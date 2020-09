Volley, Coppa Italia 2020-2021: fase a gironi. Monza e Milano ai quarti, lotta nel Gruppo B

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la fase a gironi della Coppa Italia 2020 di volley maschile: si cercano le quattro squadre che si uniranno a Civitanova, Perugia, Trento, Modena (impegnate nella Supercoppa Italiana) ai quarti di finale. Il Gruppo A ha già promosso Milano e Monza: i meneghini hanno espugnato il campo di Vibo Valentia per 3-1 (16 punti di Jean Patry, 14 di Yuki Ishikawa, 13 di un super Matteo Piano con 7 muri), mentre i brianzoli hanno battuto Verona al tie-break (29 marcature di Donovan Dzavoronok e 24 di Adis Lagumdzija, un super Matey Kaziyski da 23 punti non è bastato agli scaligeri).

Nel Gruppo B, invece, tre squadre si giocano il passaggio del turno. Padova ha sconfitto Piacenza per 3-1 e l’ha estromessa dai giochi (21 punti di Toncek Stern da una parte, 22 di Georg Grozer dall’altra), Ravenna ha espugnato il campo di Cisterna per 0-3 (16 punti di Giulio Pinali e 11 di Francesco Recine per i romagnoli).

Loading...

Loading...

Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi e le classifiche dei due gironi.

RISULTATI E CLASSIFICA COPPA ITALIA VOLLEY 2020-2021:

NBV Verona vs Vero Volley Monza 2-3 (16-25; 15-25; 25-22; 28-26; 8-15)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Allianz Milano 1-3 (14-25; 25-20; 15-25; 22-25)

Kioene Padova vs Gas Sales Buenergy Piacenza 3-1 (25-19; 23-25; 26-24; 25-21)

Top Volley Cisterna vs Consar Ravenna 0-3 (16-25; 23-25; 20-25)

CLASSIFICA GRUPPO A: Milano 6, Monza 5, Verona 1, Vibo Valentia 0. Ultima giornata: Milano-Monza, Verona-Vibo Valentia.

CLASSIFICA GRUPPO B: Padova 5, Ravenna 4, Cisterna 3, Piacenza 0. Ultima giornata: Piacenza-Ravenna, Padova-Cisterna.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM/LPS/Roberto Tommasini