Barcellona-Espanyol in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, probabili formazioni Liga

Continua senza sosta il tour de force della Liga 2019-2020. Il massimo campionato spagnolo è già entrato nel corso della trentacinquesima giornata e l’assegnazione del titolo è ancora in bilico. Stasera è in programma Barcellona-Espanyol, derby della più importante città della Catalogna: si giocherà al Camp Nou (a porte chiuse come da protocollo anti-coronavirus) a partire dalle ore 22.00. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e le piattaforme tv e streaming sulle quali sarà possibile assistere al match.

Lionel Messi e compagni, tornati al successo nello scorso turno sul campo del Villareal dopo due pareggi consecutivi, sono obbligati a vincere per proseguire nella rincorsa al Real Madrid capolista: i punti di vantaggio dei Blancos sono quattro, per cui il team allenato da Setien non può più permettersi passi falsi. L’Espanyol è il fanalino di coda del campionato ed è ormai a un passo dalla retrocessione: reduce da cinque sconfitte di fila, i punti di distacco dalla quartultima sono ben undici.

La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva da DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match garantendovi aggiornamenti puntuali.

BARCELLONA-ESPANYOL: PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Quique Setien

ESPANYOL (4-2-3-1): Diego Lopez; Javi Lopez, Bernardo, Cabrera, Didac; David López, Marc Roca; Melendo, Darder, Embarba; De Tomas. Allenatore: Francisco Rufete

BARCELLONA-ESPANYOL: ORARIO E STREAMING

Mercoledì 8 luglio

Ore 22.00: Barcellona – Espanyol

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

