LIVE Sinner-Haas 6-4 3-6 10-8, Bett1Aces 2020 in DIRETTA: debutto vincente per l’azzurro

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SINNER

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

6-4 3-6 10-8 per Sinner al super tie-break, e quindi ci sarà la sfida con Dominic Thiem domani, e anche doppia Italia visto che anche Berrettini sarà in campo con Bautista Agut.

VINCE SINNER! 10-8 al super tie-break con una spettacolare risposta di dritto nei piedi di Haas!

9-8 MATCH POINT SINNER, Haas riesce a giocare una buona accelerazione di rovescio, l’azzurro non trova il passante in corsa. Il tedesco ora è al servizio.

9-7 DUE MATCH POINT SINNER: esce la risposta di Haas.

8-7 Sinner, dritto in risposta in rete. Ora ci sono due servizi che potrebbero portarlo a chiudere.

8-6 Sinner, bordata di dritto con il passante in corsa!

7-6 Sinner, Haas viene a rete e gioca la volée di dritto, recuperando anche il secondo minibreak.

7-5 Sinner, gran rovescio dell’altoatesino, incrociato. Si cambia di nuovo campo.

6-5 Sinner, pallonetto corto, Haas trova lo smash, il passante esce di poco.

6-4 Sinner, in rete il rovescio dopo varie accelerazioni di dritto e buone difese di Haas.

6-3 Sinner, passante di rovescio vincente, Haas era sceso a rete con lo stesso colpo. Il tedesco lo applaude.

5-3 Sinner, gran recupero di Haas con il dritto, l’azzurro però non riesce a giocare la palla corta conclusiva vicino a rete.

5-2 Sinner, trova un gran passante di rovescio in risposta l’altoatesino che ha di nuovo due minibreak di vantaggio.

4-2 Sinner, palla corta di Haas con il rovescio, non arriva il recupero. Si cambia campo.

4-1 Sinner, gran prima centrale.

3-1 Sinner, dritto che viene portato dall’altra parte dal nastro per Haas.

3-0 Sinner, altro errore di Haas che getta la racchetta a terra.

2-0 Sinner, lungo il dritto in uscita dal servizio di Haas.

1-0 Sinner, che comincia alla battuta e provoca l’errore di dritto di Haas, ora al servizio.

3-6 Set Haas, altra gran prima e si va così al super tie-break.

40-0 Tre set point Haas, prima vincente.

30-0 Prima vincente di Haas, al centro.

15-0 Haas prende tutto a rete e chiude con la volée alta di dritto.

3-5 Break Haas che va a servire per il set, altro dritto in rete di Sinner che negli ultimi minuti ha iniziato a commettere parecchi errori.

30-40 Palla break Haas, Sinner sbaglia il rovescio mettendolo appena sotto il nastro.

30-30 Costretto a un passante difficile Sinner, lo sbaglia, era stato messo in difficoltà da una bella risposta di Haas.

30-15 Ace di Sinner.

15-15 Risposta lunga di Haas.

0-15 Dritto in rete di Sinner.

3-4 Haas, facile turno di servizio tenuto.

40-0 Ace di Haas.

30-0 Fuori il dritto in recupero di Sinner.

15-0 Esce il dritto di Sinner.

3-3 Break Haas, splendido passante con il rovescio da molto lontano con Sinner a rete.

30-40 Palla break Haas: palla corta del tedesco, Sinner prova a replicare incrociando, ma l’ex numero 2 del mondo appoggia poi comodamente a campo vuoto.

30-30 Buona prima esterna di Sinner.

15-30 Lungo il dritto di Sinner.

15-15 Sinner costringe Haas ad accorciare, potendo così prendere campo con il dritto.

0-15 Bella risposta di rovescio di Haas.

3-2 BREAK SINNER: ed è l’incrocio delle righe con il rovescio a regalare il vantaggio all’azzurro!

30-40 PALLA BREAK SINNER: appena largo il dritto lungolinea, voleva essere un vincente.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: bel dritto all’incrocio delle righe di Haas in uscita dal servizio.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: l’azzurro aspetta a colpire la palla, poi trova il passante di rovescio con Haas a rete.

0-30 Gran rovescio incrociato di Sinner a 146 km/h!

0-15 Scambio piuttosto a ritmo sostenuto, esce il rovescio di Haas in lunghezza.

2-2 Ancora un ace per l’azzurro.

40-30 Ace di Sinner al centro.

30-30 Il nastro porta via la palla a Sinner, spedendola in corridoio.

30-15 Tre accelerazioni di dritto di Sinner per chiudere il punto.

15-15 Risposta vincente di rovescio lungolinea di Haas.

15-0 Discesa a rete di Haas che non funziona.

1-2 Haas, ace per il tedesco.

40-30 Il rovescio di Haas non esce dalla racchetta nel tentativo di tirarlo su.

40-15 Risposta in rete di Sinner.

30-15 Seconda esterna di Haas, non trova l’impatto con la palla Sinner.

15-15 SCAMBIO SPETTACOLO! Lo vince Haas, ma tra volée, un tweener a testa e via dicendo è di gran lunga il punto della partita ed entrambi si sono divertiti!

0-15 Scambio a ritmi sostenuti, è Haas il primo a sbagliare.

1-1 Due accelerazioni di dritto e poi arriva il rovescio dal centro di Sinner che porta la parità.

40-0 Prima vincente di Sinner.

30-0 Risposta fuori di Haas.

15-0 Rischia tantissimo Sinner con il dritto lungolinea dal lato dov’è sceso a rete Haas, ma comunque ottiene il punto.

0-1 Haas, scende a rete il tedesco e trova una bella palla corta.

Vantaggio Haas, prima vincente.

40-40, 2a parità: Sinner scende a rete, ma lo slice di rovescio è facile preda di Haas che passa con il dritto incrociato.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: SPETTACOLARE RISPOSTA INCROCIATA DI DRITTO!

40-40 Haas chiama a rete Sinner dopo averlo tenuto lontano, la palla corta l’azzurro non riesce a tirarla su.

30-40 PALLA BREAK SINNER: prima profonda di Haas.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: doppio fallo di Haas.

15-30 Ancora una notevole risposta di Sinner, che la piazza sulla riga.

15-15 Buona risposta di dritto di Sinner.

15-0 Scambio lungo, lo vince Haas con errore di dritto di Sinner, che lo mette in rete.

6-4 SET SINNER: ed è il secondo ace a portarlo avanti nel match!

40-30 SET POINT SINNER: buonissima prima centrale.

30-30 Gira lo scambio con il dritto Haas e conquista il punto, Sinner scivola, rimane qualche attimo a terra, ma si rialza tranquillamente (dopo aver intelligentemente lasciato all’istante la presa della racchetta).

30-15 Rovescio incrociato vincente di Sinner, Haas la può solo toccare.

15-15 Doppio fallo di Sinner.

15-0 Prima centrale vincente di Sinner.

5-4 Sinner, servizio e dritto di Haas. L’azzurro servirà ora per il set.

Vantaggio Haas, fuori misura il passante di dritto di Sinner con il tedesco a rete.

40-40, 4a parità: esce il rovescio dal centro in uscita dal servizio di Haas.

Vantaggio Haas, prende la rete Sinner, ma il tedesco gliela tira addosso senza dargli il tempo di organizzarsi.

40-40, 3a parità: vincente con incrociato di dritto di Sinner in risposta.

Vantaggio Haas, ci riprova con il dritto Sinner, ma stavolta il passante viene intercettato dalla volée bassa di rovescio.

40-40, 2a parità: e altro gran passante di rovescio in risposta di Sinner!

Vantaggio Haas, prima esterna.

40-40 Ed ecco stavolta il passante di Sinner! Haas non gioca bene la demivolée e si espone al dritto dell’azzurro.

40-30 Altro tocco d’antan di Haas, che intuisce dove vuole andare Sinner col passante in corsa di dritto e glielo “para”.

30-30 Ace di Haas.

15-30 Doppio fallo di Haas.

15-15 Gran serie di dritti di Sinner, che tiene sempre inchiodato sulla linea di fondo Haas e poi chiude con il lungolinea vincente.

15-0 Prima esterna di Haas.

5-3 Sinner, esce il back di rovescio di Haas che serve per restare nel set.

40-30 Stavolta Haas cerca direttamente il chip&charge, ma viene passato con il dritto da Sinner.

30-30 Ci riprova Haas, ma stavolta il rovescio per allontanare Sinner gli esce.

15-30 Haas prende con coraggio la rete e vince il punto togliendosi meravigliosamente dal corpo la volée di rovescio.

15-15 Ace centrale di Sinner.

0-15 Sinner sbaglia il dritto in uscita dal servizio.

4-3 Sinner, sbaglia con il rovescio l’azzurro.

40-30 Molto profondi i dritti di Haas, Sinner non riesce a trovare il dritto che finisce in rete.

30-30 Prende campo Sinnercon il dritto e va a prendersi il punto.

30-15 Brillante demivolée di Haas, qualcosa cui è sempre stato abituato nel suo passato di giocatore.

15-15 Dritto in rete di Haas, buona risposta di Sinner.

15-0 Scambio mediamente lungo, il back di rovescio di Sinner finisce in rete.

4-2 Sinner, stavolta non sbaglia l’altoatesino.

40-30 Incomprensibile smash in rete di Sinner, a punto fatto.

40-15 Servizio e dritto di Sinner.

30-15 Prima esterna di Sinner.

15-15 Buona prima di Sinner.

0-15 Risposta molto profonda di Haas che non aiuta Sinner.

3-2 BREAK SINNER: e c’è il primo vantaggio dell’azzurro! Risposta nei piedi di Haas, che poi si arrabbia sfogandosi sulla pallina.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: affonda con il dritto l’azzurro, Haas non riesce a riorganizzarsi per giocare il rovescio.

15-30 Scivolata di Sinner durante la discesa a rete dopo essersi costruito bene il punto, chiaramente la cosa va a vantaggio di Haas che colpisce il dritto incrociato vincente.

0-30 Bravo qui Sinner, che costringe Haas a giocare una veronica dopo una discesa a rete non perfetta e lo passa di rovescio.

0-15 Esce il dritto di Haas.

2-2 Bel vincente di dritto di Sinner.

40-15 Perde il controllo della risposta di rovescio Haas.

30-15 Esagera con il dritto Sinner.

30-0 Va in spinta con il dritto Sinner.

15-0 Comincia con una buona prima Sinner.

1-2 Haas, altra bella prima esterna del tedesco.

40-0 Buona prima di Haas.

30-0 Il nastro non aiuta Sinner, aggiustando la palla a Haas che prende la rete; passante di dritto dell’altoaltesino fuori.

15-0 Prima vincente di Haas, al corpo.

1-1 Gran dritto di Sinner, e con questo vincente porta a casa il turno di servizio.

Vantaggio Sinner, basta lo smash.

40-40, 2a parità: rovescio in risposta che diventa palla corta vincente di Haas, che si scusa perché non voleva giocare quel colpo.

Vantaggio Sinner, servizio e dritto dell’azzurro (150 km/h per il vincente).

40-40 Appena lungo il dritto di Sinner.

40-30 “Liscia” la risposta di rovescio Haas.

30-30 Seconda esterna di Sinner, lunga la risposta di rovescio di Haas.

15-30 Prima vincente di Sinner, risposta appena lunga di Haas.

0-30 Haas mette in difficoltà Sinner fin dalla risposta, esce il rovescio in recupero.

0-15 Sinner prova la discesa a rete, ma la volée bassa non la supera.

0-1 Haas, buona prima esterna del tedesco.

40-15 Primo scambio configurabile come tale, lo vince Haas per dritto in arretramento di Sinner in rete.

30-15 Stavolta c’è una buona prima di Haas.

15-15 Stecca la risposta di dritto Sinner su un’altra seconda di Haas.

0-15 Risposta di Sinner nei piedi di Haas, che aveva servito la seconda.

16:12 Si può iniziare! Al servizio Haas.

16:10 Come abbiamo accennato, si gioca con due set e super tie-break al posto del terzo. Tra pochissimo si inizia, ultimi servizi di riscaldamento.

16:05 Sta iniziando ora il palleggio di riscaldamento tra i due giocatori. Sinner sfodera un completo dalla combinazione di colori quantomeno particolare, totalmente in bianco invece Haas.

16:03 Entrano in campo in questo momento Haas e Sinner.

16:00 Pochi istanti all’ingresso in campo dei due giocatori.

15:55 L’impianto oggi intitolato a Steffi Graf è stato per molti anni sede di un celebrato torneo WTA sulla terra, vinto da diverse personalità di spicco: la stessa Graf, Arantxa Sanchez, Conchita Martinez, Martina Hingis, Amelie Mauresmo. L’ultima edizione, nel 2008, l’ha vinta Dinara Safina.

15:50 Dieci minuti all’inizio dell’incontro.

15:45 Ricordiamo che questo non sarà il solo torneo della settimana, perché ce ne sarà un secondo dal 17 al 19 nell’Hangar 6 dell’aeroporto di Tempelhof. Qui, invece, ci si trova nell’impianto intitolato a Steffi Graf.

15:40 Nel match che ha preceduto quello che sta per arrivare, a livello maschile, successo al super tie-break dello spagnolo Roberto Bautista Agut sul tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 3-6 10-7. Al femminile, invece, vittoria per ritiro della lettone Anastasija Sevastova sulla tedesca Julia Goerges sul 6-3 4-3. Bautista Agut sarà l’avversario di domani di Matteo Berrettini, mentre Sevastova giocherà contro l’ucraina Elina Svitolina. Sinner o Haas, invece, sono in rotta di collisione con l’austriaco Dominic Thiem.

15:35 Doppio ritorno in campo, se così si può definire: Sinner si ripresenta dopo i mesi dello stop per coronavirus, nei quali si è allenato con Riccardo Piatti, mentre Haas, a termini agonistici del tutto ritirato, ha deciso di riprendere la racchetta in mano per la coppia di eventi nella capitale tedesca all’età di 42 anni.

15:30 Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tommy Haas: l’altoatesino e il tedesco giocano sull’erba di Berlino per i quarti di finale del torneo di esibizione bett1 ACES.

I tabelloni maschile e femminile – Presentazione Sinner-Haas

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell’esibizione bett1 ACES 2020 di Berlino tra Jannik Sinner e Tommy Haas, che già solo per le differenze anagrafiche tra i due è particolarissimo.

23 anni, infatti, dividono l’altoatesino dall’illustre tedesco, che per qualche giorno torna a fare il giocatore, ora che la sua attività principale è quella di direttore del torneo di Indian Wells, normalmente primo Masters 1000 dell’anno, ma quest’anno primo a essere cancellato per la pandemia di coronavirus e mai riposizionato in calendario per il 2020. Quattro semifinali Slam, il numero 2 del mondo, sono tra i principali risultati raggiunti dall’allievo di Nick Bollettieri.

Sinner torna in campo a quattro mesi dall’ultimo incontro ufficiale, dopo che l’inizio del 2020 doveva essere di crescita, non esagerata, ma comunque crescita, per poter portare avanti quel piano triennale più volte ricordato dal suo allenatore, Riccardo Piatti, necessario per renderlo un giocatore di alto livello. Anche se per l’ufficialità non conterà, sarà il secondo match su erba dell’altoatesino, dopo quello giocato a Wimbledon nel 2019, nelle qualificazioni, e perso contro l’australiano Alex Bolt al terzo set (va però detto che Bolt è uno specialista di questo genere di campi).

Il torneo, che è solo il primo di due in questa settimana (l’altro, dal 17 luglio, si gioca sul veloce nell’Hangar 6 dell’aeroporto di Tempelhof) vede la presenza anche di Matteo Berrettini, che però potrebbe affrontare Sinner soltanto in finale. Il vincitore del match in questione, invece, sfiderà l’austriaco Dominic Thiem, anch’egli proveniente da un tour de force non indifferente tra Adria Tour, Ultimate Tennis Showdown e Thiem’s 7 (nel conto di Berrettini va escluso l’Adria Tour, che non ha giocato).

Il match tra Jannik Sinner e Tommy Haas inizierà non prima delle ore 16:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

