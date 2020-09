VIDEO Roma-Juventus 2-2, Highlights, gol e sintesi: doppiette di Cristiano Ronaldo e Veretout, i bianconeri si salvano all’Olimpico

La Roma e la Juventus hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I giallorossi sono passati in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Veretout. Cristiano Ronaldo ha pareggiato al 44′ sempre dal dischetto. Veretout, su assist di Mkhitaryan, ha riportato i capitolini in vantaggio nel recupero del primo tempo. Ci hai poi pensato CR7, con un superlativo colpo di testa su cross dalla destra di Danilo, a regalare il pareggio ai Campioni d’Italia. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Roma-Juventus 2-2.

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-JUVENTUS 2-2:

PRIMO GOL VERETOUT (1-0):

PRIMO GOL CRISTIANO RONALDO (1-1):

Cristiano Ronaldo’s Goal vs Roma pic.twitter.com/S1MPTjivoW — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) September 27, 2020

SECONDO GOL VERETOUR (2-1):

SECONDO GOL CRISTIANO RONALDO (2-2):

Cristiano Ronaldo’s header vs Roma What a goal! ⚽️🔥 pic.twitter.com/P3mLhqCOKv — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) September 27, 2020

Foto: Lapresse