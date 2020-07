Tennis, Bett1ACES 2020: Jannik Sinner ritorna in campo. Scontro generazionale con Tommy Haas

Diciotto anni da una parte, quarantadue dall’altra. Un vero e proprio scontro generazionale quello che vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo i lunghi mesi di stop a causa della pandemia. La giovane stella del tennis italiano affronterà il tedesco Tommy Haas nella prima giornata (sono già i quarti di finale) del Bett1ACES 2020, il torneo ad esibizione che si disputa a Berlino e che si giocherà sull’erba.

Un esordio certamente particolare per Sinner, che affronta un ex giocatore, ma ancora in ottima forma e che vorrà fare bella figura nella sua Germania. Per Jannik è la prima partita dopo la pausa, con l’allievo di Riccardo Piatti che non è mai fermato in questi mesi, continuando con allenamenti personalizzati e solo nelle ultime settimane anche sul campo insieme per esempio a Stan Wawrinka.

Come detto in precedenza un vero e proprio scontro generazionale. Haas raggiunse la semifinale degli Australian Open nel 1999, anno nel quale Sinner non era ancora nato, essendo classe 2001. Il tedesco si sa ben comportare sull’erba, come dimostra la semifinale raggiunta nel 2009 a Wimbledon e le due vittorie nel torneo casalingo di Halle sempre nel 2009 e poi nel 2012, quando riuscì a battere Roger Federer.

Sinner parte certamente favorito, visto che affronta comunque un giocatore non più in attività. Per Jannik, però, sarà importante ritrovare il ritmo con la palla e finalmente giocare delle partite. Una vittoria lancerebbe l’altoatesino in semifinale contro un Dominic Thiem che non si è mai fermato nelle ultime settimane, partecipando in rapida successione ad Adria Tour, UTS, Thiem’s7 ed ora Bett1ACES.

Sicuramente quella con l’austriaco è una sfida che intriga molto e che rappresenterebbe un test importante per un Sinner che vuole arrivare al meglio per la stagione sul cemento americano e successivamente quella sul rosso tra Internazionali d’Italia e Roland Garros.

