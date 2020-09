LIVE Sinner-Goffin 3-2, Roland Garros 2020 DIRETTA: il belga recupera il break di distacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-30 Meraviglioso Sinner! L’azzurro costringe il belga ad uscire dal campo col dritto ad incrociare e chiude col lungo linea.

15-15 Punto pazzesco con una serie di recuperi incredibili. Alla fine Sinner gioca un dritto ad incrociare strettissimo, il recupero di Goffin finisce lungo.

15-0 Prima vincente al centro di Goffin.

3-2 Sinner. CONTRO BREAK GOFFIN. Reagisce subito il belga.

0-40 Regalo pazzesco di Sinner!!! L’azzurro si apre il campo ma sbaglia il dritto in maniera incredibile. Tre palle per il contro break per il belga.

0-30 Il belga domina lo scambio col dritto e sale a rete e chiude con uno smash giocato di cattiveria.

0-15 Risposta profonda di Goffin che manda in crisi Sinner.

3-1 SINNER. Regalo di Goffin che tira in rete un rovescio comodissimo.

15-40 Bravissimo Sinner che domina sulla diagonale di rovescio e chiudere con il lungo linea, Goffin sbaglia il back di recupero.

15-30 Doppio fallo di Goffin.

15-15 Goffin prende in mano lo scambio col dritto e chiude con un ottimo sventaglio.

0-15 Bellissimo rovescio strettissimo di Sinner che manda fuori giri Goffin.

2-1 Sinner. Bene l’azzurro in questo game

40-0 Bravissimo Sinner! Recupera con il dritto lungo linea che pizzica la riga e chiude con un comodo dritto a sventaglio in avanzamento.

30-0 Goffin mette i piedi in campo per rispondere profondo sulla seconda di Sinner ma il belga sbaglia col rovescio.

15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro.

1-1. Game rapidissimo in favore di Goffin.

40-0 Prova a rispondere profondo Sinner sulla seconda di Goffin ma sbaglia col dritto.

30-0 Stesso schema, servizio e dritto lungo linea di Goffin.

15-0 Prima al centro e dritto in avanzamento del belga.

1-0 Sinner. Inizia bene la partita dell’azzurro.

40-30 Errore di dritto di Goffin.

30-30 Sinner beffato dal rimbalzo sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

30-15 Doppio fallo da destra di Sinner.

30-0 Goffin prova ad accelerare ma spedisce la palla in corrodoio.

15-0 Parte bene Sinner con la prima vincente.

INIZIA LA PARTITA, al servizio Jannik Sinner

11.05 Sinner e Goffin si conoscono bene visto che spesso si allenano insieme.

11.00 I giocatori in campo per il riscaldamento.

10.55 Condizioni meteo decisamente negative oggi a Parigi, con abbondanti temporali. Il Philippe Chatrier è l’unico campo coperto, quindi questa partita si giocherà regolarmente.

10.50 Il primo match del tabellone principale del Roland Garros 2020 inizierà tra circa 10 minuti.

10.45 Nell’unico precedente tra i due tennisti ha trionfato Sinner ma si giocava sul veloce.

10.40 Quella di oggi sarà la prima partita in carriera di Sinner nel tabellone principale dello Slam francese.

10.35 Partita d’esordio decisamente complicata per il giovane azzurro al Roland Garros.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Jannik Sinner-David Goffin.

Il programma di Sinner-Goffin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner-David Goffin, valevole per il primo turno del Roland Garros 2020. Subito un palcoscenico importante per il giovane altoatesino che per la prima volta prenderà parte allo Slam francese e lo farà dal Philippe Chatrier.

Il 18enne nativo di San Candido è reduce da un ottimo ottavo di finale agli Internazionali d’Italia mentre il belga è stato eliminato al primo turno da Marin Cilic. Goffin, però, ha un buon rapporto con la terra rossa di Parigi visti anche i quarti di finale nel 2016 e gli ottavi di finale nel 2018 e nel 2012. Come di consueto il belga proporrà la grande varietà del proprio gioco che potrebbero mettere in difficoltà l’azzurro.

Tra i due tennisti c’è un solo precedente che ha visto il trionfo di Sinner che all’inizio di quest’anno ha trionfato sul veloce indoor a Rotterdam, aggiudicandosi la prima partita contro un top-10. Ovviamente il match di oggi sarà tutt’altra cosa ma, nonostante il numero 12 del mondo parta favorito, il 19enne italiano possa giocarsi le sue carte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-David Goffin, primo turno del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma a partire dalle ore 11.00.

