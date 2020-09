MotoGP, GP Catalogna 2020: classifica FP3 e qualificati per la Q2. Dentro Petrucci, Morbidelli e Valentino Rossi. Dovizioso in Q1

Il Motomondiale 2020 ha appena visto andare in scena la terza sessione delle prove libere della MotoGP del GP di Catalogna: si corre a Barcellona dove, nel pomeriggio, ci sarà l’assalto alla pole position in vista della gara in programma domani, domenica 27 settembre.

Come al solito i tempi combinati al termine delle FP3 hanno determinato i piloti già qualificati alla Q2 (10 in MotoGP), mentre poi la Q1 determinerà gli ultimi centauri (2 per la MotoGP) che si potranno giocare la possibilità, a seguire, di lottare per la prima piazzola al via.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA FP3 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 346.1 1’39.418

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1’39.462 0.044 / 0.044

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 346.1 1’39.507 0.089 / 0.045

4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 347.2 1’39.702 0.284 / 0.195

5 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1’39.709 0.291 / 0.007

6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’39.756 0.338 / 0.047

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’39.774 0.356 / 0.018

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1’39.836 0.418 / 0.062

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1’39.841 0.423 / 0.005

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’39.862 0.444 / 0.021

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 352.9 1’39.897 0.479 / 0.035

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.2 1’39.919 0.501 / 0.022

13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 351.7 1’39.963 0.545 / 0.044

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1’40.016 0.598 / 0.053

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 345.0 1’40.023 0.605 / 0.007

16 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 345.0 1’40.071 0.653 / 0.048

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 346.1 1’40.133 0.715 / 0.062

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.226 0.808 / 0.093

19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1’40.283 0.865 / 0.057

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1’40.341 0.923 / 0.058

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 343.9 1’40.898 1.480 / 0.557

22 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.8 1’40.977 1.559 / 0.079

I QUALIFICATI PER LA Q2

Fabio Quartararo

Maverick Vinales

Miguel Oliveira

Danilo Petrucci

Johann Zarco

Pol Espargarò

Franco Morbidelli

Valentino Rossi

Brad Binder

Joan Mir

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse