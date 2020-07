Pagelle Napoli-Milan 2-2, i voti della partita: Mertens trascinatore, Donnarumma colpevole

Termina 2-2 tra Napoli e Milan, posticipo domenicale della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020. Dopo il vantaggio dei rossoneri firmato dal solito Theo Hernandez, i partenopei sfruttano due errori di Donnarumma e rimontano con le reti di Di Lorenzo e Mertens; il pareggio definitivo viene siglato da Kessie su calcio di rigore. Rimane invariata la distanza in classifica tra le due squadre: Napoli sesto a 52 punti, Milan settimo a quota 50.

PAGELLE NAPOLI-MILAN

NAPOLI

Loading...

Loading...

Ospina 6: incolpevole sul goal di Theo Hernandez, per il resto del primo tempo non viene mai chiamato in causa. Anche nella ripresa non deve compiere particolari interventi, ma deve nuovamente arrendersi sul rigore di Kessie.

Di Lorenzo 6.5: comincia non benissimo facendosi ammonire per un’entrata scomposta ai danni di Theo Hernandez. Ha però il merito di trovarsi al posto giusto nel momento giusto in occasione del goal del pareggio.

Maksimovic 5.5: l’intesa con Koulibaly funziona, per 70′ gioca un’ottima partita. Rovina tutto, però, con l’ingenuo fallo su Bonaventura che costa il rigore del 2-2.

Koulibaly 7: il senegalese offre una prestazione ai suoi livelli migliori, una rarità in questo campionato. Aggressivo e preciso negli anticipi, si lancia spesso anche in sortite offensive che danno morale e carica alla propria squadra.

Mario Rui 6.5: elemento importante della catena di sinistra napoletana, si propone spesso in fase offensiva.

Fabian Ruiz 6: partita a sprazzi del talentuoso centrocampista spagnolo. Quando si accende mette in difficoltà la difesa rossonera, ma non riesce a farlo con continuità. (Dal 66′ Elmas 6)

Lobotka 5.5: gioca davanti alla difesa ma, complice la marcatura a uomo di Calhanoglu, spesso viene bypassato nella costruzione del gioco. (Dal 66′ Demme 6)

Zielinski 6: parte non benissimo, ma cresce con il passare dei minuti riuscendo spesso a infilarsi pericolosamente nello spazio tra le linee.

Callejon 6: sbaglia un goal già fatto facendosi ipnotizzare da Donnarumma e sprecando così una splendida azione corale del Napoli. Non riesce poi a seguire Theo Hernandez in occasione della rete dello 0-1. Si riscatta con l’assist per il goal di Mertens. (Dall’84’ Politano sv)

Mertens 7.5: appare brillante fin dall’inizio del match, dispensando tocchi di classe e giocate di qualità. Con le sue serpentine semina il panico nell’area rossonera, nel primo tempo solo una grande parata di Donnarumma gli nega la gioia del goal. Si rifa nella ripresa siglando la rete del 2-1 e coronando così una grande prestazione. (Dal 74′ Milik 6)

Insigne 6: sicuramente non la miglior prova della sua stagione. Il capitano prova a pungere con le sue classiche giocate partendo dalla sinistra, ma non riesce a procurare dolori alla retroguardia rossonera. (Dal 74′ Lozano 6)

MILAN

Donnarumma 5: comincia alla grande la sua partita esaltandosi sulla conclusione bassa di Mertens e murando il tentativo di Callejon. Poi, però, commette una grave disattenzione sulla punizione battuta da Insigne da cui scaturisce il goal di Di Lorenzo e completa l’opera con la poca reattività in occasione del 2-1 di Mertens.

Conti 5.5: soffre tantissimo la qualità della catena di sinistra del Napoli. Non disdegna qualche proiezione offensiva ma senza incidere: la prestazione nel complesso è insufficiente.

Kjaer 6: i clienti di stasera sono obiettivamente difficili da affrontare; il danese soffre ma regge l’urto e non demerita.

Romagnoli 5.5: discorso simile a quello del compagno di reparto. Partita difficile, viene bruciato da Mertens in occasione del 2-1.

Theo Hernandez 7: con l’inserimento che vale il goal del vantaggio rossonero dimostra ancora una volta che in fase di spinta ha pochissimi uguali in Italia e in Europa. Deve migliorare, però, in fase difensiva, dove è autore di diverse sbavature.

Bennacer 6.5: è il primo punto di riferimento da cui transitano le azioni offensive del Milan. Mostra personalità e lucidità, eseguendo bene il compito. Brillante la verticalizzazione per Rebic da cui nasce la rete dello 0-1. Cala nel secondo tempo.

Kessie 6.5: partita di sostanza, coronata dalla freddezza con cui trasforma il penalty del 2-2.

Paqueta 5: ennesima partita scialba del brasiliano. Agisce in una posizione di centrodestra ma non assicura la qualità richiesta e viene sostituito all’intervallo. (Dal 46′ Saelemaekers 5: si fa espellere con due entrate nel giro di cinque minuti).

Calhanoglu 5.5: in fase difensiva gli viene chiesto di oscurare Lobotka, compito che gli riesce piuttosto bene. Paga però dazio in fase d’attacco, non riuscendo a pungere come nelle ultime uscite. (Dal 61′ Bonaventura 6)

Rebic 6.5: non si vede tanto, ma quando si vede è decisivo. Abile nello smarcarsi e nel ricevere il passaggio di Bennacer, confeziona il pregevole assist per il goal di Hernandez. (Dall’88’ Krunic sv)

Ibrahimovic 5.5: in mezzo a Maksimovic e Koulibaly fa fatica a ricevere palloni giocabili nei pressi dell’area e preferisce dunque venire spesso incontro e assicurare la sua qualità in fase di impostazione delle azioni. Esce dal campo arrabbiato. (Dal 61′ Leao 6)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse