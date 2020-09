LIVE Musetti-Monteiro 7-6 7-6, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: primo titolo della carriera per il toscano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie per averci seguito.

Vi rimandiamo ora agli articoli di cronaca e approfondimento sul successo di Musetti.

Primo titolo della carriera a livello Challenger per Lorenzo Musetti. Il toscano si è imposto in finale per 7-6 7-6 sul brasiliano Thiago Monteiro.

7-6 HA VINTO LORENZO MUSETTI!

7-5 DRITTO VINCENTE DI MUSETTI!

6-5 Se ne va via il primo. Ora però serve Musetti.

6-4 DUE MATCH POINT PER MUSETTI!

5-4 Ancora un dritto fantastico di Musetti.

4-4 Capolavoro di Musetti, che si inventa la palla corta.

3-4 Altra prima vincente di Monteiro.

3-3 Servizio e dritto di Monteiro.

3-2 Splendida accelerazione di dritto di Monteiro.

3-1 Servizio e dritto di Lorenzo.

2-1 Errore con il rovescio di Musetti.

2-0 Splendida chiusura a rete di Musetti.

1-0 Prima vincente di Sinner.

6-6 SI VA ANCORA AL TIE-BREAK!

40-15 Prima vincente di Monteiro.

30-15 Musetti sbaglia con il rovescio.

15-15 Monteiro sbaglia con il dritto.

6-5 Ace di Musetti che resta avanti nel secondo set.

40-30 Servizio vincente di Musetti.

30-30 Errore del toscano.

30-15 Grande accelerazione di dritto del toscano.

15-15 Monteiro sbaglia la risposta.

5-5 Accelerazione di dritto del brasiliano che tiene il servizio.

40-0 In corridoio il dritto del toscano.

30-0 Musetti affossa il rovescio.

5-4 Musetti conquista il game ed ora Monteiro serve per restare nel match.

40-15 Accelerazione vincente di Musetti.

30-15 Dritto vincente di Musetti.

15-15 In corridoio il dritto di Musetti.

15-0 Palla corta in rete di Monteiro.

4-4 Monteiro mantiene il servizio. Parità nel secondo set.

40-30 Musetti sbaglia la risposta.

30-30 Monteiro va fuori giri con il dritto.

30-15 Musetti sbaglia ancora.

15-15 Lungo il dritto di Musetti.

0-15 Doppio fallo di Monteiro.

4-3 Game a zero per Musetti che resta avanti nel secondo set.

40.0 Prima insidiosa dell’azzurro.

30-0 Dritto vincente di Musetti.

3-3 Musetti sbaglia con il dritto in risposta.

40-30 Musetti perde il controllo con il rovescio.

30-30 Monteiro stecca di dritto.

30-15 Doppio fallo del brasiliano.

30-0 Errore di Musetti con il rovescio.

3-2 Musetti conquista un game davvero molto complicato.

40-40 Musetti salva tutto con il servizio.

30-40 Capolavoro con la “veronica” di Monteiro.

30-30 Lungo il dritto di Musetti.

30-15 Monteiro affossa il dritto in rete.

2-2 Monteiro salva due palle break e tiene il servizio.

A-40 Vantaggio per Monteiro.

40-40 Musetti perde il controllo con il rovescio.

30-40 Monteiro annulla la prima con il servizio.

15-40 Due palle break per Musetti.

15-30 Accelerazione vincente di Musetti.

15-15 Sbaglia Monteiro.

2-1 Musetti resta in vantaggio nel secondo set.

40-30 Precisa palla corta del toscano.

30-30 Doppio fallo di Musetti.

30-15 Monteiro affossa il dritto.

1-1 Musetti sbaglia di dritto e Monteiro tiene il servizio.

40-30 Accelerazione di dritto del brasiliano.

30-30 Musetti stecca con il dritto.

15-30 In corridoio il rovescio di Monteiro.

15-15 Doppio fallo di Monteiro.

1-0 Musetti conquista il primo game.

40-15 Prima vincente di Musetti.

30-15 Monteiro sbaglia la risposta di rovescio.

15-15 Errore di rovescio del brasiliano.

0-15 Primo punto del secondo set per Monteiro.

7-6 PRIMO SET LORENZO MUSETTI! Il toscano conquista la prima frazione al tie-break dopo essere stato avanti anche di un break per due volte.

7-2 Doppio fallo di Monteiro.

6-2 Ci sono quattro set point per Musetti.

5-2 Fantastico Musetti! Capolavoro del toscano con il dritto stretto.

4-2 Musetti resta avanti di un mini-break.

3-2 Accelerazione di dritto di Monteiro.

3-1 Monteiro sbaglia la palla corta.

2-1 Splendido rovescio lungolinea di Musetti.

1-1 Musetti chiude con lo smash.

6-6 SI VA AL TIE-BREAK

40-0 Primo ace di Musetti.

30-0 Servizio vincente di Musetti.

5-6 Monteiro si porta per la prima volta avanti nel set.

40-15 Servizio vincente del brasiliano.

30-15 Bello scambio vinto da Monteiro.

15-15 Fantastico recupero di dritto di Musetti.

5-5 Game davvero brutto di Musetti che perde il servizio a zero.

0-40 Ci sono tre palle break per Monteiro.

0-30 Errore di Musetti.

5-4 Monteiro tiene il servizio, ma ora Musetti serve per il primo set.

40-0 Prima vincente del brasiliano

30-0 Bel vincente di dritto di Monteiro.

5-3 Game importantissimo vinto dal toscano, che annulla due palle break.

A-40 Musetti si porta avanti con un’altra ottima prima.

40-40 Scappa via il dritto a Monteiro.

30-40 Musetti annulla la prima con il servizio.

15-40 Due palla del controbreak per Monteiro.

15-30 Altro errore di dritto di Musetti.

15-15 Musetti esce male dal servizio e sbaglia di dritto.

4-3 BREAK DI MUSETTI! In corridoio il dritto di Monteiro.

30-40 Fantastico Musetti. Serie di palle corte e pallonetti e alla fine Monteiro sbaglia. Palla break!

30-30 Vincente di dritto di Musetti.

0-15 Sbaglia Monteiro.

3-3 Arriva il controbreak di Monteiro. Tutto da rifare per Musetti.

30-40 Sbaglia di dritto il brasiliano.

15-40 Scappa via il dritto al toscano. Due palle del controbreak per Monteiro.

15-30 Fantastica palla corta dell’azzurro.

0-30 Errore di dritto di Musetti.

3-2 Monteiro tiene il servizio, ma Musetti resta avanti di un break.

40-30 Facile chiusura a rete di Monteiro.

30-30 Errore di rovescio di Monteiro

30-0 Lungo il dritto di Musetti.

3-1 Ottimo Musetti che tiene il servizio.

40-30 Musetti sbaglia un comodissimo dritto.

40-15 Dritto in corridoio di Musetti.

40-0 Comodissima volèe di Musetti a campo aperto.

15-0 In rete il dritto di Monteiro.

2-1 Monteiro riesce a tenere il turno di servizio.

A-40 Di poco lungo il dritto dell’azzurro.

40-40 Ottima accelerazione di dritto di Monteiro che annulla la palla break.

40-A Palla break per Musetti. Possibile occasione per portarsi sul 3-0.

40-40 In rete la volèe di Monteiro.

40-30 Lungo il rovescio di Musetti.

30-30 Doppio fallo di Monteiro.

30-15 Errore di rovescio di Musetti.

15-15 Scambio durissimo ed il back di Musetti si ferma sul nastro.

0-15 Errore di rovescio di Monteiro.

2-0 Musetti conferma il break di vantaggio.

40-15 Altro vincente del nativo di Carrara.

30-15 Vincente di dritto di Musetti.

15-15 Monteiro sbaglia la risposta.

1-0 Immediato break di Lorenzo Musetti. Doppio fallo di Monteiro.

30-40 Prima palla break del match per Musetti.

30-30 Lunga la risposta di Musetti.

15-30 Errore del brasiliano.

0-15 Il primo punto del match è di Musetti.

12.25: COMINCIA LA PARTITA

12.18: La finale non dovrebbe cominciare prima delle 12.20.

12.15: Si attende l’ingresso in campo dei due giocatori. C’è attesa per la prima finale di Lorenzo Musetti.

11.55: Un momento magico quello di Musetti, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia. A Forlì il toscano ha continuato a cavalcare questo grande periodo di forma, superando anche avversari dalla miglior classifica come l’americano Frances Tiafoe ed il connazionale Andrea Seppi.

11.50: E’ la prima finale della carriera a livello Challenger per il toscano, che ovviamente va a caccia del primo titolo.

11.47: E’ terminato il doppio. Tra poco comincerà la finale di singolare tra Lorenzo Musetti e Thiago Monteiro.

11.30: Il match non comincerà alle 12.00. E’ ancora in corso la finale del doppio che precede l’incontro tra Musetti ed Harris.

La cronaca della semifinale dell’ATP Challenger di Forlì – Highlights semifinale Musetti-Harris

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-Thiago Monteiro, finale del torneo ATP Challenger di Forlì. Il 18enne di Carrara va a caccia del primo titolo della carriera a livello Challenger, in quella che è anche la sua prima finale. Un momento magico quello di Musetti, reduce dagli ottavi di finale raggiunti agli Internazionali d’Italia. A Forlì il toscano ha continuato a cavalcare questo grande periodo di forma, superando anche avversari dalla miglior classifica come l’americano Frances Tiafoe ed il connazionale Andrea Seppi.

In semifinale altro successo contro un Top-100, con il sudafricano Lloyd Harris che si è ritirato sotto per 4-1 nel terzo set. Adesso in finale Musetti si troverà di fronte il brasiliano Thiago Monteiro, numero 89 del ranking ATP. Il tennista sudamericano ha privato il tennis italiano di un meraviglioso derby in semifinale, superando in tre set Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 4-6 6-1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Lorenzo Musetti-Thiago Monteiro, finale del torneo ATP Challenger di Forlì: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è in programma non prima delle ore 12.00.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events