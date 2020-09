LIVE Sinner-Goffin 7-5 6-0 6-3, Roland Garros 2020 DIRETTA: vittoria nettissima per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.13 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del primo match del Roland Garros tra Sinner e Goffin e buon proseguimento di giornata.

13.11 Fantastica partita di Sinner che ha dominato per gran parte del match. In difficoltà Goffin che ha pagato le particolari condizioni nelle quali si è giocato e uno stato di forma decisamente inferiore a quello dell’azzurro. Il 19enne nativo di San Candido al prossimo turno uno tra Bonzi e Ruusuvuori.

6-3 SINNER VINCE IL PRIMO MATCH AL ROLAND GARROS!!!!

40-15 Errore questa volta col rovescio di Sinner da fondo campo.

40-0 Goffin prova a salire con un buon rovescio, ma il dritto di Sinner in spostamento è incredibile. Tre match point per l’azzurro.

30-0 Sinner si apre il campo col dritto ad incrociare e chiude con il lungo linea.

15-0 Sinner spinge bene col dritto che pizzica la linea, il rovescio seguente di Goffin finisce out.

5-3 Sinner. Dopo tanta sofferenza un game rapido per Goffin. L’azzurro al servizio per il match.

40-0 Sinner prova il vincente col dritto ad incrociare ma il suo colpo è lungo.

30-0 Sinner gioca bene, tenendo sempre in mano lo scambio ma poi sbaglia il vincente col dritto lungo linea.

15-0 Servizio e dritto di Goffin, sul passante di Sinner il belga trova la demi-volée.

5-2 SINNER. L’azzurro ad un passo dal match.

40-15 Cosa ha combinato Goffin! Il belga spinge Sinner lontanissimo dal campo ma invece di chiudere con il comodissimo lungo linea prova un contropiede inutile, l’azzurro si concede un gran bel passante.

30-15 Questa volta Sinner sbaglia con il colpo in uscita dal dritto.

30-0 Goffin sembra frustrato, spinge molto ma Sinner trova un vincente col dritto ad incrociare incredibile!

15-0 Spettacolo SINNER!!!! Accelera e sale a rete, sul passante di Goffin gioca una demi-volée girandosi su sé stesso.

4-2 Sinner. L’azzurro spinge col dritto ma alla fine sbaglia.

A-40 Goffin costringe Sinner a correre a destre e a sinistra, alla fine chiude con lo smash.

40-40 Regalo di Goffin che tira out il dritto lungo linea.

40-30 Accelerazione di rovescio dal centro del campo di Sinner che lascia di stucco Goffin.

40-15 Bravo Sinner che tiene sulla diagonale di rovescio e chiude col dritto lungo linea in avanzamento.

40-0 Sinner ancora aggressivo col rovescio che finisce in corridoio.

30-0 Servizio e dritto ad incrociare di Goffin.

15-0 Scambio lunghissimo al termine del quale Sinner sbaglia il vincente col dritto ad incrociare.

4-1 SINNER! In controllo l’azzurro.

40-15 Servizio vincente di Sinner.

30-15 Sinner spinge bene col dritto dopo un discreto servizio.

15-15 Lungo il dritto di Sinner in uscita dal servizio.

15-0 Prima esterna e dritto ad incrociare in avanzamento di Sinner.

3-1 Sinner. Goffin porta a casa 1 punto dopo averne subiti 9 consecutivi e prova a rimanere attaccato al match.

40-30 Spinge bene Goffin col dritto, Sinner sbaglia il rovescio.

30-30 SIIIIIIIIIIINNNNEEEEEEEEEEEER!!!! Trova un rovescio in recupero che passa esterno alla rete ma che rientra in campo. Il punto del match!

30-15 Il rovescio di Sinner viene deviato dal nastro, Goffin questa volta veramente non può sbagliare il dritto lungo linea.

15-15 Servizio vincente di Goffin.

0-15 INCREDIBILE SINNER!!!!!!!!!!!!!!! Goffin gioca la palla corta, Sinner ci arriva e prova una demi-volée stretta, il belga trova il lob ma Sinner spalle all’avversario trova il passante che costringe Goffin all’errore.

3-0 SINNER! L’azzurro tiene bene il proprio turno di servizio.

40-30 Servizio e rovescio ad incrociare vincente dell’azzurro.

30-30 Bravo Sinner che attende con calma il momento giusto per accelerare col dritto che diventa vincente.

15-30 Questa volta è Sinner che sbaglia un dritto abbastanza comodo!

15-15 Scambio duro sulla diagonale di rovescio con il belga che alla fine sbaglia!

0-15 Risponde bene Goffin sul servizio di Sinner, il dritto dell’azzurro si spegne in rete.

2-0 BREAK SINNER!!!!! Bellissimo game dell’azzurro.

15-40 SINNER DA FAVOLA!!!! Si difende come un leone su tre vincenti di Goffin e poi trova un passante in corsa sul quale il belga non può che applaudire.

15-30 Goffin in grave difficoltà, dopo aver dominato lo scambio col dritto prova a prendere in contropiede l’azzurro ma tira in rete il rovescio.

15-15 Servizio esterno e dritto lungo linea molto preciso di Goffin.

0-15 Regalo di Goffin che sbaglia col dritto in uscita dal servizio.

1-0 Sinner. Game comodissimo per l’azzurro.

40-0 Meraviglioso Sinner! Gran dritto ad incrociare che pizzica la riga e chiusura con lo schiaffo al volo.

30-0 Goffin sbaglia ancora la risposta sul servizio dell’azzurro.

15-0 Prima esterna vincente di Sinner!

INIZIA IL TERZO SET, al servizio Sinner.

6-0 SINNER. Dominio dell’azzurro!!!!

30-40 Sinner spinge bene sulla seconda del belga che sbaglia ancora.

30-30 Palla corta delicatissima di Goffin!

15-30 Dritto non pulitissimo di Goffin che sbaglia ancora in uscita dal servizio.

15-15 Riposta profondissima di Sinner sulla seconda di Goffin, il belga stecca il rovescio.

15-0 Prima esterna vincente di Goffin.

5-0 Sinner. Il set vola via veloce!

40-30 Bellissimo punto di Goffin che sale a rete e beffa Sinner con un lob meraviglioso.

40-15 Goffin trova un rovescio profondo che costringe all’errore di Sinner.

40-0 Game in completo controllo di Sinner che col dritto trova un angolo incredibile!

30-0 Meraviglioso dritto ad incrociare e strettissimo di Sinner, il recupero di Goffin è out.

15-0 Prima vincente di Sinner!

4-0 BREAK SINNER!!!!! L’azzurro allunga ancora.

15-40 Goffin completamente in bambola. Il belga tiene in mano lo scambio col dritto ma al momento di chiudere col lungo linea tira in rete.

15-30 Bravissimo Sinner che finta fino all’ultimo istante la palla corta, Goffin non ci arriva.

15-15 Il belga prova a spingere col dritto ma sbaglia.

15-0 Prima, dritto lungo linea e smash di Goffin.

3-0 SINNER! Ora l’azzurro sembra in controllo!

40-15 La risposta di Goffin sul servizio di Sinner viene deviata dal nastro e termina out.

30-15 Prima e dritto in avanzamento imprendibile di Sinner.

15-15 Prima e dritto di Sinner, lo slice di Goffin è lungo.

0-15 Aggressiva la risposta di Goffin sulla seconda di Sinner, l’azzurro va fuori giri.

2-0 SINNER!!!! L’azzurro sfrutta la situazione approfittando di un Goffin impreciso.

40-A MERAVIGLIOSO SINNER!!!!!! Servizio e dritto di Goffin che sale a rete, Sinner trova un passante di rovescio da sogno!

40-40 Fortunato Goffin! Il suo dritto pizzica la riga a manda fuori giri Sinner.

30-40 Profondo il rovescio di Sinner sulla seconda di Goffin, la risposta del belga si spegne in rete.

30-30 Bravo Goffin ad aprirsi il campo col rovescio e a chiudere col dritto.

15-30 Sinner si apre il campo ma poi ha bisogno di tre smash consecutivi per chiudere il punto.

15-15 Servizio e palla corta incredibile di Goffin!

0-15 Incredibile accelerazione di Sinner dal centro del campo col dritto, inutile il tentativo di recupero di Goffin.

1-0 Sinner. Nonostante qualche difficoltà Sinner porta a casa il game.

A-40 Prima al centro e dritto ad incrociare di Sinner.

40-40 Molto aggressivo Goffin sulla seconda di Sinner, il belga chiude col dritto ad incrociare.

40-A Ancora un regalo da fondo campo di Goffin che col dritto tira in rete

40-40 Servizio vincente di Sinner!

40-A Spreca Sinner! L’azzurro si apre il campo ma sbaglia il dritto lungo linea di chiusura.

40-40 Errore questa volta di Sinner che prova a mandare fuori dal campo l’avversario col rovescio ma sbaglia.

A-40 Servizio e dritto di Sinner che manda in crisi Goffin.

40-40 Il belga sbaglia il back sul servizio esterno dell’azzurro.

30-40 Errore di Goffin col rovescio.

15-40 Grande risposta di Goffin su una seconda tutt’altro che irresistibile di Sinner.

15-30 Doppio fallo dell’azzurro.

15-15 Prima vincente dell’azzurro.

0-15 Ottima risposta di Goffin sulla seconda di Sinner.

INIZIA IL SECONDO SET!

7-5 SINNER!!!! Il belga è calato drasticamente nell’ultima fase del primo set.

40-A Favoloso Sinner! L’azzurro gioca una gran palla corta, Goffin recupera ma sul passante di rovescio il belga non riesce a difendersi. Set point per Sinner.

40-40 Molto aggressivo Sinner sul servizio di Goffin che tira in rete il recupero di dritto.

40-30 Ancora un errore di Goffin questa volta col rovescio.

40-15 Goffin si apre il campo col dritto in avanzamento e chiude con una demi-volée.

30-15 Ennesimo regalo di Goffin che tira il dritto in uscita dal servizio ma non chiude salendo a rete, Sinner trova un rovescio incredibile e costringe all’errore il belga.

30-0 Goffin tiene in mano lo scambio col dritto, il recupero di Sinner viene deviato dal nastro e termina in corridoio.

15-0 Goffin trova un dritto lungo linea da fondo campo che inchioda Sinner.

6-5 Sinner. Goffin molto falloso in questa fase di match.

40-15 Il dritto di Goffin viene chiamato fuori ma il giudice di sedia controlla e assegna il punto al belga.

40-0 Goffin sbaglia in maniera clamorosa il rovescio sulla seconda di Sinner.

30-0 Prima vincente al centro di Sinner.

15-0 Lunga la risposta di Goffin sulla prima di Sinner.

5-5. Si salva ancora una volta Goffin.

40-30 Peccato!!!!! Sinner domina lo scambio costringendo a correre Goffin, l’azzurro sbaglia un comodo dritto lungo linea che finisce in corridoio.

30-30 Quarto doppio fallo di questo primo set di Goffin.

30-15 Servizio vincente del belga.

15-15 Regalo di Goffin!!!!! Il belga si apre il campo e sale a rete ma sbaglia un semplicissimo dritto con Sinner lontanissimo dal campo.

15-0 Prima e dritto di Goffin.

5-4 SINNER. L’azzurro si riporta avanti!

40-15 Sinner accelera col dritto ad incrociare, il recupero di Goffin è lunghissimo!

30-15 Prima al centro perfetta di Sinner, Goffin può solo toccare in allungo.

15-15 Incredibile regalo di Goffin! Il belga si apre il campo col dritto lungo linea, sale a rete ma sbaglia incredibilmente una demi-volée non complicatissima.

0-15 Sinner stecca il dritto in uscita dal servizio.

4-4. Dopo un lungo inseguimenti Goffin riacciuffa l’azzurro.

A-40 Prima al centro e dritto a sventaglio perfetto di Goffin.

40-40 Punto da manuale di Goffin: prima, dritto e demi-volée a rete!

40-A Bravo Sinner che domina lo scambio con il rovescio e costringe all’errore Goffin.

40-40 Il nastro accomoda la palla a Goffin che sbaglia un rovescio praticamente già fatto.

A-40 Peccato per Sinner che sbaglia la risposta sulla seconda di Goffin col rovescio.

40-40 Secondo doppio fallo del game per il belga.

40-30 Ace Goffin!!!

30-30 Prima esterna vincente di Goffin.

15-30 Servizio e dritto ad uscire, Sinner ci arriva ma Goffin chiude con il dritto ad incrociare.

0-30 Risposta profondissima di Sinner sulla seconda di Goffin che stecca il dritto difensivo.

0-15 Doppio fallo del belga.

4-3 Sinner. CONTRO BREAK GOFFIN! Ottimo game giocato dal belga.

30-40 Sinner domina lo scambio sulla diagonale di rovescio e chiude con il lungo linea perfetto! Annullata la prima palla break.

15-40 Prima e dritto lungo linea di poco out di Sinner. Due palle del contro break.

15-30 Goffin entra in campo per tirare il rovescio sulla seconda di Sinner ma il belga sbaglia il rovescio.

0-30 Goffin mostra tutte le sue qualità in questo punto. Palla corta, pallonetto e demi-volée morbidissima.

0-15 Sinner spinge e sale a rete, Goffin trova un gran passante di dritto.

4-2 BREAK SINNER!!! Goffin aveva praticamente vinto il game ma la chiamata del giudice di linea era sbagliata, Sinner ha chiesto di rigiocare il punto e il belga sportivamente ha detto al giudice di sedia che effettivamente la risposta era in campo.

40-A Rovescio incredibile di Sinner sulla prima di Goffin che sbaglia la risposta.

40-40 Bravissimo Sinner che trova un dritto profondo e potente, prende la rete e chiude con una comoda demi-volée.

A-40 Meravigliosa palla corta di Goffin, giocata molto spettacolare del belga.

40-40 Prima vincente del belga.

30-40 Annullata col dritto la prima palla break da Goffin.

15-40 Sinner spinge lungo col rovescio, sbaglia completamente Goffin.

15-30 Meraviglioso Sinner! L’azzurro costringe il belga ad uscire dal campo col dritto ad incrociare e chiude col lungo linea.

15-15 Punto pazzesco con una serie di recuperi incredibili. Alla fine Sinner gioca un dritto ad incrociare strettissimo, il recupero di Goffin finisce lungo.

15-0 Prima vincente al centro di Goffin.

3-2 Sinner. CONTRO BREAK GOFFIN. Reagisce subito il belga.

0-40 Regalo pazzesco di Sinner!!! L’azzurro si apre il campo ma sbaglia il dritto in maniera incredibile. Tre palle per il contro break per il belga.

0-30 Il belga domina lo scambio col dritto e sale a rete e chiude con uno smash giocato di cattiveria.

0-15 Risposta profonda di Goffin che manda in crisi Sinner.

3-1 SINNER. Regalo di Goffin che tira in rete un rovescio comodissimo.

15-40 Bravissimo Sinner che domina sulla diagonale di rovescio e chiudere con il lungo linea, Goffin sbaglia il back di recupero.

15-30 Doppio fallo di Goffin.

15-15 Goffin prende in mano lo scambio col dritto e chiude con un ottimo sventaglio.

0-15 Bellissimo rovescio strettissimo di Sinner che manda fuori giri Goffin.

2-1 Sinner. Bene l’azzurro in questo game

40-0 Bravissimo Sinner! Recupera con il dritto lungo linea che pizzica la riga e chiude con un comodo dritto a sventaglio in avanzamento.

30-0 Goffin mette i piedi in campo per rispondere profondo sulla seconda di Sinner ma il belga sbaglia col rovescio.

15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro.

1-1. Game rapidissimo in favore di Goffin.

40-0 Prova a rispondere profondo Sinner sulla seconda di Goffin ma sbaglia col dritto.

30-0 Stesso schema, servizio e dritto lungo linea di Goffin.

15-0 Prima al centro e dritto in avanzamento del belga.

1-0 Sinner. Inizia bene la partita dell’azzurro.

40-30 Errore di dritto di Goffin.

30-30 Sinner beffato dal rimbalzo sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

30-15 Doppio fallo da destra di Sinner.

30-0 Goffin prova ad accelerare ma spedisce la palla in corrodoio.

15-0 Parte bene Sinner con la prima vincente.

INIZIA LA PARTITA, al servizio Jannik Sinner

11.05 Sinner e Goffin si conoscono bene visto che spesso si allenano insieme.

11.00 I giocatori in campo per il riscaldamento.

10.55 Condizioni meteo decisamente negative oggi a Parigi, con abbondanti temporali. Il Philippe Chatrier è l’unico campo coperto, quindi questa partita si giocherà regolarmente.

10.50 Il primo match del tabellone principale del Roland Garros 2020 inizierà tra circa 10 minuti.

10.45 Nell’unico precedente tra i due tennisti ha trionfato Sinner ma si giocava sul veloce.

10.40 Quella di oggi sarà la prima partita in carriera di Sinner nel tabellone principale dello Slam francese.

10.35 Partita d’esordio decisamente complicata per il giovane azzurro al Roland Garros.

10.30 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del match tra Jannik Sinner-David Goffin.

Il programma di Sinner-Goffin

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner-David Goffin, valevole per il primo turno del Roland Garros 2020. Subito un palcoscenico importante per il giovane altoatesino che per la prima volta prenderà parte allo Slam francese e lo farà dal Philippe Chatrier.

Il 18enne nativo di San Candido è reduce da un ottimo ottavo di finale agli Internazionali d’Italia mentre il belga è stato eliminato al primo turno da Marin Cilic. Goffin, però, ha un buon rapporto con la terra rossa di Parigi visti anche i quarti di finale nel 2016 e gli ottavi di finale nel 2018 e nel 2012. Come di consueto il belga proporrà la grande varietà del proprio gioco che potrebbero mettere in difficoltà l’azzurro.

Tra i due tennisti c’è un solo precedente che ha visto il trionfo di Sinner che all’inizio di quest’anno ha trionfato sul veloce indoor a Rotterdam, aggiudicandosi la prima partita contro un top-10. Ovviamente il match di oggi sarà tutt’altra cosa ma, nonostante il numero 12 del mondo parta favorito, il 19enne italiano possa giocarsi le sue carte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-David Goffin, primo turno del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma a partire dalle ore 11.00.

Foto: Lapresse