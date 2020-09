MotoGP, risultati FP3 GP Catalogna 2020: spicca Fabio Quartararo. Valentino Rossi, Morbidelli e Petrucci in Q2

All’autodromo di Montmelò è andata in scena la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna di MotoGP. Il turno è stato determinante per stabilire i dieci piloti ammessi direttamente alla Q2. Al termine della giornata di ieri tanti ducatisti, compreso il leader della classifica iridata Andrea Dovizioso, si trovavano in difficoltà, in quanto esclusi dalla top ten della classifica combinata.

A inizio sessione quasi tutti montano subito due morbide. Fanno eccezione le Ktm, nonché le Ducati di Dovizioso e Francesco Bagnaia, che usano una media al posteriore. Il primo tempo di un certo rilievo viene fatto segnare da Fabio Quartararo, con un 1’40”3. Il francese tiene peraltro un passo molto interessante, in linea però con quello mostrato da Maverick Viñales e Franco Morbidelli. Lo spagnolo però litiga, di tanto in tanto, con i punti di frenata.

Loading...

Loading...

Nell’ultimo quarto d’ora si scatenano i time attack e ben presto ci si rende conto come la barriera dell’1’40”, ieri abbattuta solamente da due piloti (Morbidelli e Johann Zarco), possa essere picconata da molti più centauri, diventando la conditio sine qua non per chiudere nella top ten della classifica combinata.

Alfine, la Yamaha si conferma la potenza egemone, in quanto i quattro alfieri della Casa di Iwata si collocano tutti nelle prime otto posizioni. Il miglior tempo viene ottenuto da Quartararo con un eclatante 1’39”418, precedendo di pochi millesimi Viñales. Settimo e ottavo Morbidelli e Valentino Rossi, i quali però si sono visti cancellare il miglior tempo per aver infranto i track limits. Bene anche le Ktm, che piazzano tre piloti in Q2 (Oliveira, Pol Espargaro e Binder). In casa Ducati c’è l’exploit di Danilo Petrucci, autore del quarto tempo appena davanti al convincente Zarco. Entra in Q2 anche la Suzuki di Joan Mir, che beffa per una manciata di millesimi sia Francesco Bagnaia che Jack Miller. Andrea Dovizioso resta tredicesimo, ad un decimo dall’ultimo tempo utile.

CLASSIFICA FP3 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 346.1 1’39.418

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’39.462 0.044 / 0.044

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 346.1 1’39.507 0.089 / 0.045

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 347.2 1’39.702 0.284 / 0.195

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’39.709 0.291 / 0.007

6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’39.756 0.338 / 0.047

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’39.774 0.356 / 0.018

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.836 0.418 / 0.062

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’39.841 0.423 / 0.005

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’39.862 0.444 / 0.021

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 352.9 1’39.897 0.479 / 0.035

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.2 1’39.919 0.501 / 0.022

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 351.7 1’39.963 0.545 / 0.044

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’40.016 0.598 / 0.053

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’40.023 0.605 / 0.007

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.0 1’40.071 0.653 / 0.048

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 1’40.133 0.715 / 0.062

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.226 0.808 / 0.093

19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’40.283 0.865 / 0.057

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1’40.341 0.923 / 0.058

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 343.9 1’40.898 1.480 / 0.557

22 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.8 1’40.977 1.559 / 0.079

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

paone_francesco[at]yahoo.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse