Calcio, Serie A 2020: Napoli-Milan 2-2. I rossoneri si salvano nel finale dal dischetto

Il Milan ha pareggiato in trasferta un importante scontro in chiave Europa contro il Napoli per 2-2 nel match valido per la 32ma giornata della Serie A di calcio. I rossoneri sono passati in vantaggio grazie al gol siglato nel primo tempo al 20′ da Hernandez, ma al 34′ Di Lorenzo ha firmato il pareggio. Nella ripresa al 60′ Mertens ha portato in vantaggio i partenopei, ma al 73′ dal dischetto Kessie ha centrato il 2-2.

Nel primo tempo dopo un buon avvio del Napoli è il Milan a passare grazie a Theo Hernandez, che al 20′ si fionda sul cross che arriva in area di Rebic e spedisce sotto la traversa. Al 34′ però il Napoli pareggia con Di Lorenzo, che si trova al posto giusto e deve solo appoggiare in rete per l’1-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa arriva addirittura il sorpasso, con Mertens che allo scoccare dell’ora di gioco raccoglie il passaggio di Callejon e calcia verso la porta, Donnarumma non è impeccabile ed è 2-1. Al 71′ il fallo in area di Maksimovic viene punito con la massima punizione e Kessie non fallisce dal dischetto, trovando il definitivo 2-2.

Foto: LaPresse