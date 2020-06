Fiorentina-Sassuolo, Serie A: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni

Quella che prenderà il via alle 21:45 da un deserto (causa disposizioni anti-coronavirus) Artemio Franchi di Firenze, non sarà una partita come le altre per Fiorentina e Sassuolo. Le due squadre che si affronteranno mercoledì 1 luglio nella ventinovesima giornata di Serie A, non hanno infatti più molto da chiedere alle loro rispettive classifiche ma la “questione De Zerbi” potrebbe comunque accendere la fiamma della competitività da ambo le parti.

Il tecnico dei nero-verdi, attualmente dodicesimi a quota 33 a cinque punti dalla zona Europa e con otto lunghezze sulla zona retrocessione, ha infatti in settimana annunciato che rinnoverà con la squadra si Squinzi e non si accaserà a Firenze dalla prossima stagione, sorprendendo molti degli addetti ai lavori che ritenevano il capoluogo toscano, nonostante le ultime annate sottotono, come una piazza di maggiore appeal.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Fiorentina-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport HD (canale 251) ed in streaming su SkyGo.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Mercoledì 1 luglio

ore 21:45 Fiorentina-Sassuolo – diretta su Sky Sport HD (canale 251)

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

