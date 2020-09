VIDEO Musetti-Harris 2-1, highlights e sintesi. L’azzurro vince in rimonta e vola in finale al Challenger di Forlì

Lorenzo Musetti ha sconfitto Lloys Harris, numero 96 del ranking ATP. L’azzurro si è imposto per 4-6, 6-0, 4-1 (ritiro) al Challenger di Forlì e ha così staccato il biglietto per la finale di questo torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa della città romagnola. Il 18enne ha rimontato contro l’esperto sudafricano, dimostrando grande personalità contro un top-100. Ora il toscano incrocerà il brasiliano Thiago Monteiro nell’atto conclusivo di questa kermesse. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Lorenzo Musetti-Lloyd Harris al Challenger di Forlì.

VIDEO HIGHLIGHTS MUSETTI-HARRIS:

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events