Musetti-Harris, Semifinale Challenger Forlì: orario, tv, programma, streaming

Sarà Lloyd Harris, sudafricano, l’avversario di Lorenzo Musetti in semifinale al Challenger di Forlì, che questa settimana sta dando parecchie soddisfazioni al tennis italiano vista la cavalcata anche di Andrea Pellegrino nell’altro lato di tabellone.

Tra i due giocatori non ci sono precedenti. Harris, curiosamente, precede di appena una posizione, ed è dunque numero 96 nel ranking ATP, l’uomo che Musetti ha battuto quest’oggi nei quarti di finale, e cioè Andreas Seppi, superato con un netto 6-3 6-1. Per il sudafricano, invece, più dura la lotta con il nostro Salvatore Caruso, sconfitto per 7-6 7-5 dopo oltre due ore. Si tratta, per certi versi, di una mezza sorpresa, dal momento che Harris non è esattamente un giocatore storicamente affezionato alla terra rossa, avendo vinto soltanto un titolo nei circuiti minori su questa superficie. Per Musetti c’è la possibilità di andare ancora oltre quella posizione numero 165 che, virtualmente, occuperebbe in questo momento (previe notizie dal Roland Garros).

La semifinale tra Lorenzo Musetti e Lloyd Harris si terrà domani non prima delle ore 12:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sull’apposita pagina dedicata al Challenger Tour dell’ATP; il flusso video verrà generato a pochi minuti dall’inizio dell’incontro. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MUSETTI-HARRIS, SEMIFINALE CHALLENGER FORLI’ 2020: PROGRAMMA

VENERDI’ 25 SETTEMBRE

Ore 12:00 Lorenzo Musetti (ITA) (WC)-Lloyd Harris (RSA)

MUSETTI-HARRIS, SEMIFINALE CHALLENGER FORLI’ 2020: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Sito ATP sezione Challenger Tour

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

