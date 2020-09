LIVE Musetti-Monteiro, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: l’azzurro va a caccia del primo titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della semifinale dell’ATP Challenger di Forlì – Highlights semifinale Musetti-Harris

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-Thiago Monteiro, finale del torneo ATP Challenger di Forlì. Il 18enne di Carrara va a caccia del primo titolo della carriera a livello Challenger, in quella che è anche la sua prima finale.

Un momento magico quello di Musetti, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia. A Forlì il toscano ha continuato a cavalcare questo grande periodo di forma, superando anche avversari dalla miglior classifica come l’americano Frances Tiafoe ed il connazionale Andrea Seppi. In semifinale altro successo contro un Top-100, con il sudafricano Lloyd Harris che si è ritirato sotto per 4-1 nel terzo set.

Adesso in finale Musetti si troverà di fronte il brasiliano Thiago Monteiro, numero 89 del ranking ATP. Il tennista sudamericano ha privato il tennis italiano di un meraviglioso derby in semifinale, superando in tre set Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 4-6 6-1

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-Thiago Monteiro, finale del torneo ATP Challenger di Forlì: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma per le 11.00

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events