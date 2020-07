LIVE Barcellona-Espanyol, la Liga in DIRETTA: Messi, vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Espanyol, match valido per la 35ma giornata della Liga spagnola 2019-2020. Al Camp Nou i Blaugrana proseguono la caccia al Real Madrid per la conquista del campionato: gli uomini di Quique Setien devono recuperare quattro punti di svantaggio e quella di stasera è un’ottima occasione per mettere pressione alle Merengues, impegnate venerdì in casa contro l’Alaves.

Lionel Messi e compagni non stanno attraversando un periodo indimenticabile: troppi passi falsi dalla ripresa che hanno fatto perdere la vetta della classifica ai catalani. Nell’ultima uscita, invece, si sono intravisti segnali incoraggianti con l’importante vittoria esterna per 4-1 sul Villareal. L’obiettivo dunque per il Barcellona è quello di conquistare 12 punti nelle ultime quattro partite da disputare e sperare in due passi falsi da parte dei madridisti nelle ultime sfide.

Gli ospiti sono in crisi nera: cinque sconfitte consecutive e ultimo posto in classifica ad un passo dalla retrocessione matematica nella seconda divisione. C’è però un fattore da tenere bene in considerazione: quello di stasera è un derby e l’Espanyol farà di tutto per lasciare la Liga con uno squillo nella partita più importante della stagione. Sicuramente il match non sarà lo stesso senza i tifosi che assistono a questa classica sempre numerosi, ma lo spettacolo di certo non mancherà.

Appuntamento alle ore 22:00 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

