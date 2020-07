LIVE Lazio-Milan, Serie A in DIRETTA: padroni di casa obbligati a vincere per cullare il sogno scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Lazio-Milan, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Milan, match valido per le trentesima giornata del campionato Serie A TIM 2019-2020. Dopo le due vittorie in rimonta contro Fiorentina e Torino, entrambe concluse sul risultato di 2-1, i biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano il “Diavolo” dell’ex Stefano Pioli all’Olimpico per continuare ad inseguire il sogno scudetto, che in casa Lazio manca esattamente da 20 anni (stagione 1999-2000).

La Lazio si presenta al match contro i rossoneri dopo la vittoria in rimonta sul Torino, 1-2 firmato da Ciro Immobile e Marco Parolo, capaci di rispondere al vantaggio iniziale di Andrea Belotti su calcio di rigore in avvio di partita. I biancocelesti sono secondi in classifica con 68 punti a -4 dalla Juventus. Simone Inzaghi è alle prese con vari problemi di formazione dato che avrà squalificati sia Immobile che Caicedo per somma di ammonizioni e sarà dunque privato di entrambi i suoi attaccanti, titolari nelle ultime due uscite della Lazio. Il tecnico piacentino dovrebbe dunque proporre una sorta di 3-5-1-1 con uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto a ridosso del “Tucu” Correa unica punta.

Il Milan di Stefano Pioli, capo allenatore della Lazio dal 2014 al 2016, arriva invece alla sfida dello stadio Olimpico di Roma dopo il pareggio per 2-2 raggiunto in extremis in casa della SPAL di Luigi di Biagio. Sotto 2-0 dopo le reti dell’ex Valoti e di Floccari i rossoneri sono riusciti a rimettere in piedi la gara con i goal di Rafael Leao e un’autorete al quarto minuto di recupero di Vicari dopo un cross teso operato da Saelemakers, riuscendo ad uscire dalla gara dello stadio Mazza di Ferrara quantomeno con un punto. Il Milan è attualmente 7° in campionato con 43 punti, a -2 dal Napoli sesto e a -5 dalla Roma quinta, i meneghini sono alla ricerca di un posto che possa garantire la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Europa League.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Milan, match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Si giocherà nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse, e con calcio d’inizio previsto per le ore 21.45, buon divertimento!

