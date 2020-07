LIVE Napoli-Milan 2-2, Serie A in DIRETTA: pareggio spettacolare al San Paolo. Highlights e pagelle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI NAPOLI-MILAN

LE PAGELLE DI NAPOLI-MILAN

GLI HIGHLIGHTS DI NAPOLI-MILAN

23:47 LE PAGELLE DEL MILAN: Donnarumma 5; Conti 5.5, Kjaer 6.5, Romagnoli 6, Hernandez 7; Kessie 6.5, Bennacer 6.5; Paquetà 5 (dal 46’ Saelemaekers 4.5), Rebic 6.5 (dal 88’ Krunic s.v.), Calhanoglu 6 (dal 61’ Bonaventura 6.5); Ibrahimovic 5.5 (dal 61’ Leao 6). All. Pioli 6.

23:44 LE PAGELLE DEL NAPOLI: Ospina 6, Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6, Fabian 6 (dal 65’ Elmas 6), Lobotka 6 (dal 65’ Demme 6), Zielinski 6, Callejon 6.5 (dal 84’ Politano s.v.), Mertens 7 (dal 74’ Milik 6), Insigne 6 (dal 74’ Lozano 5.5). All. Gattuso 6.

95′ FINITA! Napoli-Milan 2-2.

94′ Ultimi assalti del Napoli a caccia della vittoria con l’uomo in più.

92′ Milik calcia in curva, si resta sul risultato di 2-2.

91′ Punizione per il Napoli da buona posizione, batterà Milik.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

88′ Cambio nel Milan: Krunic al posto di Rebic.

87′ ESPULSO SAELEMAEKERS! Secondo giallo per il giocatore del Milan nel giro di tre minuti, brutta scivolata a forbice ai danni di Elmas.

85′ Ammonito Saelemaekers che entra duro su Di Lorenzo.

84′ Ultima sostituzione nel Napoli: dentro Politano, fuori Callejon.

82′ Le squadre si sono allungate, può vincerla chiunque!

79′ Terminata la pausa, ricomincia la sfida.

78′ Cooling break concesso dall’arbitro prima del finale di partita.

77′ Cartellino giallo anche a Conti per un calcione rifilato a Mario Rui.

75′ Ammonito Theo Hernandez per un intervento molto duro ai danni di Milik.

74′ Altri due cambi per i padroni di casa: entrano Milik e Lozano ed escono Mertens e Insigne.

73′ GOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Kessie spiazza Ospina e trova il nuovo pareggio, 2-2.

71′ RIGORE PER IL MILAN! Maksimovic atterra in area Bonaventura, nessun dubbio per l’arbitro.

68′ Colpo di testa di Leao ad un passo dall’incrocio ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco.

65′ Doppia sostituzione nel Napoli: Elmas e Demme per Fabian Ruiz e Lobotka.

64′ Siluro dalla distanza di Leao che sorvola la traversa non di molto.

63′ Ibrahimovic arrabbiato per la decisione di Pioli scaraventa a terra una bottiglietta.

61′ Doppio cambio per il Milan: Leao e Bonaventura sostituiscono Ibrahimovic e Calhanoglu.

60′ GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Callejon scappa sul fondo, assist per Mertens al centro che anche grazie ad una deviazione batte Donnarumma per il 2-1 partenopeo.

58′ Gattuso continua ad incitare i suoi perché vede la possibilità di colpire gli avversari.

55′ Il Napoli sembra avere maggiori energie ma il Milan resta compatto.

52′ Sinistro di Callejon sbilenco da buona posizione.

50′ Il secondo tempo è iniziato come il primo, con le due squadre abbastanza bloccate.

47′ Un cambio durante l’intervallo nel Milan: Saelemaekers al posto di Paquetà.

46′ Iniziata la ripresa!

47′ Finito il primo tempo, Napoli-Milan 1-1.

45′ Concessi due minuti di recupero.

42′ Tenta a giro Fabian Ruiz ma la palla esce abbondantemente.

41′ Mario Rui arriva in area e impegna Donnarumma sul proprio palo.

39′ Milan un po’ frastornato dalla spinta del Napoli che cerca il vantaggio prima della fine della frazione di gioco.

36′ I partenopei sono rinati trascinati da un Koulibaly sontuoso sia in fase difensiva che in progressione offensiva.

34′ GOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Incertezza di Donnarumma su una punizione battuta da Insigne, sulla ribattuta ci pensa Di Lorenzo a trovare il pareggio, 1-1.

31′ Cartellino giallo a Mario Rui per un fallo su Bennacer.

30′ Insigne corregge una conclusione di Mario Rui ma Donnarumma è attento e blocca.

28′ Terminata la pausa, si riprende a giocare.

26′ Cooling break, l’arbitro concede uno stop ai giocatori.

23′ ZIELINSKI! Sinistro dalla distanza del polacco che esce di poco alla sinistra del portiere.

20′ GOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Rebic scodella per Theo Hernandez, che calcia al volo e piega le mani ad Ospina per il vantaggio rossonero, 0-1.

19′ CALLEJON SI DIVORA IL VANTAGGIO!! Azione da paura di Mertens che mette lo spagnolo a tu per tu con Donnarumma, Callejon gli calcia addosso.

17′ I padroni di casa stanno guadagnando campo e iniziano a far girare velocemente la palla.

14′ MERTENS!!! Numero da capogiro del belga che lascia sul posto Conti e calcia trovando una grandissima risposta di Donnarumma.

13′ La partita fatica ad accendersi, entrambe le formazioni non si espongono più di tanto.

10′ Hernandez resta a terra per un paio di minuti e poi si rialza, le condizioni del francese non sono preoccupanti.

8′ Ammonito Di Lorenzo per un duro intervento ai danni di Theo Hernandez.

5′ Un paio di inserimenti insidiosi di Callejon, chiude bene in uscita Donnarumma.

3′ In questo avvio le due squadre si studiano senza affondare il colpo.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Napoli.

21:43 I calciatori sono entrati in campo accompagnati dall’Inno della Serie A, a breve si comincia.

21:35 I rossoneri hanno come obiettivo stagionale quello di ottenere la qualificazione in Europa League, cercando magari di raggiungere il quinto posto per strappare il pass per la fase a gironi senza dover prima passare dai preliminari.

21:30 Si sono concluse tutte le precedenti partite di Serie A in programma oggi, questi i risultati: Genoa-Spal 2-0, Cagliari-Lecce 0-0, Fiorentina-Verona 1-1, Parma-Bologna 2-2, Udinese-Sampdoria 1-3.

21:25 Il Napoli, grazie alla vittoria della Coppa Italia, ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League e tutti i match restanti di campionato assumono la forma di una lunga preparazione in vista della fase finale di Champions League in programma ad agosto.

20:52 Ecco anche l’11 iniziale rossonero:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Rebic, Calhanoglu; Ibrahimovic.

20:51 Questa la formazione ufficiale scelta da Gattuso:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

20:50 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Milan, match valido per la 32ma giornata della Serie A 2019-2020.

Dall’altro lato c’è un Diavolo tirato a lucido che è reduce da due splendidi successi, rispettivamente a Roma in casa della Lazio (0-3) e tra le mura amiche ai danni della Juventus (4-2). I rossoneri hanno come obiettivo stagionale quello di ottenere la qualificazione in Europa League, cercando magari di raggiungere il quinto posto per strappare il pass per la fase a gironi senza dover prima passare dai preliminari.

Il Napoli, invece, grazie alla succitata vittoria della Coppa Italia, ha già la certezza di partecipare alla prossima Europa League e tutti i match restanti di campionato assumono più che altro la forma di una lunga preparazione in vista della fase finale di Champions League in programma ad agosto. Gli uomini di Gennaro Gattuso devono giocare il match di ritorno a Barcellona e, in caso di risultato positivo, accederebbero alla Final Eight a Lisbona incontrando la vincente tra Chelsea e Bayern Monaco.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

