Tennis, Bett1 ACES 2020: il tabellone. Jannik Sinner debutta contro Haas, Matteo Berrettini già in semifinale

In giornata è stato svelato il minitabellone dei due tornei maschile e femminile che daranno il via, sull’erba, alla prima parte dell’esibizione Bett1 ACES che si terrà a Berlino da lunedì 13 a mercoledì 15. Si giocherà nell’impianto intitolato a Steffi Graf, leggenda del tennis tedesco e mondiale.

Per Jannik Sinner c’è un esordio a suo modo vintage, con Tommy Haas: per rendere l’idea dei 23 anni di differenza, basti pensare che, quando il tedesco raggiungeva la sua prima semifinale Slam nel 1999, l’altoatesino non era ancora nato. L’altro quarto di finale vede di fronte lo spagnolo Roberto Bautista Agut e l’altro tedesco Jan-Lennard Struff. Debuttano direttamente in semifinale l’austriaco Dominic Thiem e il nostro Matteo Berrettini; il lato di tabellone dell’austriaco è quello in cui è capitato Sinner. I due già semifinalisti debutteranno martedì, gli altri lunedì.

Diramato anche il tabellone femminile, che si mostra piuttosto interessante per le giocatrici presenti: in alto la lettone Anastasija Sevastova affronta la tedesca Julia Goerges, mentre in basso sono attesi fuochi d’artificio tra la ceca Petra Kvitova e l’altra padrona di casa Andrea Petkovic, che, anche se calata negli ultimi anni, la sua dose di spettacolo sa regalarla sempre. Direttamente in semifinale l’ucraina Elina Svitolina (giocherà con Sevastova o Goerges) e l’olandese Kiki Bertens (avrà Kvitova o Petkovic).

TABELLONE MASCHILE

Thiem (AUT)-bye

Haas (GER)-Sinner (ITA)

Bautista Agut (ESP)-Struff (GER)

Berrettini (ITA)-bye

TABELLONE FEMMINILE

Svitolina (UKR)-bye

Sevastova (LAT)-Goerges (GER)

Kvitova (CZE)-Petkovic (GER)

Bertens (NED)-bye

Foto: Valerio Origo