VIDEO Inter-Fiorentina 4-3, Highlights, gol e sintesi: rimonta pazzesca dei nerazzurri, Lukaku e D’Ambrosio a segno nel finale

L’Inter ha sconfitto la Fiorentina per 4-3 nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2020 di calcio. I nerazzurri si sono imposti a San Siro al termine di una partita rocambolesca, dopo essere stati sotto 2-3 fino a due minuti dal termine. Prima vittoria stagionale per i ragazzi di Antonio Conte visto che settimana scorsa non erano scesi in campo.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 3′ con Kouame bravo a insaccare sottoporta. I padroni di casa hanno impattato nel recupero del primo set con una magia di Lautaro Martinez ed è stato proprio l’argentino a propiziare il vantaggio nerazzurro in apertura di secondo tempo (autogol di Ceccherini). I viola, però, non hanno mollato la presa e hanno ribaltato il punteggio: due assist meravigliosi di Ribery hanno lanciato verso la porta Castrovilli e Federico Chiesa. Quando tutto sembrava perduto l’Inter si è inventata un micidiale uno-due allo scadere: Lukaku all’88mo minuto, D’Ambrosio all’89mo minuto hanno ribaltato il risultato. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Inter-Fiorentina.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS INTER-FIORENTINA:

GOL KOUAME (0-1):

🃏♥️ Con l’assist freddissimo per Kouame. È subito odore di casa 😍#InterFiorentinapic.twitter.com/VfVhLsvDcz — Matteo Vismara (@Teo__Visma) September 26, 2020

GOL LAUTARO MARTINEZ (1-1):

AUTOGOL CECCHERINI (2-1):

Inter 2-1 Fiorentina (Federico Ceccherini own goal) great work by Lautaro Martinez leads to a fortunate deflection pic.twitter.com/jXyb79sCn6 — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) September 26, 2020

GOL CASTROVILLI (2-2):

GOL CHIESA (2-3):

GOL LUKAKU (3-3):

GOL D’AMBROSIO (4-3):

Inter 4-3 Fiorentina (D’Ambrosio scores a crucial goal that hopefully secures the 3 points) pic.twitter.com/akCdjvCFxt — InterYaEuropaLeague (@InterELGoals) September 26, 2020

Foto: Lapresse