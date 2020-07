VIDEO Lazio-Milan 0-3: highlights, gol e sintesi. Tris rossonero all’Olimpico, biancocelesti affossati

Pesante ko interno della Lazio di Simone Inzaghi contro il Milan all’Olimpico di Roma, nel match valido per il 30° turno di Serie A 2020. I biancocelesti sono stati sconfitti dai rossoneri per 3-0 con le realizzazioni del turco Hakan Calhanoglu al 23′ dello svedese Zlatan Ibrahimovic al 34′ su rigore e del croato Ante Rebic al 59′. Una sconfitta che allontana la formazione laziale dalla Juventus, vincitrice quest’oggi nel derby contro il Torino. Sono sette ora le lunghezze di ritardo per la compagine romana e l’obiettivo scudetto si fa sempre più complicato. Di seguito gli highlights:

HIGHLIGHTS LAZIO-MILAN 0-3

LAZIO-MILAN 0-1: IL GOL DI CALHANOGLU

Hakan Çalhanoğlu muazzam bi gol kaydetti Lazio 0 – 1 Milan ‘23’ #LazioMilan pic.twitter.com/fSGyjuQNWf — sergio ramos (@sergio1907ramos) July 4, 2020

LAZIO-MILAN 0-2: IL GOL DI IBRAHIMOVIC

Lazio 0 – 2 AC Milan GOL 33 Zlatan Ibrahimovic Penaltıpic.twitter.com/I0FTsDp7do #LazioMilan — halil ibrahim saçar (@ibocan15) July 4, 2020

LAZIO-MILAN 0-3: IL GOL DI REBIC

Lazio 0 – 3 AC Milan GOL 59 Ante Rebicpic.twitter.com/iure0udyxP #LazioMilan — halil ibrahim saçar (@ibocan15) July 4, 2020

Foto: LaPresse