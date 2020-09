LIVE Civitanova-Perugia, Finale Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: in palio il primo trofeo stagionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, finalissima della Supercoppa Italiana di volley maschile 2020. Il momento di assegnare il primo trofeo stagionale è ormai arrivato, purtroppo lo scenario non sarà quello della fantastica Arena di Verona, le due squadre si affronteranno comunque nella città veneta, ma all’Agsm Forum, che sarà parzialmente gremito di tifosi.

La Lube è l’assoluta dominatrice della scorsa stagione, i ragazzi di Fefè de Giorgi hanno vinto tutto quello che c’era da vincere (Scudetto, Champions League, Mondiale per club) e le premesse sono ottime per continuare a primeggiare anche quest’anno. La Sir è ormai a secco di trofei da 11 mesi, era il due novembre quando, dopo una finale al cardiopalma con Modena (3-2), Leon e compagni sollevavano al cielo proprio la Supercoppa Italiana. Le due squadre giungono a questa finale in maniera assai diversa: la Lube ha dovuto sudare più del previsto, la formazione marchigiana ha infatti perso il match di andata contro Trento (2-3), per poi vincere in casa sia il match di ritorno (3-2), che il golden set; Perugia ha invece avuto vita facile, gli umbri hanno infatti spazzato via Modena, concedendo un solo set nel match di ritorno. Difficile fare un pronostico, la cosa certa è che Civitanova può contare su una squadra ormai rodata, l’unico cambio rispetto alla scorsa stagione interessa la regia, dove De Cecco ha preso il posto di Bruno, diverso è invece il discorso per la Sir, che si trova con un sestetto abbastanza diverso rispetto a quello del 2019-20 e in più ha l’incognita Atanasijevic, che nei due match di semifinale è stato rimpiazzato Vernon-Evans.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, finalissima della Supercoppa italiana di volley maschile 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 21:30!

