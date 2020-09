LIVE Civitanova-Trento 3-2, Supercoppa Italiana volley DIRETTA. Civitanova completa la rimonta al Golden set e vola in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE DUE SEMIFINALI

20-16: Grazie per averci seguito, appuntamento a venerdì sera a Verona per la finale di Supercoppa tra Verona e Civitanova. Buona serata

20.15: Le emozioni non sono mancate, non è stata la partita più bella di sempre ma lo spettacolo c’è stato. Ha vinto Cicvitanova meritatamente ma applausi a Trento che ha mostrato il carattere ed era senza due titolari come Lisinac e Lucarelli

15-12 E’ OUT L’ATTACCO DI MICHIELETTO! CIVITANOVA COMPLETA LA RIMONTA, VINCE IL GOLDEN SET E AFFRONTERA’ PERUGIA IN FINALE A VERONA VENERDI’!

14-12 Murooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiii

13-12 Muro out di Rychlicki da seconda linea

12-12 In rete la battuta di Simon

12-11 Juantorenaaaa!! Riceve la bordata di Abdel Aziz e attacca senza muro

11-11 La battuta di Abdel Aziz, la rigiocata di Kooy vincente e siamo di nuovo pari!

11-10 Vincente il diagonale di Kooy

11-9 Il primo tempo di Simon!

10-9 Errore al servizio Civitanova

10-8 Errore al servizio Trento

9-8 Michieletto vincente con il muro a uno da zona 4

9-7 Ancora Leal!!! Il break dei padroni di casa!

8-7 Leal!!! Diagonale vincente

7-7 Errore al servizio Trento

6-7 Mano out di Giannelli

6-6 Il tocco di Juantorena da zona 2

5-6 Abdel Aziz da seconda linea

5-5 Errore al servizio Trento

4-4 Vincente il diagonale di Juantorena

3-4 Mano out Abdel Aziz da seconda linea

3-3 Mano out di Kooy da zona 4

3-2 Il primo tempo di Simon

2-2 In rete il servizio di Rychlicki

2-1 Ancora il mano out di Leal da zona 4

1-1 Mano out di Leal da zona 4 molto potente

0-1 Aceeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooo

15-11 Simoooooon!! E si va al GOLDEN SET!!! Civitanova vince 3-2 ma non basta. Ora un tie break supplementare per decidere chi andrà a Verona

14-11 Errore di Kovar da zona 4

14-10 Errore al servizio Civitanova

14-9 Errore al servizio Trento

13-9 Abdel Aziz vincente

13-8 Il muro di Podrascanin ma che copertura Civitanova!!!

13-7 Errore al servizio Abdel Aziz

12-7 Free ball di Kooy

12-6 Potentissima la diagonale di Leal

11-6 Errore al servizio Trento

10-6 INCREDIBILEEEEE!!! L’auto copertura di Abdel Aziz di tacco e chiude il punto Cortesia

10-5 Errore di Trento

9-5 La diagonale stretta di Juantorena da 2

8-5 Errore De Cecco al servizio

8-4 Attacco vincente di Juantorena da zona 4

7-4 Mano out Abdel Aziz

7-3 Invasione Trento

6-3 Mano out Abdel Aziz

6-2 Out il servizio di Kooy

5-2 Primo tempo di Podrascanin

5-1 Aceeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiii

4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiii

3-1 Primo tempo out Podrascanin

2-1 Rychlicki vincente da zona 2

1-1 Vincente la diagonale di Kooy da zona 4

1-0 Muroooooooooooo Simooooooooon

20-25 sbaglia il servizio Simon e dunque si va al tie break!

20-24: Il muroooooo di Leal

19-24 Esce la battuta di Trento

18-24 Michielettoooooooo!!! Staccato da rete con il muro a tre trova il mano out

18-23 La pipe di Juantorena!

17-23 La pipe di Leal

16-23 Errore al servizio Civitanova

16-22 Errore al servizio Trento

15-22 Aceeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-21 Errore al servizio Civitanova

15-20 uil diagonale stretto con il muro a uno da zona 4 di Juantorena

14-20 diagonale stretta bellissima di Kooy!

14-19 Mano out di Leal da zona 4

13-19 Mano out di Kooy da zona 4

13-18 Pipe vincente di Juantorena

12-18 Che diagonale stretta di Abdel Aziz!

12-17 Errore al servizio Trento

11-17 Primo tempo di Cortesia

11-16 Errore al servizio Giannelli

10-16 Murooooooooooooo Michielettoooooooooooo

10-15 Murooooooooooo Civitanova!!!

9-15 Aceeeeeeee Podrascaniiiiiiiin

9-14 Muro out in primo tempo di Podrascanin

9-13 Out il servizio Trento

8-13 La free ball di Michieletto!

8-12 Tocca l’asta il bagher disperato di Anzani

8-11 Errore al servizio Civitanova

8-10 In rete la battuta di Abdel Aziz

7-10 Attacco vincente di Podrascanin dal centro

7-9 Errore al servizio Trento

6-9 La free ball di Cortesia

6-8 Errore al servizio Civitanova

6-7 Primo tempo Simon

5-7 Muroooooooooooo Michieletto

5-6 Primo tempo di Cortesia

5-5 Il primo tempo di Simon!

4-5 Vincente Michieletto da zona 4

4-4 Errore al servizio Trento

3-4 Errore al servizio Civitanova

3-3 De Cecco vince il contrasto a rete

2-3 Parallela vincente di Kooy

2-2 Che azioneeeeeeeee!!! Sbaglia Kooy da zona 4 ma quanta difesa!!!

1-2 Muroooooooooooo Trentooooooooooooo

1-1 Il diagonale stretto di Abdel Aziz

1-0 La parallela di Rychlicki da zona 2

25-19 Il mano out di Rychlicki!!! Civitanova si porta a un set dalla finale di Verona: 2-1 per i marchigiani

24-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simoooooooooooooon

23-19 Aceeeeeeeeeeeeeee Simooooooooooooon

22-19 Primo tempo imperiale di Simon!

21-19 Murooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-18 Abdel Aziz in precaria situazione di equilibrio da seconda linea

21-17 Errore al servizio Trento

20-17 Aceeeeeeeeeee Trentoooooo

20-16 Primo tempo Podrascanin

20-15 Errore al servizio Trento

19-15 Primo tempo Cortesia

19-14 Errore al servizio Trento

18-14 Grande attacco di Abdel Aziz da zona 4

18-13 Primo tempo Anzani

17-13 Vincente la parallela di Michieletto

17-12 Errore al servizio Trento

16-12 Michieletto attacca staccato da rete ma la mette a terra. Entra Lucarelli

16-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simoooooooooooon

15-11 Errore di Michieletto da zona 4

14-11 Murooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiii

13-11 L’errore al servizio di Kooy

11-10 Che attacco di Kooy a chiudere un’azione fantastica

11-9 Errore al servizio Civitanova

11-8 Pipe regale di Juantorena!!!

10-8 Vincente Rychlicki da zona 2 in parallela

9-8 Primo tempo vincente di Cortesia mano out

9-7 Murooooooooooooo Civitanovaaaaaaaaaaa

8-7 Mano out di Abdel Aziz

8-6 Muroooooooooooooooo Leaaaaaaaaaaaaaaaal

7-6 Murooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiii

6-6 Rychlicki attacco difficile e vincente

5-6 Abdel Aziz da seconda linea

5-5 Errore al servizio Trento

4-5 Errore al servizio Civitanova

4-4 Aceeeeeeeeeeeee Simooooooooooon

3-4 Mano out Juantorena da 4 contro il muro a tre

2-4 Aceeeeeeeeeeee Kooooooooooooy

2-3 Errore al servizio Civitanova

2-2 Errore al servizio Trento

1-2 Primo tempo Podrascanin

1-1 Vincente il tocco sul muro di Leal da zona 4

0-1 Muroooooooooooo Michielettooooooooooooo

22-25 Podrascanin la chiude!!!! Primo tempo del serbo e si va sull’1-1

22-24 Mano out di Kooy da zona 4

22-23 Mano out Leal da zona 4

21-23 Il diagonale stretto di Kooy!

21-22 Sbaglia il primo tempo Anzani

21-21 Murooooooooooooo Cortesiaaaaaaaaaaa

21-20 Vincente Abdel Aziz sulle mani del muro da 4

21-19 Senza muro Rychlicki da 4!!!

20-19 Murooooooooooooooooo Michielettooooooooooooo a uno

20-18 Errore al servizio Civitanova

20-17 Errore in attacco di Trento

19-17 Errore al servizio Trento

18-17 Errore al servizio Civitanova

18-16 Il primo tempo di Anzani

17-16 Giannelliiiiiii!!! Una magia di seconda intenzione

17-15 Ancora un errore al servizio Trento

16-15 Il primo tempo di Podrascanin

16-14 errore al servizio Trento

15-14 Ancora il mano out di Abdel Aziz

15-13 Mano out di Abdel Aziz da zona 2

15-12 Ancora out l’attacco di Kooy

14-12 Esce la parallela di Kooy

13-12 Murooooooooooooo Leaaaaaal

12-12 Il primo tempo di Anzani

11-12 Vincente il tocco di Cortesia sulla palla vagante

11-11 Muroooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiii

10-11 Mano out di Leal a chiudere un’azione lunga con quattro attacchi di Civitanova

9-11 Errore al servizio Trento

8-11 Vincente la parallela di Abdel Aziz, serie vincente di Trento

8-10 Abdel Aziz da zona 2

8-9 Invasione di Rychlicki

8-8 Mano out di Kooy in pipe

8-7 Invasione Trento

7-7 Attacco vincente di Michieletto da zona 4

7-6 errore al servizio Trento

6-6 Aceeeeeeeeeeeeeee Kooooooooooooy

6-5 Vincente Kooy da zona 4. Torna a fare punti l’azzurro

6-4 Ancora Rychlicki da seconda linea. Break di 5-0

5-4 Rychlicki da seconda linea

4-4 Aceeeeeeeeeeeeee Leaaaaaaaaaaaal

3-4 Mano out Juantorena da zona 4

2-4 Out il servizio di Abdel Aziz

1-4 la pipeeeee di Abdel Aziz!!! Parte bene Trento

1-3 Aceeeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiiiz

1-2 Errore al servizio Civitanova

25-18 Si chiude il primo set con l’errore al servizio di Trento

24-18 Mano out Abdel Aziz

24-17 Errore al servizio Trento

23-17 Errore al servizio Civitanova

23-16 Trento non la mette a terra e ci pensa Leal da zona 4 col muro a uno

22-16 Vincente Simon in primo tempo

21-16 La pipe di Michieletto

21-15 La free ball di Simon che trova il mano out

20-15 Ancora errore al servizio Trento

19-15 Errore al servizio Civitanova

19-14 Errore al servizioTrento

18-14 Errore al servizio Civitanova

18-13 Mano out di Rychlicki da seconda linea

17-13 Errore al servizio Civitanova

17-12 Muroooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiii

16-12 Mano out di Juantorena da zona 4 dopo la grande difesa di Trento

15-12 Bene Michieletto da zona 4

15-11 La diagonale strettissima di Leal

14-11 Mano out in primo tempo di Podrascanin

14-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Rycklickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-10 Out il servizio di Abdel Aziz

12-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Abdel Aziiiiiiiiiiiiiiiiiiz

12-9 Primo tempo Podrascanin

12-8 Primo tempo forzatissimo di Anzani

11-8 Abdel Aziz vincente da zona 2 col muro a uno

11-7 Juantorena implacabile da zona 2 dopo la ricezione non precisa

10-7 Vincente Abdel Aziz da zona 4

10-6 Mano out di Juantorena da zona 4

9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeee De Ceccooooooooooooooooooo

8-6 Out il servizio di Giannelli

7-6 Kooooooy!!! Pipe fantastica!!!

7-5 Il muro di Michieletto

7-4 Primo tempo di Anzani

6-4 Aceeeeeeeeeeee Simooooooooooon

5-4 Murooooooooooo Juantorenaaaaaaaaaaa

4-4 Il tocco vincente di Juantorena da 4

3-4 Errore al servizio Leal

3-3 Errore al servizio di Kooy

2-3 Diagonale di Kooy

1-2 Leal vincente

17.32: Formazioni in campo

17:30 Sestetti confermati, non cambia nulla rispetto al match d’andata.

17:27 Ultimi minuti di riscaldamento per le due squadre, è tutto pronto!

17:24 Civitanova, nel tentativo disperato di rimonta, avrà dalla sua anche il ristretto pubblico, che piano piano sta ricominciando ad occupare gli spalti.

17:21 Le scelte tecniche dei due allenatori non dovrebbero cambiare: Trento scenderà in campo con Giannelli, Abdel-Aziz, Kooy, Micheletto, Cortesia, Podrascanin e Rossini, Civitanova risponde con De Cecco, Rychlicki, Leal, Juantorena, Simon, Anzani e Balaso.

17:18 Civitanova, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere lo scorso anno, alla vigilia partiva con tutti i favori del pronostico, Trento è però riuscita, nonostante le assenze di Lisinac e Lucarelli, ad avere la meglio, abbassando notevolmente le aspettative di Juantorena e compagni.

17:15 La vincitrice di questo match dovrà vedersela, il 25 settembre, con una tra Perugia e Modena.

17:12 Ricordiamo che la formula del torneo prevede andata e ritorno di semifinale e una finalissima nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona.

17:09 Ai ragazzi di coach Lorenzetti basta una vittoria con qualsiasi risultato per giungere in finale, Civitanova deve invece vincere 3-0 o 3-1, in caso di 3-2 si giocherà un golden set decisivo.

17:06 Il match d’andata è stato vinto al tie-break da una cinica e spiedata Trento.

17:03 Buonasera e benvenuti all DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020. Dopo lo spettacolo dell’andata, con il successo della squadra di Angelo Lorenzetti al tie break, si rimette tutto il gioco all’Eurosuole Forum di Civitanova. La formula prevede che le prime quattro classificate della scorsa stagione si affrontino in una sfida che prevede andata e ritorno per la semifinale e finale secca al Palasport di Verona il 25 settembre prossimo. In caso di successo di Trento con qualsiasi punteggio sarà la squadra di Lorenzetti ad accedere alla finale, in caso di vittoria 3-0 o 3-1 si Civitanova saranno i marchigiani a qualificarsi per la gara di Verona. In caso di 3-2 per Civitanova si giocherà il Golden Set al meglio dei 15.

A Civitanova si parte dal 3-2 dell’andata per l’Itas Trentino contro una Lube a corrente alternata e che non può essere soddisfatta fino in fondo della propria prestazione: i marchigiani erano al completo, ai trentini mancavano due pezzi da novanta come Lisinac e Lucarelli che in settimana hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo, pur con un minutaggio inferiore rispetto ai compagni. Cortesia al centro e Michieletto in banda partiranno comunque titolari e poi si vedrà.

Trento, dunque, schiererà Giannelli in regia, opposto Abdel Aziz, al centro Cortesia e Podrascanin, in banda Michieletto e Kooy e Rossini libero. Dall’altra parte Civitanova risponderà con De Cecco in regia, l’opposto Rychlicki, le bande Leal e Juantorena, i centrali Simon e Anzani e il libero Balaso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Trento, match di ritorno della semifinale della Supercoppa Italiana di volley 2020., cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.30!

