LIVE Roma-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico!

20.08 L’attaccante classe 1992 ha fatto il proprio ritorno alla Juventus dopo il biennio 2014-2016 dove lo spagnolo ha collezionato 63 presenze e 3 goal in bianconero. Con la maglia bianconera lo spagnolo ha messo nel suo palmares personale due campionati, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la partecipazione alla finale di Champions League 2014-2015 dove la Juventus cedette 3-1 al Barcellona di Messi con momentaneo pareggio messo a segno proprio da Morata.

20.05 L’uomo più atteso della serata è Edin Dzeko, numero 9 e capitano della Roma alla sesta stagione consecutiva in giallorosso, destinato fino a qualche giorno fa a trasferirsi proprio alla Juventus, prima che il club bianconero dirottasse su Alvaro Morata (in campo da titolare già da questa sera).

20.03 L’arrivo dei giocatori della Juventus allo stadio Olimpico di Roma:

20.00 La squadra di Paulo Fonseca arriva dal 3-0 a tavolino subito sul campo del Verona per il caso Diawara dopo lo 0-0 maturato sul campo.

19.58 Questo invece l’11 della Roma:

19.56 Questa la disposizione in campo dei bianconeri:

19.53 Andrea Pirlo stravolge invece il 3-5-2 visto alla prima uscita ufficiale contro la Sampdoria. Il neo-tecnico bianconero schiera un 4-4-2 con Szczesny in porta, Danilo e Cuadrado sugli esterni di difesa, Bonucci e Chiellini i centrali, Rabiot, McKennie in mediana Ramsey a sinistra,Kulusevski a destra, e in attacco Cristiano Ronaldo con Alvaro Morata, arrivato solo in settimana ma già schierato dal 1′ al centro dell’attacco.

19.50 Fonseca lancia Marash Kumbulla titolare dal 1′ minuto confermando Mirante tra i pali e Ibanez e Mancini nella linea a tre di difesa. A centrocampo panchina per Diawara dopo il pasticcio che ha regalato il 3-0 a tavolino al Verona. In mediana partono Veretout e Pellegrini, Santon a destra, Spinazzola a sinistra e in attacco Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

19.48 Le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All. Pirlo.

19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021. Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il primo big-match del campionato tra i giallorossi di Paulo Fonseca e i bianconeri di Andrea Pirlo.

La Roma di Paulo Fonseca arriva al match interno contro i campioni d’Italia in carica dopo lo 0-0 all’esordio contro l’Hellas Verona al Bentegodi, tramutatosi in seguito in un 3-0 a tavolino in favore dei gialloblù per via dell’errore tecnico dei dirigenti giallorossi nell’inserire Amadou Diawara (classe 1997) all’interno della lista under 22 (nonostante il giocatore avesse già compiuto 23 anni) anzichè in quella “over”, tradotto il centrocampista guineano non sarebbe potuto scendere in campo a Verona.

La Juventus del neo-allenatore Andrea Pirlo, arriva invece a Roma dopo il brillante esordio in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, 3-0 all’Allianz Stadium di Torino con i goal di Dejan Kulusevki, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ha chiuso in settimana per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. L’acquisto dell’attaccante spagnolo classe 1992 potrebbe dunque aver fatto affievolire se non chiudere definitivamente la pista Edin Dzeko, dato quasi per certo alla Juventus dopo il mancato approdo di Luis Suarez a Torino. L’attaccante bosniaco potrebbe dunque restare a Roma per la sesta stagione consecutiva e partire da titolare proprio contro quella che sarebbe potuta diventare la sua nuova squadra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All.Pirlo.

