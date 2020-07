LIVE Sinner-Haas, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: l’azzurro torna finalmente in campo e sfida il veterano tedesco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-HAAS

I tabelloni maschile e femminile

Loading...

Loading...

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’esibizione bett1 ACES 2020 di Berlino tra Jannik Sinner e Tommy Haas, che già solo per le differenze anagrafiche tra i due è particolarissimo.

23 anni, infatti, dividono l’altoatesino dall’illustre tedesco, che per qualche giorno torna a fare il giocatore, ora che la sua attività principale è quella di direttore del torneo di Indian Wells, normalmente primo Masters 1000 dell’anno, ma quest’anno primo a essere cancellato per la pandemia di coronavirus e mai riposizionato in calendario per il 2020. Quattro semifinali Slam, il numero 2 del mondo, sono tra i principali risultati raggiunti dall’allievo di Nick Bollettieri.

Sinner torna in campo a quattro mesi dall’ultimo incontro ufficiale, dopo che l’inizio del 2020 doveva essere di crescita, non esagerata, ma comunque crescita, per poter portare avanti quel piano triennale più volte ricordato dal suo allenatore, Riccardo Piatti, necessario per renderlo un giocatore di alto livello. Anche se per l’ufficialità non conterà, sarà il secondo match su erba dell’altoatesino, dopo quello giocato a Wimbledon nel 2019, nelle qualificazioni, e perso contro l’australiano Alex Bolt al terzo set (va però detto che Bolt è uno specialista di questo genere di campi).

Il torneo, che è solo il primo di due in questa settimana (l’altro, dal 17 luglio, si gioca sul veloce nell’Hangar 6 dell’aeroporto di Tempelhof) vede la presenza anche di Matteo Berrettini, che però potrebbe affrontare Sinner soltanto in finale. Il vincitore del match in questione, invece, sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, anch’egli proveniente da un tour de force non indifferente tra Adria Tour, Ultimate Tennis Showdown e Thiem’s 7 (nel conto di Berrettini va escluso l’Adria Tour, che non ha giocato).

Il match tra Jannik Sinner e Tommy Haas inizierà non prima delle ore 16:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Tarpini / LivePhotoSport.it