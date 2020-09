LIVE Musetti-Harris, Challenger Forlì 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della Finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Musetti-Harris – La vittoria di Musetti vs Seppi – Gli aggiornamenti sul ranking di Musetti

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Lloyd George Harris (n.96 del mondo). L’azzurrino, dopo aver battuto nel suo percorso la testa di serie n.1 Frances Tiafoe nel secondo turno e Andreas Seppi nei quarti di finale, vuol darà l’assalto alla Finale superando il sudafricano, che nel match di ieri ha sconfitto il siciliano Salvatore Caruso.

Non si prospetta un match semplice per il 18enne nativo di Carrara. Harris è un giocatore molto solido, non facile da affrontare, regalando davvero poco. Pertanto servirà una partita consistente, nella quale il n.181 ATP dovrà trovare le contromisure adeguate alla costanza dell’avversario. Il piano tattico potrebbe essere quello di affidarsi a delle variazioni sul tema, tale da potergli garantire imprevedibilità negli scambi. Il riferimento all’uso dello slice di rovescio e alle palle corte, colpi di cui Musetti è ben dotato.

Fondamentale, da questo punto di vista, sarà l’apporto del servizio, tra le armi nella sfida contro Tiafoe. Mettere tante prime, infatti, potrà essere determinante per consentire a Lorenzo di conquistare punti “gratuiti”. Si prospetta, quindi, un bell’esame di maturità per il classe 2002 del Bel Paese, a caccia del suo primo atto conclusivo nel circuito Challenger per continuare la scalata alla classifica mondiale che, ora come ora, lo vede virtualmente nella top-170.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Lloyd George Harris (n.96 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’inizio è previsto alle ore 12.00 circa, ma potrebbe tardare in relazione all’andamento della prima semifinale, oppure rispetto alle condizioni meteorologiche. Buon divertimento!

