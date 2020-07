Calcio, Serie A 2020: Lazio-Milan 0-3, i rossoneri affossano i biancocelesti, ora a -7 dalla Juventus

Sconfitta a sorpresa della Lazio di Simone Inzaghi contro il Milan all’Olimpico nel match valido per il 30° turno del campionato di calcio di Serie A. I biancocelesti sono stati sconfitti nettamente con il punteggio di 3-0. Le realizzazioni degli ospiti portano la firma di Calhanoglu al 23′, di Zlatan Ibrahimovic su rigore al 34′ e di Rebic al 59′. Compagine di Inzaghi crollata letteralmente sotto i colpi degli uomini di Pioli, che vede aumentare il distacco a sette lunghezze nei confronti della Juventus capolista, vittoriosa quest’oggi nel Derby della Mole contro il Torino.

PRIMO TEMPO – Lazio schierata con il solito 3-5-2: senza gli squalificati Immobile e Caicedo e gli infortunati Luiz Felipe, Lulic e Marusic, sono Correa e Luis Alberto le due punte. Pioli, dal canto suo, ritrova Ibrahimovic dall’inizio e fa rifiatare Rebic, puntando sullo svedese come unico riferimento offensivo supportato da Calhanoglu, Bonaventura e da Saelemaekers. L’avvio è equilibrato e le formazioni si affrontano a viso aperto. La prima chance capita sui piedi di Correa che, da pochi passi, non riesce a ribadire in rete un tiro-cross di Jony. 3′ più tardi arriva la realizzazione del Milan: tiro dal limite dell’area di Calhanoglu e deviazione di Parolo che non lascia scampo a Strakosha. I rossoneri giocano con grande scioltezza e prima si vedono annullare un gol di Ibra per posizione di fuorigioco di quest’ultimo e poi al 34′ c’è il rigore per fallo di mano in area di Radu: lo scandinavo non perdona e regala il raddoppio ai milanisti. La Lazio prova a scuotersi sul finire del primo tempo, ma il destro di Luis Alberto non trova lo specchio della porta.

SECONDO TEMPO – A inizio ripresa ci sono dei cambi: entra Rebic al posto di Ibrahimovic tra le fila rossonere, mentre Adekanye rileva Lucas Leiva tra quelle laziali. Al 50′ Kessiè tenta la via della rete, ma è bravo Strakosha a opporsi. 3′ dopo gol annullato alla Lazio per posizione di fuorigioco di Lazzari che aveva battuto Donnarumma. Al 59′ arriva il tris rossonero che chiude i giochi: Rebic sfrutta alla grande un ottimo assist di Bonaventura e mette in ghiaccio il match. Piove sul bagnato per la Lazio, che perde per infortunio Milinkovic-Savic, mentre il Milan sfiora il poker con Hernandez in due circostanze. Finisce così sul 3-0 la sfida dell’Olimpico.

