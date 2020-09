LIVE Inter-Fiorentina, Serie A in DIRETTA: la Viola cerca il colpaccio a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Fiorentina match della Serie A Tim 2020-21, debutta Antonio Conte in questo campionato contro una squadra che ha già tre punti in classifica.

Conte punterà in attacco sulla consueta coppia composta da Lukaku e Lautaro Martínez. In mediana Barella farà coppia con Gagliardini, mentre dovrebbe essere titolare sulla trequarti Eriksen, visto che l’ultimo arrivato Vidal non è ancora al meglio della condizione e dovrebbe partire dalla panchina. Ma potrebbe vincere il ballottaggio Sensi. Sulle fasce Hakimi a destra e Perisic (favorito su Young, tranne che si ripiega sulla scelta più difensiva) sulla corsia mancina. In difesa, davanti ad Handanovic, De Vrij è out: D’Ambrosio dovrebbe spuntarla su Skriniar (in partenza) per completare il reparto con Bastoni e Kolarov.

Modulo simile per Iachini, che in difesa, davanti a Dragowski, proporrà la linea a tre titolare con Milenkovic (ricercato proprio dall’Inter), Ceccherini e Caceres (Pezzella è convocato ma non ancora al meglio). A centrocampo Amrabat giocherà da titolare in mediana, mentre Duncan e Castrovilli saranno le mezzali: panchina in vista dunque per Bonaventura anche se potrebbe spuntarla su Duncan. Sulle due corsie a destra sarà nuovamente sacrificato a tutta fascia Federico Chiesa (ricercato anche dalla Juventus per lo stesso ruolo), mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In attacco l’esperto Ribery farà coppia con il giovane Kouamé. Dalla panchina Cutrone e Vlahovic, ancora non convocato Pulgar.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Inter-Fiorentina, partita valevole per la Serie A Tim 2020/2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Buon divertimento!

