Calcio, Liga 2020: vittorie per Betis, Villarreal e Barcellona nelle gare della 35ma giornata

Il campionato della Liga spagnola di calcio vede proseguire la 35ma giornata. Nei tre match odierni si registrano le vittorie del Betis, per 3-0 contro l’Osasuna, del Villarreal, per 1-3 in casa del Getafe, e del Barcellona, per 1-0 nel derby contro l’Espanyol. Blaugrana a -1 dal Real, impegnato venerdì, il VIllarreal consolida il piazzamento europeo, infine il Betis chiude in pratica il discorso salvezza.

Il Betis travolge per 3-0 l’Osasuna, che ormai ha poco ancora da chiedere al campionato, grazie ai gol di Rodriguez al 4′, Pedraza al 25′ e di Alena nel recupero del secondo tempo, mentre il Villarreal vince lo scontro diretto per il quinto posto col Getafe imponendosi in trasferta per 1-3 con due rigori trasformati da Cazorla al 66′ ed all’86’, mentre in pieno recupero il terzo gol è di Pena. Momentaneo pari all’80’ di Duro.

Loading...

Loading...

Nella stracittadina catalana il Barcellona batte l’Espanyol per 1-0 con il gol decisivo di Suarez al 56′ e si riporta ad un punto dal Real, che però ha una gara in meno. L’Espanyol, ultimo in classifica, invece, retrocede aritmeticamente. Non ci sarà dunque il derby di Barcellona nella prossima stagione.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse