 11 +0.588 +1.285 +1.934 1’44.288 307 1’44.288

20 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 1’45.035 +3.416 8 +0.456 +1.495 +2.440 1’45.411 309 1’45.035

NQ 94 FOLGER Jonas Yamaha YZF R1 5

11.27 Rinaldi prova l’ultimo assalto dopo un errore pesante nel tentativo precedente ma molla e non migliora. LA superpole è di Rea!

11.26 Jonathan Reaaaaaaaaaaaa!!!!!!! 1:41.619!!!!!!! Chiude con 94 millesimi su Razgatlioglu, quindi Bautista a 138 e Sykes a 204.

11.25 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA SUPERPOLE! van der Mark intanto è secondo a 216 millesimi, ma Razgatlioglu è primoooo!! 1:41.713

11.24 Bautista risponde a suon di record ed è primo!! 1:41.757 che tempoooooooooooooooo! 465 millesimi su Redding!! Ora Rinaldi 239 millesimi sotto al T1, Tutti pronti per il record!

11.23 Davies si porta in seconda posizione a un solo millesimo da Gerloff! Redding piazza tre record notevoli e vola in vetta con il tempo di 1:42.222 e 199 millesimi su Haslam!

11.22 Qualcuno riuscirà a fare meglio di Gerloff?

11.21 Haslam perde un paio di decimi al T3 e non migliora, mentre tutti i protagonisti entrano in azione per il time attack conclusivo!

11.20 Haslam continua e piazza di nuovo il record nel T1 per 51 millesimi, mancano pochi minuti, pista vuota in attesa del rush finale!

11.19 Haslam super-record al T2! 256 millesimi di vantaggio, quindi 113 al T3, conclude il suo giro in prima posizione!! 1:42.421 e mette 104 millesimi su Rinaldi!

11.18 Rinaldi mantiene 12 millesimi al T3 e chiude il suo giro in pole!!!! 1:42.525, 138 millesimi su Gerloff e 330 su Rea!

11.17 Rinaldi si rilancia e arriva al T1 con 52 millesimi di vantaggio, diventano 7 al T2, vedremo se il ducatista sarà in grado di migliorare e tornare in vetta!

11.16 Lowes chiude il primo giro in 13ma posizione a 624 millesimi.

11.15 Torna in azione Rea con 43 millesimi di vantaggio al T1 quindi 46 al T2. Diventano 119 di ritardo al T3, il campione del mondo chiude seconda posizione a 111 millesimi da Rinaldi, ma ora è Gerloff al comando!! 1:46.663 81 millesimi su Rinaldi con la moto 2019

11.14 Redding vola e sale in terza posizione in 1:42.887 a 143 millesimi da Rineldi! Attenzione a Bautista, 168 millesimi di record nel T1, mentre Caricasulo vola in sesta posizione a 417

11.13 Redding riparte con 175 millesimi di vantaggio al T1, mentre Lowes, Folger e Sykes non hanno ancora un tempo. Redding arriva al T2 con 205 millesimi di ritardo e prova a spingere.

11.12 Davies ottimo nel T1 con 128 millesimi di vantaggio su Rinaldi, diventano però 441 di ritardo nel T2. Razgatlioglu 22 di margine nel T1, ma poi perde sei decimi nel secondo settore. Redding addirittura 8 nel medesimo tratto.

11.11 RIEPILOGO TEMPI SUPERPOLE

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’42.744 3 PIT IN 318 1’42.744

2 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 1’42.873 +0.129 4 +0.159 304 314 1’42.873

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’43.070 +0.326 3 -0.029 +0.193 +0.429 309 309 1’43.070

4 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 1’43.073 +0.329 4 -0.063 1 321 321 1’43.073

5 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’43.173 +0.429 4 -0.058 1 315 317 1’43.173

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’43.212 +0.468 4 -0.063 +0.690 +0.786 1’43.925 319 319 1’43.212

7 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1’43.292 +0.548 4 +0.151 309 313 1’43.292

8 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 1’43.425 +0.681 4 +0.265 313 320 1’43.425

9 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’43.475 +0.731 4 PIT IN 320 1’43.475

10 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’43.825 +1.081 3 PIT OUT 137 313 1’43.825

11 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 1’44.033 +1.289 3 PIT IN 315 1’44.033

12 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 1’44.189 +1.445 3 PIT IN 309 1’44.189

13 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’44.272 +1.528 4 +0.782 298 315 1’44.272

14 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1’44.462 +1.718 3 PIT OUT 155 316 1’44.462

15 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 1’44.730 +1.986 3 PIT OUT 203 313 1’44.730

16 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 1’45.445 +2.701 4 +0.372 307 309 1’45.445

17 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1’45.736 +2.992 3 +0.353 +1.279 +1.941 16 303 306 1’45.736

18 87 ZANETTI Lorenzo Ducati Panigale V4 R 1’46.205 +3.461 3 PIT IN 308 1’46.205

NQ 94 FOLGER Jonas Yamaha YZF R1 1 PIT IN 293

NQ 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1 PIT OUT 199 311

NQ 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 0

11.10 van der Mark fa segnare i suoi migliori parziali e si piazza in settima posizione a 548 millesimi. Rea scivola in nona mentre è ai box.

11.09 Rinaldi chiude un altro giro ma non migliora e torna ai box, Bautista record nel T1, come Redding che ora è quinto a 438 millesimi.

11.08 Rea migliora e si porta in sesta posizione a 731 millesimi da Rinaldi, mentre Baz è secondo a 129 millesimi.

11.07 Razgatlioglu sale in seconda posizione a 326 millesimi, mentre Rea non è ancora in grado di fare la differenza

11.06 Bautista si inserisce al secondo posto a 111 millesimi da Rinaldi davanti a Redding, ma Rinaldi migliora ancora! 1:42.744 e mette 655 millesimi sullo spagnolo

11.05 Rinaldi!! Sale in vetta il romagnolo! 1:43.288 con 162 millesimi su Baz

11.04 Baz fa segnare 1:43.450 davanti a Haslam e Rea staccato di mezzo secondo, poi Laverty e Bautista.

11.03 Parte il primo giro lanciato per il gruppo! Vediamo chi farà segnare il primo tempo interessante.

11.02 Ancora ai box solamente Sykes e Razgatlioglu che, evidentemente, attendono ancora qualche istante per una pista ancor più asciutta.

11.01 Tutti subito in pista con gomme da asciutto!

11.00 SEMAFORO VERDE!!!!!! SCATTA LA SUPERPOLE DEL GP DI CATALOGNA!!

10.58 Due minuti al via della superpole, 25 minuti da vivere a tutta per la prima pole della storia del Montmelò della storia della Superbike!

10.57 La situazione meteo ora vede qualche squarcio di sereno tra le nuvole. Non piove e sembra che la pista sia in direzione asciutto!

10.55 Jonathan Rea vanta 36 punti di margine su Scott Redding e proverà a allungare in maniera definitiva. Il ducatista sa che sono rimaste sei manche alla conclusione e dovrà assolutamente forzare al massimo per non perdere la chance della vita!

10.53 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE SUPERBIKE 2020

JONATHAN REA 243 KAWASAKI

SCOTT REDDING 207 DUCATI

TOPRAK RAZGATLIOGLU 147 YAMAHA

CHAZ DAVIES 141 DUCATI

MICHAEL VAN DER MARK 133 YAMAHA

MICHAEL RUBEN RINALDI 131 DUCATI

ALEX LOWES 127 KAWASAKI

ALVARO BAUTISTA 83 HONDA

LORIS BAZ 76 YAMAHA

LEON HASLAM 75 HONDA

10.51 LA CLASSIFICA COMBINATA FP1-FP2-FP3 GP CATALOGNA 2020

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.140 1’56.780 1’59.521 1’42.140 163,082 39

2 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.309 1’55.827 1’56.431 1’42.309 0.169 0.169 162,813 37

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.478 1’56.321 1’56.738 1’42.478 0.338 0.169 162,544 38

4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’42.513 1’55.862 1’57.141 1’42.513 0.373 0.035 162,489 39

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 1’55.669 1’55.975 1’42.614 0.474 0.101 162,329 30

6 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’42.635 1’55.838 1’42.635 0.495 0.021 162,296 34

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.688 1’57.087 1’57.100 1’42.688 0.548 0.053 162,212 41

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.799 1’56.522 1’57.462 1’42.799 0.659 0.111 162,037 31

9 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.832 1’56.159 1’56.929 1’42.832 0.692 0.033 161,985 46

10 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.839 1’56.869 1’56.585 1’42.839 0.699 0.007 161,974 33

11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.873 1’57.018 1’56.672 1’42.873 0.733 0.034 161,920 48

12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’43.027 1’56.735 1’58.019 1’43.027 0.887 0.154 161,678 32

13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.257 1’57.569 1’43.257 1.117 0.230 161,318 37

14 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.597 1’57.871 1’58.844 1’43.597 1.457 0.340 160,788 44

15 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 1’43.664 1’57.555 1’58.260 1’43.664 1.524 0.067 160,685 36

16 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.222 1’58.659 1’57.980 1’44.222 2.082 0.558 159,824 39

17 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’44.315 1’57.062 1’57.190 1’44.315 2.175 0.093 159,682 35

18 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’44.838 1’58.283 1’58.362 1’44.838 2.698 0.523 158,885 48

19 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.972 1’56.680 1’58.390 1’44.972 2.832 0.134 158,682 43

20 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.661 1’59.956 1’58.688 1’45.661 3.521 0.689 157,648 49

21 87 L. ZANETTI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’58.894 1’58.894 16.754 13.233 140,101 9

10.49 Questa mattina, ancora sul bagnato, si è disputata la FP3

CLASSIFICA FP3 GP CATALOGNA 2020

1 1 REA 1’55.975 1’56.118

2 60 VAN DER MARK 1’56.431 +0.456 PIT IN

3 76 BAZ 1’56.585 +0.610 1’56.585

4 7 DAVIES 1’56.672 +0.697 1’56.672

5 31 GERLOFF 1’56.738 +0.763 1’56.738

6 45 REDDING 1’56.929 +0.954 1’56.929

7 22 LOWES 1’57.100 +1.125 1’57.100

8 19 BAUTISTA 1’57.141 +1.166 PIT IN

9 91 HASLAM 1’57.190 +1.215 1’57.190

10 66 SYKES 1’57.462 +1.487 2’58.111

11 13 TAKAHASHI 1’57.980 +2.005 1’58.469

12 50 LAVERTY 1’58.019 +2.044 PIT IN

13 94 FOLGER 1’58.260 +2.285 1’58.374

14 20 BARRIER 1’58.362 +2.387 1’58.362

15 97 CAVALIERI 1’58.390 +2.415 2’12.446

16 53 DEBISE 1’58.688 +2.713 1’59.301

17 64 CARICASULO 1’58.844 +2.869 1’58.844

18 87 ZANETTI 1’58.894 +2.919 2’32.647

19 54 RAZGATLIOGLU 1’59.521 +3.546 1’59.521

20 12 FORES PIT IN

21 21 RINALDI PIT IN

10.47 Ancora una volta sarà caccia a Jonathan Rea! Il nord-irlandese ha messo in mostra un ottimo ritmo sia su bagnato sia su asciutto al Montmelò e proverà a chiudere i conti a livello di titolo già in questo weekend, senza attendere Magny-Cours

10.45 Buongiorno e bentornati al Montmelò, tra 15 minuti esatti scatterà la superpole del GP di Catalogna!

LA CRONACA DELLA FP3

9.22 CLASSIFICA FP3 GP CATALOGNA 2020

1 1 REA 1’55.975 1’56.118

2 60 VAN DER MARK 1’56.431 +0.456 PIT IN

3 76 BAZ 1’56.585 +0.610 1’56.585

4 7 DAVIES 1’56.672 +0.697 1’56.672

5 31 GERLOFF 1’56.738 +0.763 1’56.738

6 45 REDDING 1’56.929 +0.954 1’56.929

7 22 LOWES 1’57.100 +1.125 1’57.100

8 19 BAUTISTA 1’57.141 +1.166 PIT IN

9 91 HASLAM 1’57.190 +1.215 1’57.190

10 66 SYKES 1’57.462 +1.487 2’58.111

11 13 TAKAHASHI 1’57.980 +2.005 1’58.469

12 50 LAVERTY 1’58.019 +2.044 PIT IN

13 94 FOLGER 1’58.260 +2.285 1’58.374

14 20 BARRIER 1’58.362 +2.387 1’58.362

15 97 CAVALIERI 1’58.390 +2.415 2’12.446

16 53 DEBISE 1’58.688 +2.713 1’59.301

17 64 CARICASULO 1’58.844 +2.869 1’58.844

18 87 ZANETTI 1’58.894 +2.919 2’32.647

19 54 RAZGATLIOGLU 1’59.521 +3.546 1’59.521

20 12 FORES PIT IN

21 21 RINALDI PIT IN

9.21 Jonathan Rea piazza il record anche nel T2 per 29 millesimi, arriva al T3 con 144 millesimi di ritardo e conclude il suo sesto giro della sessione in 1:56.118 senza migliora. Secondo van der Mark a 456 millesimi, terzo Baz a 610, quindi Davies a 816.

9.20 BANDIERA A SCACCHI, SI CHIUDE LA FP3. Andiamo a vedere gli ultimi tempi, attenzione Rea record nel T1!

9.19 Gerloff migliora ancora ed è secondo a 1.048. van der Mark quarto a 1.432. Rea di nuovo in pista per l’ultimo giro.

9.18 Razgatlioglu proprio non va sul bagnato ed è 17mo a 4.264, mentre Gerloff sale in terza posizione a 1.369.

9.17 Caduta di Bautista nel T1, lo spagnolo finisce nella ghiaia del Montmelò

9.16 Molto traffico in pista in questo momento, con van der Mark che si mette subito in terza posizione a 1.445 da Rea, mentre Rinaldi e Forse sono gli unici a non avere ancora messo il naso fuori dai box.

9.14 Baz chiude il primo giro ed è quinto a 2.393 da Rea, di un soffio davanti a Davies. Laverty scalza tutti salendo in quarta posizione a 2.064.

9.13 Davies si porta in quarta posizione a 2.407 da Rea, mentre ecco anche van der Mark in azione. Rinaldi sempre fermo ai box.

9.12 Alvaro Bautista vola in seconda posizione ma con un distacco di 1.166 dalla vetta

9.11 Davies sale in decima posizione a 5.114 da Rea, mentre Bautista fa segnare il record nel T1, nel T2 arriva con 214 millesimi di distacco da Rea che torna ai box

9.10 Ancora ai box Rinaldi, van der Mark, Baz e Sykes, mentre Folger sale in quarta posizione a 3.446 da Rea, quinto Laverty a 4.200.

9.09 Jonathan Rea migliora ancora e scende a :55.975 rifilando 1.741 a Haslam e 2.220 a Bautista.

9.08 Il meteo sta facendo la differenza in questo weekend catalano, vedremo se per superpole e gara-1 ci saranno novità. Intanto Bautista sale in seconda posizione a 1.365 da Rea che continua a spingere a sua volta.

9.07 Jonathan Rea migliora e scende a 1:56.830 con 1.775 su Haslam e 2.488 su Bautista. Entrano in pista anche Caricasulo e Laverty.

9.06 Leon Haslam non riesce ad adattarsi al meglio alla pista umida e fa segnare 1:59.192 a 1.645 da Rea, mentre Bautista è terzo a 1771.

9.04 Il primo tempo della mattinata lo fissa Jonathan Rea in 1:57.547, mentre Chaz Davies torna subito ai box.

9.02 van der Mark e le altre Yamaha non sono ancora entrate in scena, mentre gli altri protagonisti sono già verso il primo giro lanciato della loro giornata.

9.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo la sessione. Jonathan Rea è il primo dei big a entrare in azione

9.00 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI CATALOGNA!!!

8.58 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE SUPERBIKE 2020

JONATHAN REA 243 KAWASAKI

SCOTT REDDING 207 DUCATI

TOPRAK RAZGATLIOGLU 147 YAMAHA

CHAZ DAVIES 141 DUCATI

MICHAEL VAN DER MARK 133 YAMAHA

MICHAEL RUBEN RINALDI 131 DUCATI

ALEX LOWES 127 KAWASAKI

ALVARO BAUTISTA 83 HONDA

LORIS BAZ 76 YAMAHA

LEON HASLAM 75 HONDA

8.57 Uno dei punti più importanti del circuito di Barcellona, curva 10, una staccata che ogni pilota interpreta a modo suo. Vediamo come la affrontano i migliori della categoria.

8.55 LA CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI FP1-FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.140 1’56.780 1’42.140 163,082 32

2 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.309 1’55.827 1’42.309 0.169 0.169 162,813 33

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.478 1’56.321 1’42.478 0.338 0.169 162,544 31

4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’42.513 1’55.862 1’42.513 0.373 0.035 162,489 34

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 1’55.669 1’42.614 0.474 0.101 162,329 24

6 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’42.635 1’55.838 1’42.635 0.495 0.021 162,296 34

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.688 1’57.087 1’42.688 0.548 0.053 162,212 32

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.799 1’56.522 1’42.799 0.659 0.111 162,037 27

9 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.832 1’56.159 1’42.832 0.692 0.033 161,985 39

10 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.839 1’56.869 1’42.839 0.699 0.007 161,974 28

11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.873 1’57.018 1’42.873 0.733 0.034 161,920 40

12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’43.027 1’56.735 1’43.027 0.887 0.154 161,678 27

13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.257 1’57.569 1’43.257 1.117 0.230 161,318 37

14 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.597 1’57.871 1’43.597 1.457 0.340 160,788 40

15 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 1’43.664 1’57.555 1’43.664 1.524 0.067 160,685 29

16 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.946 2’00.795 1’43.946 1.806 0.282 160,249 22

17 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.222 1’58.659 1’44.222 2.082 0.276 159,824 30

18 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’44.315 1’57.062 1’44.315 2.175 0.093 159,682 29

19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’44.838 1’58.283 1’44.838 2.698 0.523 158,885 39

20 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.972 1’56.680 1’44.972 2.832 0.134 158,682 36

21 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’45.551 1’45.551 3.411 0.579 157,812 1

22 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.661 1’59.956 1’45.661 3.521 0.110 157,648 40

8.53 i TEMPI DELLA Q2 BAGNATA DI IERI POMERIGGIO

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’55.669 10 144,007 308,6

2 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’55.827 0.158 0.158 14 143,811 305,1

3 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’55.838 0.169 0.011 18 143,797 308,6

4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’55.862 0.193 0.024 15 143,768 313,0

5 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’56.159 0.490 0.297 20 143,400 307,7

6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’56.321 0.652 0.162 16 143,200 304,2

7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’56.522 0.853 0.201 12 142,953 297,5

8 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’56.680 1.011 0.158 16 142,760 282,7

9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’56.735 1.066 0.055 13 142,692 300,8

10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’56.780 1.111 0.045 17 142,637 303,4

11 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’56.869 1.200 0.089 12 142,529 303,4

12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’57.018 1.349 0.149 19 142,347 304,2

13 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’57.062 1.393 0.044 17 142,294 308,6

14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’57.087 1.418 0.025 13 142,263 305,1

15 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 1’57.555 1.886 0.468 14 141,697 298,3

16 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’57.569 1.900 0.014 19 141,680 300,0

17 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’57.871 2.202 0.302 23 141,317 297,5

18 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’58.283 2.614 0.412 22 140,825 302,5

19 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’58.659 2.990 0.376 8 140,379 288,0

20 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’59.956 4.287 1.297 20 138,861 297,5

21 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 2’00.795 5.126 0.839 5 137,896 300,8

8.51 I RISULTATI DELLA Q1 DI IERI MATTINA

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.140 15 163,082 314,9

2 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’42.309 0.169 0.169 19 162,813 316,7

3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.478 0.338 0.169 15 162,544 314,0

4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’42.513 0.373 0.035 19 162,489 325,3

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 0.474 0.101 14 162,329 315,8

6 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’42.635 0.495 0.021 16 162,296 317,6

7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.688 0.548 0.053 19 162,212 315,8

8 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’42.799 0.659 0.111 15 162,037 313,0

9 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.832 0.692 0.033 19 161,985 318,6

10 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’42.839 0.699 0.007 16 161,974 312,1

11 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.873 0.733 0.034 21 161,920 320,5

12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’43.027 0.887 0.154 14 161,678 318,6

13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.257 1.117 0.230 18 161,318 310,3

14 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.597 1.457 0.340 17 160,788 314,0

15 94 J. FOLGER GER Bonovo Action by MGM Racing Yamaha YZF R1 IND 1’43.664 1.524 0.067 15 160,685 311,2

16 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.946 1.806 0.282 17 160,249 309,5

17 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’44.222 2.082 0.276 22 159,824 307,7

18 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’44.315 2.175 0.093 12 159,682 314,9

19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’44.838 2.698 0.523 17 158,885 313,0

20 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.972 2.832 0.134 20 158,682 311,2

21 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’45.551 3.411 0.579 1 157,812 314,9

22 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.661 3.521 0.110 20 157,648 310,3

8.47 Dopo la pioggia di ieri vivremo 20 minuti importanti per settare le moto in vista della superpole delle ore 11.00 e di gara-1 delle ore 14.00.

8.45 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 15 minuti scatterà la terza sessione di prove libere del GP di Catalogna

La presentazione del fine settimana del GP di Catalogna – Le parole di Jonathan Rea – Il programma del fine settimana del Montmelò e come seguirlo in tv – Marco Melandri si ritira dalla Superbike

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 della Superbike. Il sesto appuntamento del campionato dedicato alle moto derivate di serie entra nel vivo per regalarci una giornata davvero intensa sul tracciato del Montmelò, con punti pesantissimi in palio, dato che il Mondiale si concluderà nel corso della prossima tappa francese di Magny-Cours del 2-4 ottobre Il sabato catalano prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.00 si partirà con la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di gara-1 che prenderà il via alle ore 14.00. Le prove libere di ieri hanno messo in mostra una ottima Yamaha, specialmente nella FP1, dato che la pioggia del pomeriggio ha rovinato tutti i piani.

A livello di classifica generale Jonathan Rea vuole chiudere i conti anzitempo. Il nord-irlandese è a quota 243 punti, contro i 207 di Scott Redding e si avvicina sempre più al suo sesto titolo consecutivo in Superbike. Per i colori italiani, Michael Ruben Rinaldi, sesto con 131 punti, proverà a rimontare ancora qualche posizione, risultando distante appena 16 lunghezze dalla terza piazza di Toprak Razgatlioglu.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna 2020 del Mondiale Superbike prenderà il via alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 11.00 si partirà con la superpole che andrà a comporre la griglia di partenza di gara-1 che prenderà il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un attimo dello scontro al vertice Rea-Redding.

Foto: Valerio Origo