LIVE Musetti-Koepfer, Masters1000 Roma in DIRETTA: ottavo di finale tutto da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma della partita

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Koepfer, ottavi di finale del Masters 1000 degli Internazionali d’Italia 2020, uno dei tornei ATP più importanti del circuito e che si sta disputando in questi giorni a Roma. Il nostro Lorenzo Musetti ha demolito il giapponese Kei Nishikori in due set (6-3, 6-4), dopo che all’esordio nel tabellone principale aveva liquidato a sorpresa lo svizzero Stanislas Wawrinka (6-0, 7-6) e si è così ampiamente meritato il diritto di continuare la propria avventura sulla terra rossa della Capitale.

Dominik Koepfer, numero 97 al Mondo, è in formissima e non sarà un avversario semplice da battere per il 18enne nativo di Carrara: il tedesco, infatti, da qualificato (proprio come Musetti), ha eliminato due nomi noti come Alex De Minaur e Gael Monfils. Si preannuncia dunque una partita equilibrata, anche se il giovane toscano sembra avere qualcosa in più rispetto al 26enne teutonico. Il vincitore strapperà il pass per i quarti di finale, dove verosimilmente incontrerà Novak Djokovic.

Il match tra Musetti e Koepfer sarà il quarto sul campo del Pietrangeli, preceduto da Blinkova-Pliskova, Humbert-Shapovalov e Muguruza-Konta. La sfida ad ogni modo non comincerà prima delle ore 17, anche se potrebbero esserci dei ritardi considerata la grande sfida al femminile tra Muguruza e Konta che preannuncia spettacolo e potrebbe andare per le lunghe.

OA Sport vi invita a seguire la partita tra Musetti e Koepfer in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS