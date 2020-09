Superbike, GP Catalogna 2020: programma, orari, tv, streaming. Il calendario del fine settimana al Montmelò

Dopo un weekend di riposo, il Mondiale Superbike 2020 rimane in Spagna ma si sposta da Aragon a Barcellona per disputare da venerdì 18 a domenica 20 settembre il Gran Premio della Catalogna 2020, sesto round della stagione per quanto riguarda il campionato riservato alle moto derivate di serie. Siamo ormai alle battute conclusive di una lotta per il titolo che coinvolge ormai i soli Jonathan Rea e Scott Redding, anche se il nord irlandese della Kawasaki ha allungato ed ora vanta 36 punti di margine nei confronti del gallese della Ducati. A tre tappe dal termine del Mondiale, Rea sembra davvero involarsi verso il suo sesto titolo consecutivo.

Tutte le sessioni della tre-giorni catalana saranno visibili in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e NowTv, mentre sarà possibile seguire in chiaro su TV8 in diretta entrambe le manche tradizionali (gara-1 e gara-2) ed in differita la Superpole Race. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della sfida per il Mondiale tra Rea e Redding. Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend del GP della Catalogna 2020 per la Superbike:

PROGRAMMA WEEKEND GP CATALOGNA SUPERBIKE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 18 settembre

ore 10.30-11.20, Superbike, Prove libere 1, diretta

ore 15.00-15.45, Superbike, Prove libere 2, diretta

ore 16.00-16.45, Supersport, Prove libere 2, diretta

Sabato 19 settembre

ore 11.00-11.25, Superbike, Superpole, diretta

ore 11.40-12.05, Supersport, Superpole, diretta

ore 12.20-12.40, Supersport 300, Superpole, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

ore 15.15, Supersport, Gara 1, diretta

ore 16.30, Supersport 300, Gara 1, diretta

Domenica 20 settembre

ore 11.00, Superbike, Superpole Race, diretta

ore 12.30, Supersport, Gara 2, diretta

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

ore 15.15, Supersport 300, Gara 2, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 19 settembre

ore 14.00, Superbike, Gara 1, diretta

Domenica 20 settembre

ore 13.00, Superbike, Superpole Race, differita

ore 14.00, Superbike, Gara 2, diretta

Foto: Lapresse