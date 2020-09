LIVE MotoGP, GP Barcellona 2020 DIRETTA: alle 14.10 Dovizioso e Bagnaia in Q1. Petrucci, Morbidelli e Valentino Rossi alla Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP3

LA CLASSIFICA DELLA FP3 ED I QUALIFICATI ALLA Q2

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alla FP4 delle 13.30 prima delle qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.41: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.418 2 12 M. VIÑALES +0.044 3 88 M. OLIVEIRA +0.089 4 9 D. PETRUCCI +0.284 5 5 J. ZARCO +0.291 6 44 P. ESPARGARO +0.338 7 21 F. MORBIDELLI +0.356 8 46 V. ROSSI +0.418 9 33 B. BINDER +0.423 10 36 J. MIR +0.444

10.40: ARRIVANO I BOTTI! Quartararo chiude in testa questa turno con il crono di 1’39″418, a precedere Vinales e Oliveira di 44 e e di 89 millesimi. Bravissimo Petrucci a 0″284 (quarto). Morbidelli 7° (+0″356) e Valentino Rossi 8° (+0″418), a cui è stato cancellato l’ultimo crono per aver oltrepassato i limiti della pista (era il quarto). Niente da fare per Bagnaia 11° e Dovizioso 13° fuori dalla Q2.

10.38: Arriva Quartararo che si porta in seconda posizione a 0″109 a Vinales, mentre nuovamente in pista Valentino Rossi per il colpo finale.

10.37: Migliora Dovizioso, ma non è abbastanza: 11° con il crono di 1’40″102 a 0″640.

10.36: ATTENZIONE! Caduta in curva-5 per Crutchlow che per fortuna non ha conseguenze alla sua caviglia del piede sinistro.

10.35: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 12 M. VIÑALES 1:39.462 2 44 P. ESPARGARO +0.294 3 20 F. QUARTARARO +0.306 4 46 V. ROSSI +0.374 5 36 J. MIR +0.400 6 63 F. BAGNAIA +0.435 7 43 J. MILLER +0.457 8 88 M. OLIVEIRA +0.519 9 30 T. NAKAGAMI +0.561 10 35 C. CRUTCHLOW +0.609

10.34: Vinales migliora il suo tempo in 1’39″467 ed è primo, mentre Valentino Rossi non migliora in questo giro e rimane in quarta posizione, quando mancano 6′.

10.32: SUONANO LE CAMPANE! Vinales si porta in vetta con il crono di 1’39″687, ma Valentino è quarto a 0″149. Grande crono di Rossi.

10.31: Ottimo tempo di Bagnaia! 1’39″897 per lui che risale tantissimo la china e si porta in quarta posizione a 0″141 da Espargaro.

10.28: SUPER TEMPO di Pol Espargaro! 1’39″756 per lui sulla KTM con 12 millesimi di vantaggio su Quartararo e 0″250 su Mir. Dovizioso migliora con la gomma morbida nuova ed è settimo a 0″670 e con questo crono non rientra nella top-10 del combinato.

10.27: Grande crono di Pol Espargaro che si porta con la KTM a 0″066 da Quartararo. Si anima la scena quando mancano 13′ al termine di questo turno.

10.24 Super tempo di Quartararo! 1’39″768 per il francese della Yamaha Petronas che mette già un bel mattoncino. Secondo tempo per Nakagami a 0″277. Si cominciano a vedere primi assaggi di time-attack.

10.22: Valentino Rossi è 20° in questo momento con 799 millesimi di ritardo, che evidentemente sta facendo dei test sulle gomme, girando sul passo dell’1’42”. Caduta nel frattempo per Aleix Espargaro nella zona della curva-5.

10.20: 1’42″605 per Valentino e giro lento per lui che continua a ottenere dei tempi alti con le due soft.

10.18: Dovizioso migliora il suo tempo, tredicesimo tempo ora in 1’40″972 ma è sempre fuori dalla Q2.

10.16: Valentino Rossi torna in pista, come Dovizioso, girando con una coppia di medie.

10.14: Di seguito i tempi aggiornati della FP3:

1 20 F. QUARTARARO 1:40.359 2 12 M. VIÑALES +0.086 3 36 J. MIR +0.218 4 33 B. BINDER +0.333 5 44 P. ESPARGARO +0.361 6 21 F. MORBIDELLI +0.397 7 9 D. PETRUCCI +0.424 8 38 B. SMITH +0.438 9 30 T. NAKAGAMI +0.443 10 63 F. BAGNAIA +0.536

10.12: Vinales migliora la sua prestazione, portandosi in seconda posizione a 0″086. Ottimo, comunque, il passo di Vinales con una coppia di soft. Binder è quarto a 0″333.

10.10: Scala la classifica Morbidelli, portandosi in quinta posizione a 0″397 dal suo compagno di squadra, mentre Bagnaia è 11° a 0″556 perdendo moltissimo nel t-4 con la sua Ducati Pramac.

10.08: Quartararo sempre davanti con il crono di 1’40″359, migliorando il suo tempo. Mir è secondo con la Suzuki a 0″218 e Vinales terzo a 0″260. Petrucci è il migliore degli italiani con il sesto crono a 0″424, mentre Bagnaia è 12° 0″622, che gira con una media al posteriore. Valentino Rossi è 19°, mentre Andrea Dovizioso è 14°.

10.06: Tanti caschi rossi nel primo settore, segno che la pista sta migliorando, mentre Dovizioso ha fatto ritorno ai box ed è 14°.

10.04: Quartararo si porta davanti a tutti con il tempo di 1’40″476, a precedere Vinales (+0″143) e Binder (+0″297). Bagnaia decimo a 0″505 immediatamente davanti a Dovizioso (+0″543), mentre Valentino Rossi 17°. Condizioni davvero complicate per le basse temperature.

10.02: Vinales si porta davanti a tutti con il crono di 1’40″619, seguono la KTM di Binder (+0″154) e la Ducati di Petrucci (+0″164). Valentino Rossi è ottavo a 0″989, mentre Dovizioso e Morbidelli sono 15° e 16°.

10.00: Petrucci si conferma ancora il più veloce con il tempo di 1’40″783, Vinales 2° a 0″249, Smith con l’Aprilia a 0″522. Valentino Rossi 6° a 0″730 dalla vetta.

09.59: Petrucci è in vetta con il crono di 1’41″412 con 471 millesimi di vantaggio su Vinales e 581 su Quartararo. Valentino Rossi 8°, Morbidelli 9° e giro lento di Dovizioso 21°.

09.57: I piloti si lanciano per il primo giro con una coppia di soft, nella maggior parte dei casi, con l’eccezione di Dovizioso e di Binder che hanno una media sul posteriore.

09.56: Si anima la scena a Barcellona con i piloti che provano le condizioni della pista.

09.55: VIA ALLA FP3!!!!

09.53: 14° C a Barcellona, per una giornata piuttosto fresca.

09.51: Si comincerà alle 09.55 e ci aspetta un turno particolarmente tirato.

09.48: Da vedere cosa sapranno fare le KTM, elemento imprevedibile di questo campionato, ricordando le vittorie di Binder e di Oliveira in Repubblica Ceca e in Stiria.

09.45: Una “pace dei sensi” che per gli altri potrebbe invece tramutarsi in qualcosa di traumatico, visto il suo effetto da mina vagante ora più che mai, ricordando il suo quarto posto nella classifica generale a un tiro di schioppo da Dovizioso.

09.42: Il transalpino, poi, viene dalla pole position dell’anno scorso e sa interpretare la pista spagnola come pochi. Pertanto, potrebbe essere lui un altro su cui puntare. Per quanto concerne l’alfiere della Suzuki, la sensazione è che sia in un momento in cui gli riesca tutto facile e il connubio con la moto nipponica sia tale che possa permettersi tutto.

09.39: Discorso diverso per Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Joan Mir. Il set-up nel loro caso ha dato risposte confortanti e soprattutto l’iberico e il francesino hanno dimostrato di esserci sia in termini di prestazione pura che di costanza.

09.36: Le Ducati, in generale, sono in sofferenza e lo possono confermare l’australiano Jack Miller, Francesco “Pecco” Bagnaia e Danilo Petrucci. Si prospetta quindi un sabato di difficoltà per la scuderia di Borgo Panigale e gli interventi non sono semplici per mutare lo spartito.

09.33: Un dilemma che, soprattutto, riguarda Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il forlivese, leader del campionato, ha dovuto fare i conti con una problematica di non poco conto, non trovando quel feeling necessario con l’anteriore, fondamentale per spingere e attaccare.

09.30: Di norma in Catalogna si gareggia a giugno e non a settembre e queste differenze climatiche stanno avendo degli effetti di non poco conto sul lavoro dei piloti, in fatto di messa a punto, dubbiosi sulla scelta della mescola da adottare nella corsa domenicale.

09.27: In questo contesto, però, una problematica su tutte c’è e si chiama grip. Il livello di aderenza sul tracciato iberico è ai minimi storici. Mai, infatti, si era corso in questo periodo dell’anno e le squadre hanno dovuto fare i conti con riferimenti completamente mutati.

09.24: Il feeling con la Yamaha Petronas è ottimale e nel corso del day 1 ne ha dato una dimostrazione. Oggi, però, è il giorno della conferma e sarà importante ottenere un crono da prima fila. La categoria, ormai, è sempre più simile alla F1 e partire indietro è un handicap troppo grande per chi aspira a ottenere il meglio possibile.

09.21: Ne sa qualcosa Franco Morbidelli, caduto nel corso delle prove libere del venerdì, ma straordinariamente veloce in configurazione da qualifiche e da gara. Il “Morbido”, vincitore della prima gara a Misano (primo successo in carriera in top-class), ha voglia di concedere il bis.

09.18: Sulla pista catalana, conosciuta a menadito dai centauri, si spingerà al 100% delle possibilità per conquistare la pole position. Un circuito impegnativo quello del Montmeló, dove dietro ogni curva vi può essere un pericolo: un piccolo errore nel punto di frenata o di inserimento e si finisce per le terre.

09.15: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona

Il programma di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. Si preannuncia grande spettacolo in questa mattinata, perché i piloti devono stampare il tempo buono in modo da essere tra i migliori 10 e accedere direttamente al Q2 delle qualifiche. Non si può sbagliare nei 45 minuti a disposizione dei piloti al Montmelò, si tratta di una tappa fondamentale per l’intero weekend e i centauri sono pronti per darsi battaglia sul filo dei millesimi, ma anche per effettuare la migliore messa a punto possibile sulle proprie moto.

Franco Morbidelli ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere del venerdì e ha entusiasmato in sella alla sua Yamaha. Le moto di Iwata sono toniche come hanno dimostrato anche Maverick Vinales (quarto), Fabio Quartararo (sesto) e Valentino Rossi (decimo). Il Dottore, che oggi dovrebbe annunciare la sua firma con Petronas per il 2021, è parso comunque fiducioso per le qualifiche. Tutti questi piloti citati sono virtualmente nel Q2 insieme al quotato spagnolo Joan Mir (Suzuki), al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al francese Johann Zarco (Ducati) e al sudafricano Brad Binder (KTM). Andrea Dovizioso è leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Mir e Vinales, ma è in grandissima difficoltà con la Ducati, la quale non ha grip su questo circuito. Lo stesso discorso vale per Francesco Bagnaia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna 2020, ottava tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 e si va avanti fino alle 10.40. Buon divertimento a tutti.

