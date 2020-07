LIVE Barcellona-Espanyol 1-0, la Liga in DIRETTA: il gol di Suarez condanna gli ospiti alla retrocessione. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

23:58 LE PAGELLE DELL’ESPANYOL: Diego López 6.5, V. Gómez 5.5, Bernardo 6, Cabrera 5.5, Calero 5.5 (dal 66’ Darder 6), Didac Vila 6, Pol Lozano 4, David Lopez 6, Marc Roca 6 (dal 86’ Wu Lei s.v.), Embarba 6.5 (dal 74’ Campuzano 5.5), De Tomas 6.5. All. Rufete 6.

23:57 LE PAGELLE DEL BARCELLONA: Ter Stegen 6.5, Semedo 6 (dal 46’ Ansu Fati 4), Piqué 7, Lenglet 5.5, Alba 6, Busquets 6, Rakitic 6 (dal 92’ Araujo s.v.), S. Roberto 6, Messi 6, Suárez 6.5 (dal 82’ Braithwaite s.v.), Griezmann 6.5 (dal 71’ Vidal 6.5). All. Setien 6.

95′ FINITA! Barcellona batte Espanyol 1-0.

94′ Ultime speranze disperate dell’Espanyol di trovare il pareggio.

93′ Ammonito David Lopez per un fallo di mano.

92′ Ultima sostituzione nel Barcellona: Araujo per Rakitic.

91′ Conclusione dal limite di Darder che trova la provvidenziale opposizione di Vidal!

90′ Ci saranno cinque minuti recupero.

89′ DE TOMAS! L’attaccante si accentra e calcia, ter Stegen deve distendersi in tuffo per evitare il pareggio.

87′ De Tomas spaventa la difesa del Barcellona, poi il cross basso viene fatto preda da ter Stegen.

85′ Ultimo cambio nell’Espanyol: Wu Lei al posto di Roca.

82′ Terza sostituzione per il Barcellona: entra Braithwaite, esce Suarez.

80′ Terminata la pausa, la partita può riprendere.

78′ Cooling break concesso dall’arbitro.

77′ PIQUE SALVA SULLA LINEA! Colpo di testa di De Tomas che supera ter Stegen ma trova l’opposizione provvidenziale del difensore blaugrana.

74′ Seconda carta anche per gli ospiti: dentro Campuzano e fuori Embarba.

71′ Secondo cambio per i padroni di casa: Vidal sostituisce Griezmann.

69′ DIEGO LOPEEEEEEEEZ!!! Parata sensazionale del portiere 38enne che si supera su un bellissimo sinistro al volo di Messi su apertura di Sergi Roberto.

68′ Sinistro volante di Roca abbondantemente alto.

66′ Prima sostituzione nell’Espanyol: Darder per Calero.

64′ Lezione spettacolare di possesso palla del Barcellona che mantiene palla per 4 minuti ininterrotti.

61′ Il Barcellona è in fiducia dopo il gol del vantaggio, reazione svogliata degli ospiti.

58′ Succede di tutto in questo secondo tempo: due espulsioni con l’ausilio della moviola e poi la rete di Suarez, il tutto in dieci minuti!

56′ GOOOOOOOOOL DEL BARCELLONA!!! Tacco di Griezmann geniale a smarcare Suarez, per l’uruguaiano è una passeggiata battere Diego Lopez e firmare il vantaggio blaugrana, 1-0.

54′ ESPULSO ANCHE POL LOZANO! Stessa identica cosa di prima, l’arbitro chiamato al VAR cambia il colore del cartellino.

52′ Partita che si sta innervosendo: ammonito Pol Lozano per un fallaccio ai danni di Piqué.

51′ Calero si rialza dopo due minuti in cui è rimasto a terra dolorante.

50′ ESPULSO ANSU FATI! L’arbitro richiamato al VAR cambia la sua decisione e decide di espellere il ragazzo appena entrato.

49′ Cartellino giallo ad Ansu Fati per un’entrata a martello su Calero.

47′ Un cambio per il Barcellona all’intervallo: Ansu Fati al posto di Semedo.

46′ Cominciata la ripresa!

48′ Finito il primo tempo, Barcellona-Espanyol 0-0.

46′ Ammonito De Tomas per un duro intervento su Messi.

45′ Concessi tre minuti di recupero.

44′ OCCASIONISSIMA ESPANYOL! Vila scappa via e crossa al centro, quasi autogol di Lenglet salvato da ter Stegen, sulla ribattuta palo di Vila.

42′ Prova ad accendersi Messi: l’argentino supera due uomini ma viene chiuso dall’ex Napoli David Lopez.

39′ Zero idee e poca convinzione nel Barcellona, notevole passo indietro rispetto alla vittoria di sabato in casa del Villareal.

36′ Terminata la pausa, si riprende a giocare.

34′ L’arbitro concede il cooling break ai calciatori.

32′ Il Barcellona continua a comandare il gioco ma le occasioni da gol sinora latitano.

29′ Lenglet sorpreso dalla velocità di Roca, provvidenziale in uscita ter Stegen.

26′ SUAREZ! L’uruguaiano lanciato a rete da Griezmann si fa rimontare dal difensore e la sua conclusione viene sporcata.

23′ Calcia Messi con la palla che sorvola la traversa.

21′ Griezmann messo giù al limite dell’area, ottima posizione per il mancino di Messi.

19′ Iniziativa personale di Messi che arriva sul fondo e crossa, nessun compagno è pronto a raccogliere l’assist dell’argentino.

16′ Sinistro insidioso da fuori area di Roca, ci mette il piede Piqué.

14′ Messi calcia direttamente da calcio d’angolo! Diego Lopez è attento e respinge con i pugni.

13′ Messi attiva Semedo sull’out di destra, chiude tutto Bernardo.

10′ TER STEGEN! Miracolo del portiere tedesco che con un intervento clamoroso di piede nega ad Embarba la rete del vantaggio ospite.

8′ Primo squillo blaugrana: imbucata di Messi per Suarez che viene pescato in fuorigioco.

6′ 90% di possesso palla per il Barcellona in questi primi minuti, l’Espanyol deve ancora toccare palla.

3′ Avvio lento con il Barcellona che fa possesso palla e studia gli avversari.

1′ PARTITI! Primo possesso per l’Espanyol.

21:59 I giocatori hanno appena fatto il loro ingresso in campo.

21:55 Mancano cinque minuti al calcio d’inizio, tutto pronto al Camp Nou.

21:50 Qualche scatto degli ospiti durante il warm up

21:45 ter Stegen sembra bello carico

21:40 I Blaugrana proseguono la caccia al Real Madrid per la conquista del campionato: gli uomini di Quique Setien devono recuperare quattro punti di svantaggio e quella di stasera è un’ottima occasione per mettere pressione alle Merengues, impegnate venerdì in casa contro l’Alaves.

21:35 L’arrivo dell’Espanyol al Camp Nou

21:30 Immagini dal riscaldamento dei padroni di casa

🚨 BARÇA LIVE | #BarçaEspanyol

WARM UP SHOW & MATCH CENTER

And once the derby is over, you can see the game summary, analysis and reactions on Barça TV +#OnlyForCulers https://t.co/ofBVhxMZQ1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2020

21:13 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, S. Roberto, Messi, Suárez, Griezmann.

ESPANYOL (5-4-1): D. López, V. Gómez, Bernardo, Cabrera, Calero, Didac Vila, Pol Lozano, D. Lopez, Marc Roca, Embarba, De Tomas.

21:11 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Espanyol, match valido per la 35ma giornata della Liga spagnola 2019-2020.

Probabili formazioni Barcellona-Espanyol

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Espanyol, match valido per la 35ma giornata della Liga spagnola 2019-2020. Al Camp Nou i Blaugrana proseguono la caccia al Real Madrid per la conquista del campionato: gli uomini di Quique Setien devono recuperare quattro punti di svantaggio e quella di stasera è un’ottima occasione per mettere pressione alle Merengues, impegnate venerdì in casa contro l’Alaves.

Lionel Messi e compagni non stanno attraversando un periodo indimenticabile: troppi passi falsi dalla ripresa che hanno fatto perdere la vetta della classifica ai catalani. Nell’ultima uscita, invece, si sono intravisti segnali incoraggianti con l’importante vittoria esterna per 4-1 sul Villareal. L’obiettivo dunque per il Barcellona è quello di conquistare 12 punti nelle ultime quattro partite da disputare e sperare in due passi falsi da parte dei madridisti nelle ultime sfide.

Gli ospiti sono in crisi nera: cinque sconfitte consecutive e ultimo posto in classifica ad un passo dalla retrocessione matematica nella seconda divisione. C’è però un fattore da tenere bene in considerazione: quello di stasera è un derby e l’Espanyol farà di tutto per lasciare la Liga con uno squillo nella partita più importante della stagione. Sicuramente il match non sarà lo stesso senza i tifosi che assistono a questa classica sempre numerosi, ma lo spettacolo di certo non mancherà.

Appuntamento alle ore 22:00 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

