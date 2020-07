VIDEO Napoli-Milan 2-2: highlights, gol e sintesi. Pari rossonero dal dischetto

HIGHLIGHTS NAPOLI-MILAN 2-2

Il Milan ha pareggiato in trasferta un importante scontro in chiave Europa contro il Napoli per 2-2 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I rossoneri sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 20′ da Hernandez, ma al 34′ Di Lorenzo ha firmato il pareggio. Nella ripresa al 60′ Mertens ha portato in vantaggio i partenopei, ma al 73′ dal dischetto Kessie ha centrato il 2-2.

IL VANTAGGIO DEL MILAN

نابولي 0 × 1 ميلان |هدددددددددددددف ثيو ⁦#NapoliMilan⁩⁦⁩

— GOAL24 (@GOALLLL13) July 12, 2020

IL PAREGGIO DEL NAPOLI

نابولي 1 × 1 ميلان |هدددددددددددددف دي لورينزو ⁦#NapoliMilan⁩⁦⁩

— GOAL24 (@GOALLLL13) July 12, 2020

IL VANTAGGIO DEL NAPOLI

نابولي 2 × 1 ميلان |هدددددددددددددف ميرتينز ⁦#NapoliMilan⁩⁦⁩

— GOAL24 (@GOALLLL13) July 12, 2020

IL PAREGGIO DEL MILAN

نابولي 2 × 2 ميلان |هدددددددددددددف فارنك كيسي ⁦#NapoliMilan⁩⁦⁩

— GOAL24 (@GOALLLL13) July 12, 2020

Foto: LaPresse