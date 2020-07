LIVE Atalanta-Sampdoria, Serie A calcio in DIRETTA: torna Ilicic titolare nel tridente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.57 I passi falsi di Juve e Lazio in vetta, infatti, potrebbero avvicinare l’Atalanta in caso di successo: con una vittoria, la squadra di Gasperini si porterebbe a -2 dalla Lazio e a -9 dai bianconeri, sorpassando momentaneamente l’Inter (impegnata domani a Verona).

Loading...

Loading...

20.55 Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

20.52 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Atalanta-Sampdoria partita della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Atalanta-Sampdoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Sampdoria match della Serie A Tim 2019-20, l’Atalanta può accorciare il distacco con le prime tre in classifica mentre la Sampdoria vuole una vittoria per allontanarsi dalla zona calda dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio.

Dopo l’ampio turnover di Cagliari, Gasperini dovrebbe rilanciare Ilicic, Gomez e Duvan Zapata dall’inizio. A centrocampo possibile turno di riposo per De Roon con Pasalic che giostrerebbe accanto a Freuler, ma l’olandese resta favorito, dalla panchina Tameze. Hateboer è in vantaggio su Castagne come esterno destro, mentre a sinistra ci sarà senza ombra di dubbio Gosens. Out Palomino per squalifica: spazio a Toloi e Dijmsiti con Caldara, ma spera anche Sutalo. Dubbio Malinovskyi-Ilicic sulla trequarti con lo sloveno che dovrebbe tornare titolare, in porta torna Gollini.

Ranieri dovrebbe in gran parte confermare l’undici che ha vinto contro la SPAL: in attacco Gabbiadini, Ramirez, Bonazzoli e La Gumina si giocano due maglie, con i primi due favoriti. Thorsby rientra dalla squalifica e si prende una maglia da titolare con Bertolacci, Ekdal e Linetty autore di ottime prestazioni con gol negli ultimi turni. In difesa due posti tra Yoshida, Colley e Chabot. Terzini saranno Bereszynski e uno tra Murru e Augello a difendere Audero in porta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Sampdoria, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:45. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.