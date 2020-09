LIVE Musetti-Harris 4-6 6-0 4-1, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: l’azzurro in finale, ritiro per il sudafricano nel terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Ricordiamo il punteggio finale: 4-6 6-0 4-1.

LLOYD HARRIS SI RITIRA, LORENZO MUSETTI IN FINALE. Non si riesce a comprendere l’esatto motivo del ritiro di Harris, ma a questo punto domani ci sarà l’atto decisivo contro il brasiliano Thiago Monteiro per il diciottenne di Carrara.

4-1 Musetti, palla corta di rovescio e break confermato!

40-30 Harris prende campo con il dritto e vince il punto con quello successivo alla risposta.

40-15 Doppio fallo di Musetti, è il quarto.

40-0 Altro dritto in rete di Harris con la risposta.

30-0 Servizio e demivolée di rovescio molto deliziosa vincente di Musetti.

15-0 Dritto lungo di Harris.

3-1 BREAK MUSETTI: l’azzurro non deve fare niente, nei fatti è un autobreak di Harris che completa l’opera al contrario con il doppio fallo.

0-40 TRE PALLE BREAK MUSETTI: disastro di Harris a rete, dopo aver dominato con il dritto mette in rete la volée di rovescio.

0-30 Altro dritto in rete di Harris in uscita dal servizio.

0-15 Dritto in rete di Harris.

2-1 Musetti, si salva ancora Lorenzo con un rovescio in uscita dal servizio che atterra sulla riga esterna e coglie di sorpresa Harris.

Vantaggio Musetti, Harris esagera con la risposta di dritto sulla seconda del toscano.

40-40 Sbaglia la risposta Harris.

30-40 Palla break Harris, il sudafricano scarica un gran dritto incrociato incontrollabile da sinistra.

30-30 E ancora un bellissimo passante di dritto di Musetti che si stampa sulla riga, con Harris a rete!

15-30 Dritto largo di Musetti verso destra.

15-15 Splendido dritto incrociato di Musetti che si apre il campo e poi chiude comodamente a rete.

0-15 Largo il rovescio di Musetti.

1-1 Si salva anche Harris.

Vantaggio Harris, spinge con il dritto il sudafricano e si prende il punto.

40-40 Musetti prova a mischiare le carte tenendo lontano Harris con il back di rovescio, ma il secondo che gioca è appena lungo.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: CHE ROVESCIO VINCENTE! Il passante in corsa con il suo colpo preferito!

30-30 Palla corta di dritto di Harris, incrociata, che finisce in corridoio.

30-15 Musetti disegna il campo con rovescio e dritto, ma Harris lo trafigge con il vincente di dritto lungolinea in corsa.

15-15 Back di rovescio appena lungo di Musetti che serviva per allontanare Harris.

0-15 E ancora Musetti con il dritto vincente dalla zona del centro verso la sua sinistra.

1-0 Musetti, gran game anche questo per salvarsi dal break! Chiude con la discesa a rete e la volée bassa di rovescio a seguire il servizio.

Vantaggio Musetti, pesca l’ace di seconda! E’ il quarto per lui.

40-40 Harris comanda lo scambio con il dritto, ma appena Musetti riesce a spostarsi sul di lui rovescio, lo costringe all’errore.

30-40 Palla break Harris, gran prima esterna vincente di Musetti.

15-40 Due palle break Harris, in rete la palla corta di Musetti di dritto in uscita dal servizio.

15-30 Spinge con il dritto Harris, che fa fare i chilometri a Musetti e poi ottiene il punto vicino all’incrocio delle righe.

15-15 Risponde ancora con l’incrociato di dritto Musetti.

0-15 Dritto aggressivo in risposta di Harris, che poi gli consente di giocare il vincente incrociato.

Musetti in carriera ha vinto set 6-0 nel 2019 contro Matteo Arnaldi a Barletta, il giapponese Taro Daniel a Milano, Federico Iannaccone a Pontedera (ITF), lo svizzero Adrian Bodmer a Santa Margherita di Pula (ITF), il belga Julien Cagnin ad Antalya (ITF), lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles a Ortisei, nel 2020 contro il tedesco Yannick Maden e l’argentino Francisco Cerundolo a Cordenons e al Foro Italico contro lo svizzero Stan Wawrinka. I dati sono relativi al solo circuito maggiore, escludendo i junior.

6-0 SET MUSETTI: parziale totalmente dominato dall’azzurro, e si va al terzo set con l’ultimo dritto scagliato in corridoio da Harris.

30-40 SET POINT MUSETTI: palla corta dell’azzurro che finisce in rete.

15-40 DUE SET POINT MUSETTI: prima centrale recuperata, poi Harris smasha a rimbalzo da fondo direttamente in rete.

15-30 Stavolta Harris gioca servizio esterno, dritto e volée alta vincente di rovescio.

0-30 A rete senza convinzione Harris con la volée alta di rovescio, Musetti con il suo lo passa facilmente.

0-15 Brevissima battaglia sui dritti e la vince Musetti con il lungolinea vincente.

5-0 Musetti, terzo ace.

40-15 Palla corta di rovescio dalla risposta di Harris, Musetti ci arriva e gioca a sua volta il rovescio per tenerlo lontano, che il sudafricano non controlla.

30-15 Harris scende in modo abbastanza scriteriato a rete, ne approfitta Musetti per tirargli quasi addosso il rovescio.

15-15 Bordata vincente di dritto in risposta di Harris.

15-0 Servizio e rovescio di Musetti.

4-0 BREAK MUSETTI: Harris praticamente lascia andare il game spedendo la palla più vicina al terreno che alla rete con il dritto dopo il servizio.

15-40 DUE PALLE BREAK MUSETTI: Harris manda lungo il dritto che segue il servizio.

15-30 Ancora un gran punto di Musetti in spinta da fondo.

15-15 Palla corta di Harris, ma Musetti lo beffa con un delicato rovescio vicino all’incrocio delle righe!

15-0 Prima vincente di Harris.

3-0 Musetti con il secondo ace conferma il break di vantaggio!

40-0 Risposta di Harris non tanto lontana dai teloni con il dritto.

30-0 Musetti adesso sta dando spettacolo, rovescio vincente lungolinea in controbalzo!

15-0 Va a prendersi il punto con lo smash Musetti.

2-0 BREAK MUSETTI! L’azzurro allontana Harris con la risposta di dritto sulla seconda, il sudafricano mette in rete e perde per la prima volta nel match la battuta.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: splendido dritto vincente incrociato in contropiede dell’azzurro, che si carica!

40-40 Musetti va a prendersi l’allungamento del game ai vantaggi.

40-30 Viene a prendersi il punto con la volée bassa di dritto, anche se piuttosto semplice, Harris.

30-30 Dritto in rete di Harris che cercava il vincente.

30-15 Rovescio in rete di Harris.

30-0 Dritto in topspin di Harris per poi giocare quello piatto, vincente, da destra incrociato.

15-0 Dritto vincente di Harris dal centro verso la sua destra.

1-0 Musetti, ed è importante questo game per lui! Lo vince con un rovescio lungolinea vincente dopo che Harris ha fatto davvero di tutto, nei punti precedenti, per non concedergli l’1-0.

Vantaggio Musetti, servizio, volée di rovescio e smash in salto (anche abbastanza in alto).

40-40, 3a parità: Musetti mette il rete il dritto mentre stava arretrando.

Vantaggio Musetti, servizio, dritto e volée alta vincente.

40-40, 2a parità: Musetti insiste con il suo rovescio su quello di Harris, poi cambia in lungolinea, il sudafricano ci arriva con il dritto e l’azzurro il suo lo mette in corridoio.

Vantaggio Musetti, CHE VINCENTE DI ROVESCIO! Il passante trafigge Harris dopo uno scambio che tra le sue vicende (dritto sulla riga, palla corta) aveva cambiato almeno due volte padrone.

40-40 Harris cerca di girare intorno alla palla per colpirla con il dritto, con l’intenzione di giocare il vincente sulla seconda di Musetti: trova però solo la rete.

30-40 Palla break Harris, spinge con il dritto il sudafricano, mettendo però l’ultimo in rete.

15-40 Due palle break Harris, viene a rete Musetti, ma la sua demivolée non funziona, divenendo facile preda del dritto del sudafricano.

15-30 Ancora il nastro ferma il dritto di Musetti.

15-15 Stavolta Musetti piazza il dritto vincente vicino all’incrocio delle righe.

0-15 Dritto in rete di Musetti dal centro.

4-6 Set Harris, che si salva come può su una gran risposta di dritto incrociato di Musetti. L’azzurro, nel rigiocare da fondo, manda la palla sul telone di fondocampo. Per la prima volta nel torneo l’azzurro parte in svantaggio di un set.

40-15 Due set point Harris, prima vincente al centro.

30-15 Harris spinge sul dritto di Musetti, che finisce in rete.

15-15 Musetti aggredisce Harris con la risposta di dritto, quello del sudafricano è appena lungo anche per il giudice di sedia chiamato in causa.

15-0 Musetti arriva sulla volée di rovescio in uscita dal servizio non perfetta di Harris, ma non riesce a mandare la palla oltre la rete.

4-5 Harris, meraviglia con un difficilissimo rovescio in controbalzo di Musetti che sorprende Harris lanciato a rete, il quale non trova tempo di organizzarsi! Il sudafricano però potrà ora servire per il set.

40-30 Musetti costringe Harris a mandare lungo il rovescio.

30-30 Risposta di rovescio di Harris in rete sulla seconda di Musetti.

15-30 Musetti forza la seconda, terzo doppio fallo.

15-15 Non riesce il dritto molto dal basso a Musetti dopo la palla corta, uscita alta, sempre di dritto: il diagonale è appena largo.

15-0 Prima profonda di Musetti, lungo il rovescio di Harris.

3-5 Harris, quarto ace. Musetti serve ora per restare nel set.

40-15 In rete il dritto in recupero di Musetti.

30-15 Smash vincente di Harris, che in precedenza ha siglato il terzo ace del match.

15-15 Seconda appena sulla riga di Harris, Musetti chiama il giudice di sedia che conferma la bontà della non chiamata.

0-15 In rete il dritto in uscita dal servizio di Harris.

3-4 Harris, risposta in rete del sudafricano che però ha sempre un break di vantaggio.

40-15 E ancora Musetti viene a prendersi il punto con il dritto avanzando verso la rete.

30-15 Gran risposta di rovescio di Harris su una bella seconda di Musetti, che però lo tiene lontano in avvicinamento alla rete e poi chiude con lo smash vincente!

15-15 Dritto largo di Musetti.

15-0 Servizio e dritto di Musetti.

2-4 Harris, prima vincente.

40-15 Gran rovescio lungolinea d’incontro di Harris che butta fuori dal campo Musetti, il sudafricano poi appoggia la palla corta di dritto.

30-15 Musetti prova a sorprendere Harris con la palla corta di rovescio molto ben coperta, ma questa finisce in rete.

15-15 Harris spedisce fuori il dritto in uscita dal servizio.

15-0 Punto simile al primo giocato al servizio da Harris, con servizio, dritto non conclusivo e Musetti che mette in corridoio il rovescio.

2-3 Harris, Musetti si salva con una brillante palla corta di rovescio in uscita dal servizio.

Vantaggio Musetti, molto bravo Lorenzo a giocare diversi dritti profondi e poi a scaricare quello che è parente stretto di un vincente.

40-40, 2a parità: si prende un rischio pazzesco Musetti, servizio e volée bassissima di rovescio che resta a malapena in campo, poi arriva lo smash vincente.

Vantaggio Harris, palla break: Musetti gioca una seconda a metà rettangolo e poi prova la palla corta di dritto, che però finisce appena larga.

40-40 Spreca Musetti con servizio e dritto, con quest’ultimo gli è mancato forse l’attimo giusto per organizzarsi.

40-30 Non trova il campo con il rovescio in controbalzo Musetti, Harris era riuscito ad allontanarlo.

40-15 Servizio e volée in salto di Musetti.

30-15 Prima vincente di Musetti, risposta in rete di Harris.

15-15 Gran risposta di Harris con il dritto, il sudafricano gioca poi la palla corta su cui Musetti arriva in modo complicato, per chiudere poi con la volée alta vincente.

15-0 Primo ace anche per Musetti.

1-3 Harris conferma il break con servizio e volée alta di dritto.

Vantaggio Harris, prima centrale vincente.

40-40, 2a parità: in rete il rovescio di Harris in uscita dal servizio.

Vantaggio Harris, troppo lungo il dritto di Musetti.

40-40 Splendida palla corta di rovescio di Musetti! Ci arriva da troppo lontano Harris, secondo game ai vantaggi.

40-30 Harris domina lo scambio, ma deve giocare almeno due colpi in più a rete per vincere il punto data la difesa di Musetti.

30-30 Fuori il rovescio di Harris nello scambio.

30-15 Harris gioca il contropiede di dritto in uscita dal servizio, poi il successivo non è controllabile.

15-15 Secondo ace di Harris.

0-15 Molto brillante Musetti con due bei dritti verso la riga esterna e poi la palla corta vincente.

1-2 Break Harris, sulla seconda di Musetti il sudafricano riesce a girare lo scambio sul proprio dritto, con il quale vince il punto e strappa la battuta all’azzurro.

30-40 Palla break Harris, il nastro porta via la seconda a Musetti che così incappa nel secondo doppio fallo.

30-30 Stavolta la palla corta di rovescio esce male e molto lunga a Musetti, a Harris bastano un dritto e una volée praticamente appoggiata.

30-15 Stavolta Musetti prende il comando con il servizio e chiude con il dritto vincente.

15-15 Splendida palla corta di dritto di Musetti! Ancor più valida considerando la difficoltà che stava incontrando nello scambio.

0-15 Primo doppio fallo di Musetti.

1-1 In rete il dritto di Musetti. Ricordiamo che Harris, nel torneo, ha servito 13 ace contro Arnaboldi, 10 contro Fratangelo e 11 contro Caruso.

Vantaggio Harris, di nuovo servizio esterno per poi prendere campo comodamente.

40-40, 2a parità: si salva Harris con servizio e dritto.

Vantaggio Musetti, PALLA BREAK: bravissimo qui il giovane azzurro a giocare due volte il back di rovescio per poi beffare Harris con il rovescio incrociato.

40-40 Musetti non attacca la seconda di Harris, che ne approfitta per sfoderare un poderoso dritto non controllabile.

30-40 PALLA BREAK MUSETTI: Harris mette in rete il dritto in uscita dalla seconda.

30-30 Prima seconda giocata da Harris e il dritto successivo finisce in rete.

30-15 Primo ace di Harris.

15-15 Harris sbaglia il rovescio in avanzamento dopo il servizio.

15-0 Harris non è penetrante con lo schema servizio-dritto, ma Musetti non trova il campo con il rovescio.

1-0 Musetti, Harris prova ad aggredirlo sulla seconda, ma l’azzurro trova una brillantissima palla corta di rovescio in arretramento.

40-0 Harris non controlla la risposta di rovescio.

30-0 La stessa storia si ripete da sinistra.

15-0 Comincia subito con un bello schema servizio-dritto Musetti.

12:30 Finito il riscaldamento, si comincia! Musetti servirà per primo, dato che Harris ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere.

12:28 Due minuti al match. Da ricordare che il bilancio di Harris in match sulla terra a livello Challenger o superiore è di 16-21; il suo approdo a questo punto del torneo sa di sostanziale sorpresa.

12:25 Entrati in campo i due giocatori per il riscaldamento. Stavolta splende un bel sole su Forlì.

12:20 Harris, invece, ha sconfitto all’esordio Andrea Arnaboldi per 7-6(4) 1-6 7-6(4), quindi l’americano Bjorn Fratangelo per 7-6(6) 6-4 e infine Salvatore Caruso per 7-6(1) 7-5.

12:18 Ricordiamo l’andamento del torneo di Musetti: al primo turno ha battuto il russo Teymuraz Gabashvili 6-2 6-4, al secondo l’americano Frances Tiafoe per 6-4 5-7 6-2, ai quarti Andreas Seppi per 6-3 6-1.

12:15 Thiago Monteiro ha sconfitto Andrea Pellegrino per 6-4 4-6 6-1. Sarà dunque il brasiliano a sfidare il vincente del match che ci apprestiamo, stante la fine del precedente, a raccontare.

11:41 Il match tra Lorenzo Musetti e Lloyd Harris ritarderà in quanto Andrea Pellegrino è riuscito a vincere il secondo set contro Thiago Monteiro; punteggio a specchio, 6-4 per l’uno e poi per l’altro. Vi aggiorneremo quando Monteiro-Pellegrino terminerà e dunque sarà possibile per Musetti e Harris scendere in campo.

Il programma di Musetti-Harris – La vittoria di Musetti vs Seppi – Gli aggiornamenti sul ranking di Musetti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Lloyd George Harris (n.96 del mondo). L’azzurrino, dopo aver battuto nel suo percorso la testa di serie n.1 Frances Tiafoe nel secondo turno e Andreas Seppi nei quarti di finale, vuol darà l’assalto alla Finale superando il sudafricano, che nel match di ieri ha sconfitto il siciliano Salvatore Caruso.

Non si prospetta un match semplice per il 18enne nativo di Carrara. Harris è un giocatore molto solido, non facile da affrontare, regalando davvero poco. Pertanto servirà una partita consistente, nella quale il n.181 ATP dovrà trovare le contromisure adeguate alla costanza dell’avversario. Il piano tattico potrebbe essere quello di affidarsi a delle variazioni sul tema, tale da potergli garantire imprevedibilità negli scambi. Il riferimento all’uso dello slice di rovescio e alle palle corte, colpi di cui Musetti è ben dotato.

Fondamentale, da questo punto di vista, sarà l’apporto del servizio, tra le armi nella sfida contro Tiafoe. Mettere tante prime, infatti, potrà essere determinante per consentire a Lorenzo di conquistare punti “gratuiti”. Si prospetta, quindi, un bell’esame di maturità per il classe 2002 del Bel Paese, a caccia del suo primo atto conclusivo nel circuito Challenger per continuare la scalata alla classifica mondiale che, ora come ora, lo vede virtualmente nella top-170.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Lloyd George Harris (n.96 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’inizio è previsto alle ore 12.00 circa, ma potrebbe tardare in relazione all’andamento della prima semifinale, oppure rispetto alle condizioni meteorologiche. Buon divertimento!

