LIVE Fiorentina-Sassuolo 1-3, Serie A calcio in DIRETTA: neroverdi vittoriosi grazie alla doppietta di Defrel e al gol di Muldur. Pagelle e highlights

Le pagelle del match

Fiorentina (3-4-3): Dragowski 6; Milenkovic 5, Pezzella 5, Ceccherini 6 (dal 65′ Igor 5.5); Lirola 5 (dal 51′ Cutrone 6.5), Pulgar 6, Castrovilli 4 (dal 65′ Duncan 5.5), Dalbert 5.5; Ghezzal 4.5 (dal 75′ Benassi 6), Chiesa 5.5, Ribery 5.5 (dal 65′ Sottil 5.5).

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6.5; Muldur 7, Chiriches 6.5, Ferrari 6, Rogerio 6.5 (dal 45’Kyriakopoulos 6); Locatelli 6.5 (dal 62′ Bourabia 6), Magnanelli 6.5; Djuiricic 6.5 (dall’88’ Ghion sv), Boga 6; Defrel 7.5 (dall’81’ Caputo sv), Traoré 6 (dal 45′ Berardi 6.5).

90+5′ FINISCE QUI: FIORENTINA 1-3 SASSUOLO.

90+4′ Ultimo minuto.

90+3′ Spingono i padroni collezionando angoli in serie ora. Pulgar va ripetutamente dalla bandierina: è attenta la difesa ospite.

90+1′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90′ CUUUUTRONE: FIORENTINA 1-3 SASSUOLO. Gol dell’attaccante viola che prova a riaprirla nei minuti finali.

88′ Altro avvicendamento per gli ospiti: entra Ghion, esce Djuiricic.

86′ Congela il possesso il Sassuolo.

84′ Ammonito per proteste intanto l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi.

82′ Chiesa, da fuori: palla alta.

81′ Entra Ciccio Caputo, che rileva uno straordinario Defrel.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco.

78′ Fuorigioco di Igor, palla al Sassuolo.

78′ Punizione ora per i padroni di casa che continuano a spingere: salgono le torri.

75′ Si riprende con l’ultimo cambio per i fiorentini: dentro Benassi, fuori Ghezzal.

75′ Cooling break.

73′ Chiesa prova a sfondare coinvolgendo i compagni quasi in un’azione rugbistica, ma i fiorentini hanno la peggio: Ghezzal frana addosso a un avversario venendo ammonito.

71′ Sassuolo ancora in attacco: Boga prova ad accendersi, non riuscendo a mettersi in moto.

69′ Mischia nell’area ospite, batti e ribatti. Cutrone però viene pescato in fuorigioco.

67′ Un paio di angoli a favore della Fiorentina nel frattempo, in entrambi i casi ha liberato la difesa del Sassuolo.

65′ Altre sostituzioni in casa viola: dentro Duncan, Igor e Sottil rispettivamente per Castrovilli, Ceccherini, Ribery.

63′ Castrovilli “corona una meravigliosa prestazione” venendo anche ammonito: il centrocampista pugliese è fra i peggiori in campo purtroppo.

62′ Altro cambio per il Sassuolo: dentro Bourabia, fuori Locatelli.

60′ MUUUUUULDUR PER LO 0-3: scippo clamoroso del giocatore neroverde ai danni di un Castrovilli sonnecchiante, poi conclusione a botta sicura dal cuore dell’area di rigore. Ed è tris!

59′ Ribery, cerca una delle sue serpentine per rientrare sul destro: Pegolo c’è, senza problemi.

56′ PALO CLAMOROSO DI PEZZELLA: il capitano dei toscani, in proiezione offensiva, impatta benissimo il cross di un compagno avendo il solo torto di indirizzare il pallone sul legno.

53′ Ennesimo contropiede del Sassuolo: cross dalla destra di Muldur, Dragowski si tuffa nel cuore dell’area piccola e blocca.

52′ Palla persa dal Sassuolo, ci riprova la Viola.

51′ Primo cambio della Fiorentina: esce Lirola entra Cutrone.

50′ Ammonito Ceccherini per un brutto fallo su un pimpante Berardi.

50′ Ribery prova a pescare Dalbert in profondità, Muldur chiude.

48′ Inizio intenso, ma confuso, in questa seconda parte del match.

46′ Segnaliamo subito due cambi nel Sassuolo: entrano Berardi e Kyriakopoulos, escono Traorè e Rogerio.

46′ COMINCIA LA RIPRESA, CON LA FIORENTINA A MUOVERE IL PRIMO PALLONE

La doppietta di Defrel determina il risultato che sta sin qui maturando all’Artemio Franchi. Ospiti cinici, a differenza dei padroni di casa, a fare male in ogni singola proiezione offensiva.

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: FIORENTINA 0-2 SASSUOLO.

45+2′ Pezzella intanto commette fallo su Djuiricic.

45+1′ Sono due i minuti di extra-time.

45′ Si attende di conoscere l’entità del recupero.

44′ Ribaltamento di fronte: ammonizione ora per Pulgar, che ferma con le cattive Defrel.

43′ Palla ora in possesso della Fiorentina: Traore aggancia da dietro un Ceccherini sempre pronto ad anticipare. Giallo per lui.

42′ Boga slalomeggia a centrocampo, Castrovilli non lo può tenere.

40′ Chiesa, sul ribaltamento di fronte, spedisce alto. Ribery è sempre pronto a ispirare.

39′ ANNULLATO AL SASSUOLO IL GOL CHE SAREBBE VALSO LO 0-3: Traore viene pescato in fuorigioco sul tiro-cross di Boga.

38′ CASTROVILLI, PESCATO DA RIBERY: palla alta, spreca tutto sul più bello il centrocampista pugliese.

36′ DEEEEEEEEFREL: FIORENTINA 0-2 SASSUOLO. E’ freddo l’attaccante degli ospiti a battere verso la rete superando Dragowski.

35′ Pezzella prova la sponda, ma regala palla al Sassuolo che riparte nuovamente in contropiede.

35′ Ribery e Ceccherini combinano: il difensore in percussione si incunea nell’area avversaria venendo chiuso in angolo.

33′ La palla ora è nei piedi del Sassuolo che può ripartire dal fondo con Pegolo.

31′ Si riparte.

30′ Cooling break.

29′ Intanto un brutto fallo di Ghezzal su Locatelli.

27′ Punizione per il Sassuolo: Traorè la mette dentro, Dragowski aspetta il traversone e blocca.

26′ Vediamo se gli uomini Iachini riusciranno a organizzare una reazione.

24′ DEFREEEEEEL, FIORENTINA 0-1 SASSUOLO: l’attaccante neroverde spiazza il portiere mandando gli emiliani in vantaggio.

22′ RIGORE PER IL SASSUOLO: Castrovilli stende in area un lanciatissimo Djuiricic. Il direttore di gara non ha dubbi.

22′ Ripartenza immediata del Sassuolo, che ha recuperato palla.

21′ Sfuriata di Chiesa sulla sinistra: corner. Va Ghezzal dalla bandierina.

18′ PRODEZZA DI DRAGOWSKI! L’estremo difensore dei toscani con un tuffo strepitoso alla sua sinistra respinge il tiro di Boga: miracolo.

17′ Azione perimetrale della Viola, Ribery va col cross, palla deviata: Pegolo c’è.

17′ Partita molto spezzettata, ora è Dalbert – in proiezione offensiva – a subire fallo.

15′ Rogerio, attaccato da Ghezzal, subisce fallo nella sua metà campo.

14′ Il palleggio del Sassuolo, ora, per cercare di aprire la scatola difensiva dei padroni di casa.

12′ Ceccherini libera, appostato sul primo palo.

11′ Allontana due volte la difesa viola concedendo un nuovo corner.

10′ ROGERIO CI PROVA…Dragowski risponde: palla in angolo.

9′ Tentativo di fuga sulla destra di Muldur, Dalbert lo ferma con le cattive: punizione interessante per il Sassuolo, sul lato corto dell’area di rigore.

6′ Ribery commette fallo nel tentativo di anticipare Chiriches: il transalpino era in pressione sul difensore romeno.

4′ Rogerio intanto viene ammonito per un brutto fallo su Lirola.

3′ CHIESA, OCCASIONISSIMA IN CAMPO APERTO! L’azzurro incrocia da destra verso sinistra, ma Pegolo si tuffa e para.

2′ Viola che fanno girare palla in questo avvio.

1′ SI COMINCIA! IL SASSUOLO MUOVE IL PRIMO PALLONE DEL MATCH.

21.43 Due minuti e si parte.

21.40 Inno della Serie A in una cornice, purtroppo, ancora senza pubblico.

21.35 Inizia il lungo rituale che porta tutte le componenti coinvolte all’ingresso in campo.

21.30 Squadre negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnici dai loro allenatori.

21.25 In caso di vittoria i toscani aggancerebbero gli emiliani, diversamente la “Banda de Zerbi” staccherebbe di sei lunghezze i rivali di questa sera certificando di fatto la salvezza.

21.20 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento.

21.15 Trenta minuti al calcio d’inizio.

21.10 Attacco “leggero” per la viola, che giocherà con Chiesa punta centrale. Nei neroverdi fuori sia Berardi che Caputo, al loro posto in attacco, oltre a Boga, ci saranno Defrel e Traorè.

21.00 Arrivano le formazioni ufficiali del match

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Chiesa, Ribery.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Djuiricic, Boga; Defrel, Traoré.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Sassuolo, match valido per la 29ma giornata della Serie A 2019-2020 facente parte del ricco programma odierno. Allo Stadio Artemio Franchi, i Viola – padroni di casa – vanno a caccia di punti importanti per centrare l’obiettivo salvezza, che attualmente li vede aver collezionato sin qui 31 punti e una momentanea tredicesima posizione che gli consente di avere sei lunghezze di vantaggio sul Lecce terzultimo, nonostante il cocente ko dell’ultimo turno (2-1) in casa della Lazio.



Di contro i neroverdi (34 pti) che dopo esser stati mandati al tappeto da una straripante Atalanta, nel recupero di quella che era la 25ma giornata, si sono ripresi sfoderando due prestazioni incredibili che li hanno portati a fare 3-3 sia con l’Inter a San Siro sia con il Verona al Mapei Stadium, tutte e due le volte in rimonta.

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

