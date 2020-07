Atalanta-Sampdoria: orario d’inizio, tv, streaming, probabili formazioni Serie A

Dopo l’interessante coppia di anticipi Genoa-Napoli e Fiorentina-Cagliari, i fari dei riflettori degli addetti ai lavori per mercoledì 8 luglio saranno sicuramente puntati su uno dei posticipi serali più intriganti del trentunesimo turno della Serie A 2019-2020: la sfida delle 21:45 tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, quarta forza del Canpionato e la Sampdoria di mister Claudio Ranieri, attualmente impelagata nelle vicissitudini complesse della lotta salvezza.

I favori del pronostico, ovviamente, soffiano sulle ali del gioco spumeggiante e vivace dei bergamaschi che, già prima dell’ultima giornata col Cagliari, venivano da una striscia di sette successi consecutivi in Campionato. La forza fisica del colombiano Duvan Zapata, l’estro dello sloveno Josip Ilicic, l’imprevedibilità dell’altro sudamericano Luis Muriel e la strabiliante costanza offensiva dell’esterno tedesco Robin Gosens sembrano infatti armi che difficilmente la pericolante difesa della banda di Ranieri riuscirà ad arginare a dovere.

COME SEGUIRE IN TV IL MATCH –– Atalanta – Sampdoria sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming su SkyGo.

PROGRAMMA SERIE A 2020

Mercoledì 8 luglio

ore 21:45 Atalanta – Sampdoria – diretta su Sky Sport Serie A (canale 202)

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, La Gumina.

