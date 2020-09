LIVE Roma-Juventus 2-2, Serie A calcio in DIRETTA: Ronaldo risponde due volte a Veretout, all’Olimpico è un pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-JUVENTUS

22.48 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con pagelle, cronaca e highlights della partita su OA Sport.

22.43 LE PAGELLE DELLA ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6, Kumbulla 6, Ibanez 6,5; Santon 6 (dal 68′ Bruno Peres 5,5), Pellegrini 5 (dal 72′ Diawara 6), Veretout 7, Spinazzola 6,5; Pedro 5,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 5,5. All. Fonseca 6,5.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny 6; Danilo 6,5, Bonucci 5,5, Chiellini 6; Cuadrado 5,5, Rabiot 4, McKennie 5,5 (dal 58′ Arthur 6),; Ramsey 5,5 (dal 68′ Bentancur 6); Kulusevski 6 (dall’85’ Frabotta 6), C. Ronaldo 7, Morata 5,5 (dal 58′ Costa 6). All.Pirlo 6.

22.42 Finisce dunque in parità il posticipo dell’Olimpico con Ronaldo che risponde due volte a Veretout, la Juventus esce dunque dall’Olimpico con un pareggio dopo aver recuperato dal 2-1 in inferiorità numerica.

FINISCE QUI! ROMA-JUVENTUS 2-2.

90’+2 Punizione in favore della Juventus a centrocampo per un fallo di Diawara su Cuadrado.

90’+1 Fallo in attacco di Bonucci.

90′ Dzeko mette di nuovo in corner di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

89′ Progressione di Frabotta sulla sinistra con l’esterno classe 1999 che conquista un calcio d’angolo dalla sinistra.

88′ Ci saranno tre minuti di recupero, ne mancano dunque 5 alla fine del match.

87′ Ronaldo viene chiuso da Kumbulla in calcio d’angolo.

85′ GIALLO per FRABOTTA! Un minuto dopo il suo ingresso in campo per un intervento in ritardo su Bruno Peres.

84′ CAMBIO JUVENTUS! Esce Kulusevski, entra Frabotta.

83′ Dzeko va sul fondo dalla sinistra e mette un cross basso controllato da Szczesny in presa bassa.

82′ Cross di Bruno Peres dalla destra, sponda di Dzeko per Pedro che calcia con il sinistro trovando la deviazione di un giocatore della Juventus, angolo.

81′ Cross di Veretout dalla destra messo fuori da Bonucci che anticipa Dzeko.

80′ Fallo in attacco di Mancini su Cuadrado, punizione in favore della Juventus.

79′ Incursione di Pedro sulla sinistra, lo spagnolo mette in mezzo con il sinistro, Chiellini chiude in angolo di testa.

78′ Rimessa laterale in favore della Roma all’altezza del cerchio di centrocampo.

77′ Douglas Costa intercetta un passaggio corto di Mkhitaryan e fa ripartire l’azione della Juventus.

75′ ROMA VICINA AL 3-2! Cross di Spinazzola dalla sinistra sul quale non arrivano per un soffio Bruno Peres prima e Pedro poi.

74′ La Juventus resta con il baricentro alto pur essendo in inferiorità numerica.

72′ CAMBIO ROMA! Esce Lorenzo Pellegrini, entra Diawara.

69′ RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! Pareggia la Juve in 10, cross dalla destra di Danilo e stacco imperioso di Cr7 che non lascia scampo a Mirante. Roma-Juventus 2-2.

69' |⚽️ | IN CIELOOOOOOO! @CRISTIANO PRENDE IL VOLO SU CROSS DA DESTRA, BATTE MIRANTE DI TESTA E SIAMO DI NUOVO PARI! Powered by @officialpes #RomaJuve [2-2] #ForzaJuve pic.twitter.com/ADCG3j2YZ3 — JuventusFC (@juventusfc) September 27, 2020

68′ CAMBIO ANCHE DI PIRLO! Esce Ramsey, entra Bentancur.

67′ CAMBIO ROMA! Esce Santon, entra Bruno Peres.

66′ Prova a spingere ora la squadra di Paulo Fonseca che può sfruttare la superiorità numerica per cercare di chiudere la partita.

65′ Pirlo ha ridisegnato la Juventus con un 4-3-2 con Arthur, Ramsey e Kulusevski a centrocampo e Ronaldo e Douglas Costa in attacco.

63′ DZEKO! Il bosniaco gira a rete con il destro dopo un cross teso di Santon dalla destra, Szczesny blocca a terra.

61′ DOPPIO GIALLO E ROSSO PER RABIOT! Il francese commette fallo a centrocampo su Mkhitaryan e riceve il secondo giallo da Di Bello, Juventus in 10 a meno di mezz’ora dalla fine.

60′ Si fanno sentire i 1000 tifosi autorizzati ad entrare all’Olimpico per il match di stasera.

58′ DOPPIO CAMBIO JUVENTUS! Escono Morata e McKennie, entrano Douglas Costa e Arthur.

56′ Morata si muove bene in profonditò, lo spagnolo ingaggia un uno contro uno con Ibanez con il pallone che schizza a centro area per Ronaldo, il portoghese gira a rete con il destro, tiro centrale, Mirante controlla in due tempi.

55′ PALO DI DZEKO! Il bosniaco serve Spinazzola che entra in area dalla sinistra e serve lo stesso Dzeko che si muove in orizzontale in area di rigore e all’altezza del dischetto libera un sinistro che finisce sul legno, Roma vicina al 3-1.

54′ Punizione in favore della Juve per un’entrata con il piede a martello di Dzeko su Bonucci.

53′ GIALLO ROMA! Pellegrini entra in netto ritardo su Ramsey e diventa il terzo giocatore ammonito della partita dopo Rabiot e Kumbulla.

52′ Anticipo di Danilo su Mkhitaryan, l’ex City sta giocando una buona gara sino a qui.

51′ Sul calcio d’angolo Dzeko va a colpire di testa, pallone alto.

50′ Destro da fuori di Veretout alzato in angolo da Szczesny.

49′ Fallo di Rabiot su Pedro, punizione in favore della Roma.

48′ Anticipo di Danilo su Mkhitaryan con l’armeno che commette poi fallo sull’esterno brasiliano.

47′ Traversone dalla destra di Danilo a cercare Ramsey, chiuso dai difensori della Roma.

46′ Nessun cambio effettuato dai due allenatori, si riparte con i 22 del primo tempo.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.50 Rientrano in campo le squadre, tra poco l’inizio del secondo tempo.

21.43 A tra poco per la diretta del secondo tempo di Roma-Juventus, restate su questa pagina.

21.41 Possesso palla Roma 39%-Juventus 61%, tiri in porta 2-0, angoli 1-4, ammoniti Rabiot (J), Kumbulla (R).

21.38 Roma in vantaggio al termine del primo tempo, vantaggio giallorosso con Veretout su rigore al 31′, concesso per un fallo di mano di Rabiot su un tiro da fuori dello stesso centrocampista francese. Pareggio della Juventus con Ronaldo al 44′ ancora su penalty, conquistato proprio dal portoghese con un incursione sulla sinistra culminata con un tocco di mano di Pellegrini e nuovo vantaggio locale con Veretout che nel recupero del primo tempo chiude un contropiede dei giallorossi portato avanti da Mkhitaryan.

FINISCE IL PRIMO TEMPO! ROMA-JUVENTUS 2-1.

45’+1 VERETOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT, nuovo vantaggio della Roma, contropiede degli uomini di Fonseca con Mkhitaryan che porta palla sulla sinistra poi serve il francese in area che con il sinistro batte Szczesny e firma la doppietta personale. Roma-Juventus 2-1.

44′ RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! Spiazzato Mirante, pareggia la Juventus.

44′ RIGORE PER LA JUVENTUS! Incursione di Ronaldo dalla sinistra e tocco di mano di Pellegrini in area, per Di Bello non ci sono dubbi.

43′ Ci sarà un minuto di recupero.

42′ Cross dalla destra di Kulusevski messo fuori da Mancini con il destro.

40′ Ritmi abbastanza blandi in questo finale di tempo, la Roma sta provando ad amministrare per andare al riposo in vantaggio.

38′ Queste le statistiche quando mancano 7 minuti più recupero a fine primo tempo, possesso palla Roma 42%-Juventus 58%, tiri in porta 2-0, angoli 1-4.

35′ GIALLO PER KUMBULLA! Il difensore classe 2000 arrivato dall’Hellas Verona entra in scivolata in ritardo su Kulusevski e viene ammonito dall’arbitro Di Bello.

33′ JUVE VICINISSIMA AL PAREGGIO! Cross di Ronaldo dalla destra, Ramsey taglia sul primo palo impattando di testa con il pallone che esce di pochissimo.

31′ VERETOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!! Szczesny intuisce ma non riesce a respingere il rigore del francese con il pallone che sbatte sul palo ed entra in rete. Roma-Juventus 1-0.

JORDAAAAAAN! VERETOUT! GUADAGNA E SEGNA IL CALCIO DI RIGORE! DAJE ROMA! 🟨🟧🟥#RomaJuve 1-0 pic.twitter.com/QNaObbQ965 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2020

30′ RIGORE PER LA ROMA! Sinistro dal limite di Veretout che trova la mano di Rabiot (ammonito) in area, Di Bello tentenna per un momento poi indica il dischetto.

29′ Lancio lungo dalle retrovie con Dzeko che fa a sportellate con Chiellini, Di Bello decreta il fallo del bosniaco.

28′ Morata non si intende con Ronaldo concedendo una nuova rimessa laterale alla Roma.

26′ Rilancio lungo di Mirante a cercare Dzeko.

24′ Spinazzola va fino in fondo ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo, rimessa dal fondo in favore dei bianconeri.

23′ Fallo a centrocampo di McKennie su Dzeko.

21′ Incursione di Ramsey dalla destra e cross basso allontanato in fallo laterale da un difensore della Roma.

20′ Cross di Danilo dalla destra, Ibanez mette in corner con un colpo di testa.

19′ Passaggio troppo lungo di Rabiot verso Cuadrado, out in favore della Roma.

18′ Discesa di Santon sulla destra e traversone effettuato a centro area dove però Mkhitaryan non riesce ad intervenire.

17′ Pallone messo in mezzo da Kulusevski con il sinistro, colpo di testa di Morata, alto.

16′ Punizione in favore della Juventus dai 40 metri.

14′ Si risistema la Juventus dopo lo scampato pericolo, siamo quasi arrivati al primo quarto d’ora di gioco.

12′ OCCASIONE ROMA! Azione personale di Mkhitaryan che punta e salta Bonucci ma arrivato a tu per tu con Szczesny spara addosso al portiere polacco, Roma vicina al vantaggio.

11′ Prova ad impostare da dietro ora la squadra di Fonseca.

9′ Cross di Pedro dalla destra deviato, Szczesny blocca e fa ripartire l’azione dei suoi.

8′ Ronaldo si accentra e prova a fa partire un destro dal limite, murato da un difensore giallorosso.

7′ Continua il possesso palla dei giocatori della Juventus, siamo ancora in una fase di studio del match.

6′ Posizione di fuorigioco di Alvaro Morata, si ripartirà con una punizione in favore della Roma.

5′ Sinistro dal limite di Ramsey dopo un uno-due con Morata bloccato da Mirante, il gallese era però in posizione di offside.

4′ Fallo a centrocampo su Cuadrado, punizione in favore della Juve.

3′ Giro palla dei giocatori della Juve.

2′ Rimessa laterale in favore della Roma in zona offensiva.

1′ Il primo pallone del match è per la Roma.

INIZIA LA PARTITA!

20.43 Presente allo stadio Olimpico di Roma anche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

20.42 Scendono in campo le squadre, tra pochissimo il calcio d’inizio!

20.39 ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.

ASSISTENTI: Tegoni-Longo.

IV UOMO: Abisso.

VAR: Nasca.

AVAR: Mondin.

20.36 A disposizione per la Juventus: Buffon, Pinsoglio, Arthur, Bentancur, Douglas Costa, Demiral, De Sciglio, Dybala, Frabotta, Portanova, Rugani, Vrioni.

20.33 A disposizione per la Roma: Pau Lopez, Boer, Antonucci, Calafiori, Cristante, Diawara, Kluivert, Bruno Peres, Carles Perez, Villar del Fraile.

20.30 L’entrata in campo della Juventus per il riscaldamento:

20.27 Cristiano Ronaldo potrebbe segnare per la quarta volta in carriera nelle prime due gare ufficiali di un campionato, dopo il 2009, 2011 e 2014 in Liga con la maglia del Real Madrid.

20.24 Il bosniaco potrebbe dunque superare un nuovo record con la maglia giallorossa proprio questa sera, contro quella che era ad un passo dal diventare la sua nuova squadra.

20.21 Edin Dzeko è solo ad un goal di distacco dal 5° posto dei marcatori all-time della Roma in Serie A, occupato da Rodolfo Volk con 79 reti.

20.18 La Juventus non vince da quattro trasferte in campionato, i bianconeri non restano senza successo per più gare esterne consecutive in Serie A dall’agosto 2010 (sette in quel caso con Zaccheroni prima e Delneri poi in panchina).

20.15 Ecco come si presenterà questa sera lo stadio Olimpico:

20.12 Dopo il successo per 3-1 ottenuto all’ultima giornata dello scorso campionato, la Roma potrebbe vincere due partite di fila in Serie A TIM contro la Juventus per la prima volta dal 1995.

20.10 Questi intanto i risultati delle partite giocate oggi in Serie A TIM: Spezia-Sassuolo 1-4, Verona-Udinese 1-0, Crotone-Milan 0-2, Napoli-Genoa 6-0.

20.08 L’attaccante classe 1992 ha fatto il proprio ritorno alla Juventus dopo il biennio 2014-2016 dove lo spagnolo ha collezionato 63 presenze e 3 goal in bianconero. Con la maglia bianconera lo spagnolo ha messo nel suo palmares personale due campionati, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la partecipazione alla finale di Champions League 2014-2015 dove la Juventus cedette 3-1 al Barcellona di Messi con momentaneo pareggio messo a segno proprio da Morata.

20.05 L’uomo più atteso della serata è Edin Dzeko, numero 9 e capitano della Roma alla sesta stagione consecutiva in giallorosso, destinato fino a qualche giorno fa a trasferirsi proprio alla Juventus, prima che il club bianconero dirottasse su Alvaro Morata (in campo da titolare già da questa sera).

20.03 L’arrivo dei giocatori della Juventus allo stadio Olimpico di Roma:

20.00 La squadra di Paulo Fonseca arriva dal 3-0 a tavolino subito sul campo del Verona per il caso Diawara dopo lo 0-0 maturato sul campo.

19.58 Questo invece l’11 della Roma:

19.56 Questa la disposizione in campo dei bianconeri:

19.53 Andrea Pirlo stravolge invece il 3-5-2 visto alla prima uscita ufficiale contro la Sampdoria. Il neo-tecnico bianconero schiera un 4-4-2 con Szczesny in porta, Danilo e Cuadrado sugli esterni di difesa, Bonucci e Chiellini i centrali, Rabiot, McKennie in mediana Ramsey a sinistra,Kulusevski a destra, e in attacco Cristiano Ronaldo con Alvaro Morata, arrivato solo in settimana ma già schierato dal 1′ al centro dell’attacco.

19.50 Fonseca lancia Marash Kumbulla titolare dal 1′ minuto confermando Mirante tra i pali e Ibanez e Mancini nella linea a tre di difesa. A centrocampo panchina per Diawara dopo il pasticcio che ha regalato il 3-0 a tavolino al Verona. In mediana partono Veretout e Pellegrini, Santon a destra, Spinazzola a sinistra e in attacco Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

19.48 Le formazioni ufficiali del match dell’Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Kulusevski, Rabiot, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata. All. Pirlo.

19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021. Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il primo big-match del campionato tra i giallorossi di Paulo Fonseca e i bianconeri di Andrea Pirlo.

La Roma di Paulo Fonseca arriva al match interno contro i campioni d’Italia in carica dopo lo 0-0 all’esordio contro l’Hellas Verona al Bentegodi, tramutatosi in seguito in un 3-0 a tavolino in favore dei gialloblù per via dell’errore tecnico dei dirigenti giallorossi nell’inserire Amadou Diawara (classe 1997) all’interno della lista under 22 (nonostante il giocatore avesse già compiuto 23 anni) anzichè in quella “over”, tradotto il centrocampista guineano non sarebbe potuto scendere in campo a Verona.

La Juventus del neo-allenatore Andrea Pirlo, arriva invece a Roma dopo il brillante esordio in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, 3-0 all’Allianz Stadium di Torino con i goal di Dejan Kulusevki, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Il club bianconero ha chiuso in settimana per il ritorno di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. L’acquisto dell’attaccante spagnolo classe 1992 potrebbe dunque aver fatto affievolire se non chiudere definitivamente la pista Edin Dzeko, dato quasi per certo alla Juventus dopo il mancato approdo di Luis Suarez a Torino. L’attaccante bosniaco potrebbe dunque restare a Roma per la sesta stagione consecutiva e partire da titolare proprio contro quella che sarebbe potuta diventare la sua nuova squadra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Roma-Juventus, posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio previsto per le ore 20.45, buon divertimento!

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C. Ronaldo. All.Pirlo.

