Tennis, Lorenzo Musetti: “Vincere il mio primo Challenger è uno sogno che si avvera, voglio la top-100 entro fine 2020”

Un fantastico Lorenzo Musetti conclude nel migliore dei modi la sua settimana a Forlì, conquistando il primo ATP Challenger della carriera. L’azzurro ha superato il brasiliano Thiago Monteiro (n.89 del ranking) con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (1) in due ore di gioco. Una prova di grande maturità per il classe 2002 che, dopo aver stupito tutti a Roma, ha mostrato chiari segnali di vitalità in questo contesto, battendo un giocatore solido sulla terra rossa e non semplice. Dati alla mano, per Musetti si tratta della sesta vittoria contro un top-100 su sette affrontati nelle ultime due settimane, come riportato dal collega di SuperTennis Giorgio Spalluto. Un riscontro che di fatto proietta l’azzurrino alla posizione n.138 del ranking ATP.

“E’ un sogno che si avvera. L’anno scorso c’ero andato vicino a Milano, quest’anno a Trieste. A Forlì mi sono trovato benissimo, sin dal primo giorno e ho raggiunto questo traguardo. Credo di essermelo meritato, è stata una settimana di grande tennis. A chi dedico il titolo? Alla mia famiglia e al mio team. In campo vado io, ma dietro c’è tantissimo lavoro che non si vede“, le parole del giocatore azzurro, riportate da livetennis.

Pensando a quel che lo aspetta, Musetti sottolinea: “Nel circuito ATP non sono ancora nessuno. Sto giocando molto bene, ho battuto tanti top-100 nelle ultime due settimane e non me lo aspettavo. Ho sempre avuto le capacità tecniche per giocarmela con tutti, mancavano quelle mentali e fisiche: devo continuare a crescere senza fretta, restando umile. Obiettivi? Raggiunto quello di entrare tra i primi 150 del mondo, adesso voglio la top-100. Non sarà facile, ma ci proverò entro fine stagione“.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events